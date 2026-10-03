Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας το Σαββατοκύριακο – Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν και πότε – ΒΙΝΤΕΟ

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Σε ισχύ έχουν τεθεί από το πρωί του Σαββάτου (3/10) κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πρωτεύουσας, για τους εορτασμούς στη μνήμη του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου, πολιούχου της Αθήνας.

Οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται στην ευρύτερη περιοχή γύρω από τον ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου, στη Σκουφά, στο Κολωνάκι, όπου αναμένεται αυξημένη προσέλευση πιστών καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Από τις 6 το πρωί έχει τεθεί σε ισχύ απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην περιοχή.

Παράλληλα, από τις 15.00 και έως την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων, θα πραγματοποιούνται σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας σε βασικούς οδικούς άξονες γύρω από τον ναό.

Μεταξύ των δρόμων στους οποίους θα υπάρξουν κυκλοφοριακές παρεμβάσεις είναι:

η Σκουφά

η Λυκαβηττού

η Δημοκρίτου

η Σόλωνος

η Σέκερη

η Κανάρη

Οι οδηγοί που πρόκειται να κινηθούν προς την περιοχή καλούνται να επιλέξουν εναλλακτικές διαδρομές, καθώς όσο εξελίσσονται οι εορτασμοί αναμένεται να αυξηθεί η κίνηση και να σημειωθούν καθυστερήσεις.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα παραμείνουν σε ισχύ έως την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων για τον πολιούχο της Αθήνας.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και την Κυριακή για το «Greece Race for the Cure 2026»

Νέες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή και την Κυριακή (4/10) σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, λόγω της διεξαγωγής του αγώνα δρόμου και περιπάτου «Greece Race for the Cure 2026».

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, οι κυκλοφοριακές διακοπές θα εφαρμοστούν τμηματικά, ανάλογα με την ώρα και την εξέλιξη της διοργάνωσης.

Από τις 06:00 έως τις 13:00 θα διακοπεί η κυκλοφορία:

στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, μεταξύ των οδών Χαριλάου Τρικούπη και Πατησίων, στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Κηφισίας, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

στην οδό Ευελπίδων, μεταξύ των οδών Πριγκιποννήσων και Κοδριγκτώνος, στο ρεύμα προς Πατησίων.Από τις 07:30 έως τις 13:00 οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα επεκταθούν σταδιακά και στους εξής δρόμους:

Λεωφόρος Αλεξάνδρας, μεταξύ Λεωφόρου Κηφισίας και Λουκάρεως, στο ρεύμα προς Πατησίων.

Λεωφόρος Αλεξάνδρας, μεταξύ Λουκάρεως και Πατησίων, στο ρεύμα προς Πατησίων, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Μαυροματαίων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Πατησίων, μεταξύ Αγίου Μελετίου και Κοδριγκτώνος, στο ρεύμα προς την Πλατεία Ομονοίας.

Πατησίων, μεταξύ Κοδριγκτώνος και Πλατείας Ομονοίας, με διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

3ης Σεπτεμβρίου, μεταξύ Κοδριγκτώνος και Πλατείας Ομονοίας, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Μάρνη, μεταξύ Πλατείας Βάθης και Πατησίων, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ακαδημίας, μεταξύ Χαριλάου Τρικούπη και Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας.

Πανεπιστημίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Κατά μήκος της διαδρομής του αγώνα, όπου θα εφαρμόζεται αποκλεισμός της κυκλοφορίας, η κάθετη διέλευση των οχημάτων θα πραγματοποιείται μέσω του ελεγχόμενου κόμβου Πατησίων – Κοδριγκτώνος.

Οι οδηγοί που θα κινηθούν στο κέντρο της Αθήνας την Κυριακή καλούνται να λάβουν υπόψη τις προσωρινές ρυθμίσεις και να προγραμματίσουν εγκαίρως τις μετακινήσεις τους, καθώς αναμένεται να υπάρξουν καθυστερήσεις και αυξημένη κίνηση στους γύρω δρόμους.