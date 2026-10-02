The Chase: Η απρόσμενη ερώτηση με τη λέξη «κ@@@@ω» που αιφνιδίασε τη Μαρία Μπεκατώρου – Επικός διάλογος με το «γεράκι»

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Μια ασυνήθιστη ερώτηση από το λεξιλόγιο του Νίκου Καζαντζάκη αιφνιδίασε τη Μαρία Μπεκατώρου στο επεισόδιο του «The Chase» που προβλήθηκε την Παρασκευή (2/10).

Η ερώτηση αφορούσε το ρήμα «καβλόνω», μια λέξη που, λόγω της ηχητικής ομοιότητάς της με διαφορετική έκφραση της σύγχρονης καθομιλουμένης, προκάλεσε στιγμιαία /αμηχανία αλλά και γέλια στο πλατό.

Η παρουσιάστρια κλήθηκε να διαβάσει την ερώτηση:

«Τι σημαίνει το ρήμα καβλόνω;»

Οι τρεις πιθανές απαντήσεις ήταν:

Α) Αργώ

Β) Χτίζω

Γ) Μπαλώνω

Μόλις η Μαρία Μπεκατώρου είδε τη λέξη στην οθόνη, διέκοψε για λίγο την ανάγνωση και αντέδρασε με εμφανή αμηχανία και χιούμορ.

Στη συνέχεια στράφηκε προς τον Chaser, γνωστό ως «Το Γεράκι», και είπε: «Θα το πω, δεν θα ήθελα να με κοιτάς Γεράκι». Στη συνέχεια, μετά την αποκάλυψη της σωστής απάντησης ακολούθησε ένας επικός διάλογος ανάμεσα στην Μαρία Μπεκατώρου και το «Γεράκι».

Δείτε το βίντεο

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Τι σημαίνει το «καβλόνω»

Η σωστή απάντηση ήταν το «αργώ».

Το ρήμα συναντάται στο λεξιλόγιο που χρησιμοποίησε ο Νίκος Καζαντζάκης στην «Οδύσεια», έργο που εκδόθηκε το 1938. Στο συγκεκριμένο γλωσσικό πλαίσιο, η λέξη σημαίνει καθυστερώ ή χρονοτριβώ και δεν έχει τη σεξουαλική σημασία με την οποία μπορεί να συσχετιστεί ηχητικά στη σημερινή καθομιλουμένη.