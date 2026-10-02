Οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (2/10) – Ξεχωρίζει το ματς του Παναθηναϊκού με την Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Ευρωλίγκα

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Αθλητικές μεταδόσεις
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Το ματς Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ για τη EuroLeague ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

08:00 | Magenta Sport 5 | Moto2 Γκραν Πρι Ιαπωνίας (Δοκιμές)

08:55 | Magenta Sport 5 | MotoGP Γκραν Πρι Ιαπωνίας (Δοκιμές)

09:00 | Magenta Sport 9 | WRC Σαρδηνία, SS3

10:00 | Magenta Sport 7 | ATP 500 Πεκίνο

10:00 | Magenta Sport 6 | ATP 500 Πεκίνο

11:05 | Magenta Sport 9 | WRC Ιταλία, SS4

12:00 | Magenta Sport 7 | ATP 500 Τόκιο

14:00 | Novasports 6HD | WTA 1000 Πεκίνο

15:30 | Magenta Sport 6 | ATP 500 Πεκίνο

17:00 | Novasports 1HD | Καζακστάν – Μολδαβία (UEFA Nations League)

17:00 | ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Λαύριο – ΑΕ Ψυχικού (Elite League)

19:00 | Novasports Start | Κύπρος – Αρμενία (UEFA Nations League)

19:00 | Novasports 2HD | Λετονία – Μαυροβούνιο (UEFA Nations League)

20:00 | Novasports 4HD | Μπεσίκτας – Μπαρτσελόνα (EuroLeague)

20:45 | Novasports 5HD | Φενέρμπαχτσε – Ντουμπάι (EuroLeague)

21:00 | Novasports 6HD | Βιλερμπάν – Βαλένθια (EuroLeague)

21:00 | Novasports 3HD | Μπάγερν Μονάχου – Παρτίζαν (EuroLeague)

21:15 | Novasports Prime | Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ (EuroLeague)

21:30 | Novasports Start | Μπασκόνια – Αρμάνι Μιλάνο (EuroLeague)

21:45 | Novasports Premier League | Ουκρανία – Βόρεια Ιρλανδία (UEFA Nations League)

21:45 | Novasports Extra 3 | Ουγγαρία – Γεωργία (UEFA Nations League)

21:45 | Novasports Extra 2 | Βέλγιο – Τουρκία (UEFA Nations League)

21:45 | Novasports Extra 1 | Νήσοι Φερόες – Σλοβακία (UEFA Nations League)

21:45 | Novasports News | Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Σουηδία (UEFA Nations League)

21:45 | ALPHA, Novasports 2HD | Γαλλία – Ιταλία (UEFA Nations League)

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