Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: «Οι τιμές του πετρελαίου άρχισαν να πέφτουν, μετά την απόφαση της G7 για την αποδέσμευση αποθεμάτων»

Οι τιμές του πετρελαίου άρχισαν να πέφτουν μετά την απόφαση για την αποδέσμευση 100 εκατομμυρίων βαρελιών από τα αποθέματα, όπως δήλωσε ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ), Φατίχ Μπιρόλ

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Διεθνή Νέα

Άνοδος στην τιμή πετρελαίου
Πηγή: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι τιμές του πετρελαίου άρχισαν να πέφτουν μετά την απόφαση για την αποδέσμευση 100 εκατομμυρίων βαρελιών από τα αποθέματα, δήλωσε ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ), Φατίχ Μπιρόλ.
  • Ο Φατίχ Μπιρόλ δήλωσε: «Κάναμε σήμερα ένα βήμα όσον αφορά το ντίζελ… ανακοινώσαμε ότι θα αρχίσουμε να διαθέτουμε ξανά 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου». Πρόσθεσε ότι «οι τιμές αρχίζουν να πέφτουν».
  • Εξέφρασε την ελπίδα ότι «αυτό θα είναι ένα ευεργετικό βήμα τόσο για τον κόσμο όσο και για την Τουρκία», ενώ οι δηλώσεις έγιναν στην Κωνσταντινούπολη σε συνέντευξη Τύπου.

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Οι τιμές του πετρελαίου άρχισαν να πέφτουν μετά την απόφαση για την αποδέσμευση 100 εκατομμυρίων βαρελιών από τα αποθέματα πετρελαίου και καυσίμων, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ), Φατίχ Μπιρόλ.

«Κάναμε σήμερα ένα βήμα όσον αφορά το ντίζελ. Πραγματοποιήσαμε συνάντηση με παγκόσμιους ηγέτες και ανακοινώσαμε ότι θα αρχίσουμε να διαθέτουμε ξανά 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου», δήλωσε ο Μπιρόλ. «Οι τιμές αρχίζουν να πέφτουν».

«Ελπίζω ότι αυτό θα είναι ένα ευεργετικό βήμα τόσο για τον κόσμο όσο και για την Τουρκία», πρόσθεσε.

Ο Μπιρόλ έκανε τις δηλώσεις αυτές στην Κωνσταντινούπολη κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τίτλο «Χρηματοδότηση της Μεταμόρφωσης: Η Τουρκία στον δρόμο προς την COP31» (31η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή), που διοργάνωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Τραπεζών της Τουρκίας, Αλπασλάν Τσακάρ.

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