ΒΙΝΤΕΟ: Καρέ καρέ η μάχη του Blue Star Naxos με τη φουρτουνιασμένη θάλασσα στη Νάξο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Εντυπωσιακές όσο και τρομακτικές είναι οι εικόνες που έρχονται στη δημοσιότητα, από την πραγματική μάχη που έδωσε το μεσημέρι της Παρασκευής το «Blue Star Naxos», εν μέσω θυελλωδών ανέμων στο Αιγαίο, για να καταφέρει να “δέσει” στη Νάξο.

Το «Blue Star Naxos», προερχόμενο από Αστυπάλαια, Αμοργό και Δονούσα, προσεγγίζει τη Νάξο, ενώ μετά συνεχίζει το δρομολόγιό του με προορισμό Πάρο και Πειραιά, σύμφωνα με το cyclades24.

Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες, με την ένταση του ανέμου να καταγράφεται στους 29 κόμβους και τις ριπές να φτάνουν τα 62 χιλιόμετρα την ώρα.