The Chase: Η απρόσμενη ερώτηση με τη λέξη «κ@@@@ω» που αιφνιδίασε τη Μαρία Μπεκατώρου – Επικός διάλογος με το «γεράκι»

Η λέξη «καβλόνω» από την «Οδύσσεια» του Νίκου Καζαντζάκη αιφνιδίασε τη Μαρία Μπεκατώρου στο «The Chase». Η σωστή απάντηση στην ερώτηση ήταν «αργώ», καθώς το ρήμα σημαίνει καθυστερώ ή χρονοτριβώ.

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Μαρία Μπεκτατώρου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μια ασυνήθιστη ερώτηση από το λεξιλόγιο του Νίκου Καζαντζάκη αιφνιδίασε τη Μαρία Μπεκατώρου στο επεισόδιο του «The Chase».- Η ερώτηση αφορούσε το ρήμα «καβλόνω», μια λέξη που προκάλεσε στιγμιαία αμηχανία και γέλια στο πλατό. Η παρουσιάστρια αντέδρασε με εμφανή χιούμορ, λέγοντας στον Chaser: «Θα το πω, δεν θα ήθελα να με κοιτάς Γεράκι».- Η σωστή απάντηση για το ρήμα «καβλόνω» ήταν το «αργώ». Το ρήμα, που συναντάται στην «Οδύσεια» του Καζαντζάκη, σημαίνει καθυστερώ ή χρονοτριβώ, χωρίς τη σεξουαλική σημασία της σημερινής καθομιλουμένης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μια ασυνήθιστη ερώτηση από το λεξιλόγιο του Νίκου Καζαντζάκη αιφνιδίασε τη Μαρία Μπεκατώρου στο επεισόδιο του «The Chase» που προβλήθηκε την Παρασκευή (2/10).

Η ερώτηση αφορούσε το ρήμα «καβλόνω», μια λέξη που, λόγω της ηχητικής ομοιότητάς της με διαφορετική έκφραση της σύγχρονης καθομιλουμένης, προκάλεσε στιγμιαία /αμηχανία αλλά και γέλια στο πλατό.

Η παρουσιάστρια κλήθηκε να διαβάσει την ερώτηση:

«Τι σημαίνει το ρήμα καβλόνω;»

Οι τρεις πιθανές απαντήσεις ήταν:

Α) Αργώ
Β) Χτίζω
Γ) Μπαλώνω

Μόλις η Μαρία Μπεκατώρου είδε τη λέξη στην οθόνη, διέκοψε για λίγο την ανάγνωση και αντέδρασε με εμφανή αμηχανία και χιούμορ.

Στη συνέχεια στράφηκε προς τον Chaser, γνωστό ως «Το Γεράκι», και είπε: «Θα το πω, δεν θα ήθελα να με κοιτάς Γεράκι». Στη συνέχεια, μετά την αποκάλυψη της σωστής απάντησης ακολούθησε ένας επικός διάλογος ανάμεσα στην Μαρία Μπεκατώρου και το «Γεράκι».

Δείτε το βίντεο

Τι σημαίνει το «καβλόνω»

Η σωστή απάντηση ήταν το «αργώ».

Το ρήμα συναντάται στο λεξιλόγιο που χρησιμοποίησε ο Νίκος Καζαντζάκης στην «Οδύσεια», έργο που εκδόθηκε το 1938. Στο συγκεκριμένο γλωσσικό πλαίσιο, η λέξη σημαίνει καθυστερώ ή χρονοτριβώ και δεν έχει τη σεξουαλική σημασία με την οποία μπορεί να συσχετιστεί ηχητικά στη σημερινή καθομιλουμένη.

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