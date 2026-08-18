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Τάσος Χαλκιάς: Συγκινητική ανάρτηση μετά την καταστροφή του σπιτιού του στο Πόρτο Γερμενό – «Κάνε τον πόνο σύντροφο»

Ο γνωστός ηθοποιός Τάσος Χαλκιάς είναι ένας από τους πληγέντες της καταστροφικής φωτιάς στο Πόρτο Γερμενό, καθώς το σπίτι που έχτισε με κόπο χάθηκε στις φλόγες. Περίπου δύο εβδομάδες μετά την καταστροφή, ο ηθοποιός δημοσίευσε ένα χειρόγραφο ποίημα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στέλνοντας ένα μήνυμα για την ανάγκη να συνεχίζει κανείς τη ζωή του και να παραμένει δημιουργικός, συμφιλιωμένος με τον πόνο

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ΤΑΣΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο γνωστός ηθοποιός Τάσος Χαλκιάς είναι ένας από τους πληγέντες της καταστροφικής φωτιάς στο Πόρτο Γερμενό, καθώς είδε να χάνεται στις φλόγες το σπίτι που έχτισε με κόπο.
  • Ο ηθοποιός θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας ένα χειρόγραφο ποίημα που μιλά για την ανάγκη του ανθρώπου να συνεχίζει τη ζωή του.
  • Όπως αναφέρεται στο ποίημά του, ο καθένας πρέπει να συμφιλιώνεται με τον πόνο που βιώνει και να μην σταματά ποτέ να δημιουργεί.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο γνωστός ηθοποιός Τάσος Χαλκιάς είναι ένας από τους πληγέντες της καταστροφικής φωτιάς στο Πόρτο Γερμενό, καθώς είδε να χάνεται στις φλόγες το σπίτι που έχτισε με κόπο.

Ο γνωστός ηθοποιός θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, περίπου δύο εβδομάδες μετά την καταστροφή. Ο Τάσος Χαλκιάς, δημοσίευσε ένα χειρόγραφο ποίημα που μιλά για την ανάγκη του ανθρώπου να συνεχίζει τη ζωή του.

Ο ίδιος γράφει ότι έχει επίσης ανάγκη να παραμένει δημιουργικός, ακόμη και μετά από μία μεγάλη καταστροφή. Όπως αναφέρεται στο ποίημά του, ο καθένας πρέπει να συμφιλιώνεται με τον πόνο που βιώνει και να μην σταμάτα ποτέ να δημιουργεί.

Το ποίημα του Τάσου Χαλκιά

«ΞΑΓΡΥΠΝΩΝΤΑΣ
Όσο κι αν ήταν όμορφα…
πίσω σταμάτα να κοιτάς
ποιος είπε άλλες ομορφιές,
πως δεν θα συναντήσεις!
Μόνο λευτέρωσε το νου
κι άστονε ν’ αναπνεύσει!
Μια χαραμάδα στην ψυχή.
να βγει στο φως, να ξεπλυθεί,
με τα παιδιά να παίξει.

Περπάτα βήμα θαρετό,
πότε αργό, πότε γοργό
μη θες κάπου να φτάσεις…
Έχω αρχίσει να ξεχνώ,
άλλη φορά δε θα το πω,
ώρα να προσπεράσεις!
Για ό,τι έκανες καλό
ποτέ μη μετανιώσεις,
μην ψάχνεις ούτ’ ευχαριστώ,
μόνο ένα χάδι στην ψυχή
είν’ αρκετό, αν νιώσεις!
Να χτίζεις, να δημιουργείς
ποτέ μη σταματήσεις
κι αν σου χαθήκαν μονομιάς
όνειρα, βάσανα καημοί,
αγάπες και αναμνήσεις
σε πείσμα ανθρώπων και θεών
κάνε τον πόνο σύντροφο,
μ’ αυτόν θα τ’ αναστήσεις.
θα φύγω τώρα, θα χαθώ
κράτα το χρώμα κόκκινο
άλλο μην το αραιώσεις,
Μέγιστα μίκρυνες ζωή,
κοντεύεις να τελειώσεις.…»

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