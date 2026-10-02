ΒΙΝΤΕΟ: Καρέ καρέ η μάχη του Blue Star Naxos με τη φουρτουνιασμένη θάλασσα στη Νάξο

Εντυπωσιακές και τρομακτικές εικόνες δείχνουν την πραγματική μάχη που έδωσε το «Blue Star Naxos» το μεσημέρι της Παρασκευής για να δέσει στη Νάξο, εν μέσω θυελλωδών ανέμων στο Αιγαίο. Το πλοίο, προερχόμενο από Αστυπάλαια, Αμοργό και Δονούσα, αντιμετώπισε ανέμους 29 κόμβων και ριπές έως 62 χλμ/ώρα, συνεχίζοντας το δρομολόγιό του για Πάρο και Πειραιά

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Blue Star Naxos
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εντυπωσιακές όσο και τρομακτικές είναι οι εικόνες από την πραγματική μάχη που έδωσε το μεσημέρι της Παρασκευής το «Blue Star Naxos», εν μέσω θυελλωδών ανέμων, για να καταφέρει να “δέσει” στη Νάξο.
  • Το «Blue Star Naxos», προερχόμενο από Αστυπάλαια, Αμοργό και Δονούσα, προσέγγισε τη Νάξο, συνεχίζοντας το δρομολόγιό του για Πάρο και Πειραιά.
  • Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες, με την ένταση του ανέμου να καταγράφεται στους 29 κόμβους και τις ριπές να φτάνουν τα 62 χιλιόμετρα την ώρα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Εντυπωσιακές όσο και τρομακτικές είναι οι εικόνες που έρχονται στη δημοσιότητα, από την πραγματική μάχη που έδωσε το μεσημέρι της Παρασκευής το «Blue Star Naxos», εν μέσω θυελλωδών ανέμων στο Αιγαίο, για να καταφέρει να “δέσει” στη Νάξο.

Το «Blue Star Naxos», προερχόμενο από Αστυπάλαια, Αμοργό και Δονούσα, προσεγγίζει τη Νάξο, ενώ μετά συνεχίζει το δρομολόγιό του με προορισμό Πάρο και Πειραιά, σύμφωνα με το cyclades24.

Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες, με την ένταση του ανέμου να καταγράφεται στους 29 κόμβους και τις ριπές να φτάνουν τα 62 χιλιόμετρα την ώρα.

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