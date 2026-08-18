Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Θήβα – Σηκώθηκαν 3 εναέρια μέσα

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Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 18 Αυγούστου 2026 στη Θήβα Βοιωτίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 15:30. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Θηβαίων .

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.