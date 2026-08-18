Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Θήβα – Σηκώθηκαν 3 εναέρια μέσα

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 18 Αυγούστου 2026 στη Θήβα Βοιωτίας.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 15:30. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα.
Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Θηβαίων .
Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Θήβα Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 22 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 18, 2026