Μαντόνα: Η ανάρτηση για τα γενέθλιά της στην Ελλάδα – «Σε ευχαριστώ Θεέ μου!»

Η Μαντόνα γιόρτασε τα 68α γενέθλιά της την Κυριακή 16 Αυγούστου στην Κέρκυρα, μαζί με την οικογένειά της. Η «βασίλισσα της ποπ» μοιράστηκε φωτογραφίες από εκείνη την βραδιά, μέσω ανάρτησής της στο Instagram, την Τρίτη 18 Αυγούστου. 

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Μαντόνα
Φωτογραφία: Instagram/madonna
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Μαντόνα γιόρτασε τα 68α γενέθλιά της την Κυριακή 16 Αυγούστου, μαζί με την οικογένειά της στη Κέρκυρα.
  • Η «βασίλισσα της ποπ» μοιράστηκε φωτογραφίες από τα γενέθλιά της στην Ελλάδα μέσω ανάρτησης στο Instagram.
  • Στις φωτογραφίες διακρίνεται η τούρτα σε σχήμα καρδιάς με χρυσό ματάκι, σπασμένα πιάτα, ενώ στη λεζάντα έγραψε: «Ευχαριστώ Θεέ μου!».

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Εξήντα οκτώ ετών έγινε την Κυριακή 16 Αυγούστου η Μαντόνα. Η παγκοσμίου φήμης ερμηνεύτρια γιόρτασε αυτό το νέο κεφάλαιο της ζωής της, μαζί με την οικογένειά της στη Κέρκυρα, όπου το βράδυ εκείνης της ημέρας διασκέδασαν σε παραδοσιακό μεζεδοπωλείο του νησιού.

Η «βασίλισσα της ποπ» την Τρίτη (18/8), έκανε μία νέα ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram, μέσα από την οποία μοιράστηκε φωτογραφίες από τα γενέθλιά της.

Μαντόνα
Φωτογραφία: Instagram/madonna

Ανάμεσα σε άλλα, στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε η Μαντόνα την βλέπουμε με τα παιδιά της, τα οποία βρέθηκαν μαζί της στις διακοπές της στην Ελλάδα και στον εορτασμό των γενεθλίων της.

Ακόμα, μπορεί κανείς να δει την τούρτα που έσβησε η σπουδαία καλλιτέχνις, η οποία είχε σχήμα καρδιάς και στο κέντρο της ήταν διακοσμημένη με ένα μεγάλο χρυσό ματάκι, αλλά και τα πιάτα που έσπασε η ίδια και οι καλεσμένοι της, στη διάρκεια της εορταστικής βραδιάς.

Μαντόνα
Φωτογραφία: Instagram/madonna
Μαντόνα
Φωτογραφία: Instagram/madonna

«Είναι τα γενέθλιά μου! Φάε, προσευχήσου, αγάπησε, πιες, χόρεψε, σπάσε πιάτα, τάισε γάτες! Ευχαριστώ Θεέ μου!», έχει γράψει στη λεζάντα της, ενώ έχει προσθέσει και τα αρχικά γράμματα της Ελλάδας στα αγγλικά, μαζί με μία κόκκινη καρδιά.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Madonna (@madonna)

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