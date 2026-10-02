Δεν διαπιστώθηκε διαρροή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας – Η ανακοίνωση της Enaon EDA

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Δεν διαπιστώθηκε διαρροή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, ανακοίνωσε και επίσημα η Enaon EDA, ύστερα από την ολοκλήρωση των τεχνικών ελέγχων.

Όπως αναφέρει:

«Σε συνέχεια των κλήσεων που έλαβε η εταιρεία για αναφορά οσμής, το προσωπικό ‘Αμεσης Επέμβασης της Enaon EDA μετέβη άμεσα στο σημείο και πραγματοποίησε τους απαραίτητους τεχνικούς ελέγχους, παρουσία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Από τους τεχνικούς ελέγχους δεν ανιχνεύθηκε διαρροή φυσικού αερίου, ούτε διαπιστώθηκε οποιοδήποτε εύρημα που να σχετίζεται με το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου.

Η Enaon EDA παραμένει σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε περιστατικού, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι, για αναφορές οσμής ή άλλα θέματα ασφάλειας που αφορούν το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο ‘Αμεσης Επέμβασης της Enaon EDA στο 800 1187 878, σε 24ωρη βάση».