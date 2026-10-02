Χρήστος Κακλαμάνης: Η δήλωση υπέρ της πρότασης Τσίπρα για πλαφόν στα καύσιμα και η διευκρινιστική ανάρτηση

«Πρέπει να μπει προσωρινό πλαφόν στα καύσιμα» ανέφερε το πρωί της Παρασκευής ο τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, Χρήστος Κακλαμάνης απαντώντας στον Διονύση Τεμπονέρα αναφορικά με την πρόταση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, κατά τη διάρκεια τηλεοπτική εκπομπής.

Ο Χρήστος Κακλαμάνης διευκρίνισε ότι αν και τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, ο ίδιος εκφράζει προσωπική θέση και πρόσθεσε: «Συμφωνώ με την πρόταση της ΕΛΑΣ».

Πρόκειται για την πρόταση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, για επιβολή πλαφόν στα 1,4 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης και στα 1,8 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης. Την πρόταση, μάλιστα, την είχε δημοσιοποιήσει ο Αλέξης Τσίπρας με ανάρτησή του στα social media.

«Η πρόταση αποτελεί πάγια διατυπωμένη πρόταση του ΠΑΣΟΚ, γεγονός που δεν θυμήθηκα»

Το απόγευμα ο Χρήστος Κακλαμάνης προχώρησε σε διευκρινιστική ανάρτηση, τονίζοντας πως η πρόταση για πλαφόν στα καύσιμα είναι διατυπωμένη πρόταση του ΠΑΣΟΚ, την οποία δεν θυμόταν, ενώ έκανε λόγο και για τη «γνώριμη μονταζιέρα της εποχής Τσιπροκαμμένου»

«Σήμερα ανέφερα ότι συμφωνώ με την πρόταση να μπει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των διυλιστηρίων απαντώντας σε σχετική ερώτηση του εκπροσώπου του κόμματος Τσίπρα κ. Τεμπονέρα. Η πραγματικότητα είναι ότι η συγκεκριμένη πρόταση αποτελεί πάγια διατυπωμένη πρόταση του ΠΑΣΟΚ, γεγονός που κατά τη διάρκεια του ζωντανού διαλόγου δεν θυμήθηκα (ένα μυαλό έχουμε χειμώνα-καλοκαίρι). Το ότι το ΠΑΣΟΚ έχει σχετική πρόταση δεν αμφισβητείται-scripta manent άλλωστε…

Τις τελευταίες ώρες διαπιστώνω ότι η παλιά καλή γνώριμη μας μονταζιέρα της αληστου μνήμης εποχής Τσιπροκαμμένου έχει πάρει φωτιά επιχειρώντας να πει ότι το ΠΑΣΟΚ τάχα δεν έχει τέτοια πρόταση και ότι την είπε πρώτος ο επί 3 χρόνια «μουγγός» Αλέξης Τσίπρας.

Ψυχραιμία παιδιά και ψαχτείτε λίγο καλύτερα. Το ΠΑΣΟΚ τα έχει πει όλα πολύ πριν από εσάς. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει με γονυκλισίες στο Άγιο Όρος, πάντως με τέτοια φτηνά κόλπα δεν σταματάει η κατηφόρα σας» έγραψε ο κ. Κακλαμάνης στο Facebook.