LIVE UPDATE
Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας το Σαββατοκύριακο – Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν και πότε – ΒΙΝΤΕΟ

Χριστούγεννα: Έρχεται το καλάθι «Γιορτές για όλους» – Όλες οι λεπτομέρειες

Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή εξετάζει τη δημιουργία ενός χριστουγεννιάτικου καλαθιού, «Γιορτές για όλους», με στόχο τη μείωση των τιμών σε βασικά εορταστικά προϊόντα. Η πρωτοβουλία προβλέπει μειώσεις έως και 25% σε συγκεκριμένους κωδικούς, ενώ για κρέατα οι μειώσεις θα είναι τουλάχιστον 5%, με πιθανή ενεργοποίηση από 19 έως 31 Δεκεμβρίου 2026.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Οικονομία

Χριστούγεννα
Πηγή ΦΩΤΟ https://unsplash.com/
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή εξετάζει τη δημιουργία ενός χριστουγεννιάτικου καλαθιού, της πρωτοβουλίας «Γιορτές για όλους», εν μέσω ανατιμήσεων.
  • Στόχος είναι να μειωθούν έως και 25% οι τιμές σε βασικά εορταστικά προϊόντα όπως τσουρέκια, μελομακάρονα, τυριά και γάλα.
  • Κρέατα όπως γαλοπούλα και μοσχάρι θα εξαιρεθούν από το 25%, με στόχο μείωση τουλάχιστον 5%, ενώ η πρωτοβουλία ενδέχεται να ενεργοποιηθεί 19-31 Δεκεμβρίου 2026.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στο τραπέζι της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή φαίνεται πως βρίσκεται η δημιουργία ενός χριστουγεννιάτικου καλαθιού για το εορταστικό τραπέζι, με αφορμή το νέο κύμα ανατιμήσεων στα τρόφιμα.

Πρόκειται για τη νέα πρωτοβουλία  «Γιορτές για όλους» για την οποία έχουν  ήδη γίνει κρούσεις σε βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ προκειμένου να λάβουν μέρος σε αυτή. Μένει να φανεί εάν θα ανταποκριθούν  θετικά ως προς αυτό.

Οι μειώσεις

Επίσης επισημαίνεται πως, ο στόχος είναι να μειωθούν  έως και 25% οι τιμές  των κωδικών που αφορούν :

  • τα τσουρέκια,
  • τα μελομακάρονα και τους κουραμπιέδες,
  • τα τυριά,
  • το γάλα,
  • το βούτυρο,
  • τις βασιλόπιτες,
  • το ρύζι-ζυμαρικά,
  • τα άλευρα,
  • τα κρασιά
  • και τα αναψυκτικά.

Διευκρινίζεται ωστόσο, πως από τον κανόνα της μείωσης του  25% θα εξαιρεθούν γαλοπούλα, μοσχάρι, αρνί, χοιρινό αλλά οι τιμές τους θα πρέπει να πέσουν τουλάχιστον από 5% και άνω. Εάν λοιπόν πάρει σάρκα και οστά  παραπάνω πρωτοβουλία, τότε αυτή ενδέχεται να ενεργοποιηθεί για το διάστημα 19 – 31 Δεκεμβρίου 2026.

 

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ