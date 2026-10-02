Μεγάλο πρόβλημα τα ψεύτικα πτυχία: «Με 950 ευρώ εγγυημένα αποτελέσματα – Δεν υπάρχει περίπτωση να μην περάσετε» – ΒΙΝΤΕΟ

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«Εγγυημένη επιτυχία χωρίς εξέταση και προφορικά». Με αυτόν τον τρόπο διαφημίζεται από λογής ινστιτούτα η παροχή πτυχίων ξένων γλωσσών μέσα σε ελάχιστες ημέρες, πτυχία που βέβαια η πραγματική τους αξία απέχει παρασάγγας από εκείνη ενός αναγνωρισμένου, αξιόπιστου ινστιτούτου. Και όμως, τέτοιου είδους πιστοποιήσεις προσφέρονται καθημερινά, με το ανάλογο αντίτιμο φυσικά, σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Ο ANT1 παρουσίασε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων πτυχές της “φάμπρικας” με τα συγκεκριμένα πτυχία, με τις αποκαλύψεις να φανερώνουν το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει με τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, τα οποία δίνονται ακόμα και εντός τριών ημερών.

Ο τηλεοπτικός σταθμός στο ρεπορτάζ του προέβαλε σειρά περιπτώσεων, όπως η ακόλουθη: «Πιστοποίηση αγγλικών σε 3 μόνο ημέρες για ΑΣΕΠ με εξ αποστάσεως εξέταση. Στα χέρια σας εύκολα και χωρίς διάβασμα.»

Δημοσιογράφος του ANT1 επικοινώνησε με κέντρο πιστοποίησης το οποίο έχει διαφήμιση στο διαδίκτυο και ζήτησε πληροφορίες για την απόκτηση Lower σε λίγα 24ωρα. Ο διάλογος είναι αποκαλυπτικός:

Δημοσιογράφος: «Ήθελα να σας ρωτήσω για πιστοποίηση αγγλικών

«Ήθελα να σας ρωτήσω για πιστοποίηση αγγλικών Υπεύθυνος κέντρου: «Μάλιστα, οι εξετάσεις γίνονται εξ αποστάσεως από τον χώρο σας. Είναι ειδική πλατφόρμα του φορέα που σας βλέπει ο επιτηρητής μέσω κάμερας. Οι εξετάσεις γίνονται καθημερινά, τα αποτελέσματα βγαίνουν σε 3 εργάσιμες ημέρες. Την ίδια ημέρα με τα αποτελέσματα λαμβάνετε τις πιστοποιήσεις σε ηλεκτρονική μορφή.»

Πρόκειται για μία σαν βιομηχανία ψεύτικων επί της ουσίας πιστοποιήσεων που έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Proficiency σε έναν μήνα

Σε άλλο κέντρο υπόσχονται απόκτηση πτυχίου Proficiency σε έναν μήνα με μόλις 12 ώρες διδασκαλίας.

Δημοσιογράφος: «Θέλω να δώσω μέσω ΑΣΕΠ και χρειάζομαι μια πιστοποίηση για Proficiency.

«Θέλω να δώσω μέσω ΑΣΕΠ και χρειάζομαι μια πιστοποίηση για Proficiency. Υπεύθυνος κέντρου: «Γενικά έχουμε κάποιον χρονικό περιορισμό;

«Γενικά έχουμε κάποιον χρονικό περιορισμό; Δημοσιογράφος: Θα ήθελα να γίνει άμεσα

Θα ήθελα να γίνει άμεσα Υπεύθυνος κέντρου: Μιλάμε η πιστοποίησή μας είναι OCN, αναγνωρίζεται κανονικά από τον ΑΣΕΠ, αυτό που σας ενδιαφέρει κιόλας. Εμείς κάνουμε μαθήματα προετοιμασίας έναν μήνα και μετά δίνετε. Τα μαθήματα είναι κι αυτά εξ αποστάσεως, είναι δύο φορές την εβδομάδα από 1,5 ώρα».

Φυσικά με το αζημίωτο. Και επιτυχία 100%, ως διαφημίζεται και με “φιλική εξέταση”. Ακόμα και για όσους δνε γνωρίζουν καλά αγγλικά.

Δημοσιογράφος: «Υπάρχει κάποια επιείκεια, δεν ξέρω πόσο τα θυμάμαι μετά από 20 χρόνια».

«Υπάρχει κάποια επιείκεια, δεν ξέρω πόσο τα θυμάμαι μετά από 20 χρόνια». Υπεύθυνη κέντρου: «Θα χρειαστεί να μάθετε κάποια πραγματάκια απ’ έξω οπότε δεν θα έχετε θέμα εκείνη την ώρα. Θα γράψετε ότι είναι να γράψετε. Μην αγχώνεστε καθόλου, θα είναι όλα μια χαρά»

«Θα χρειαστεί να μάθετε κάποια πραγματάκια απ’ έξω οπότε δεν θα έχετε θέμα εκείνη την ώρα. Θα γράψετε ότι είναι να γράψετε. Μην αγχώνεστε καθόλου, θα είναι όλα μια χαρά» Δημοσιογράφος: Το κόστος ποιο είναι;

Το κόστος ποιο είναι; Υπεύθυνη κέντρου: Εδώ έχουμε μια προσφορά από αρχική τιμή στα 950 ευρώ τώρα είναι στα 700 ευρώ. Ενδιαφέρεται μήπως και κάποιος δικός σας να δώσετε μαζί σαν ομαδική εγγραφή να σας κάνουμε έκπτωση;

Εδώ έχουμε μια προσφορά από αρχική τιμή στα 950 ευρώ τώρα είναι στα 700 ευρώ. Ενδιαφέρεται μήπως και κάποιος δικός σας να δώσετε μαζί σαν ομαδική εγγραφή να σας κάνουμε έκπτωση; Δημοσιογράφος: Θα μπορούσε. Απλά το άγχος μου είναι αν δεν γράψω καλά…

Θα μπορούσε. Απλά το άγχος μου είναι αν δεν γράψω καλά… Υπεύθυνη κέντρου: Δεν υπάρχει περίπτωση, μόνο τι να σας πω τώρα αν, χτυπήστε ξύλο, αρρωστήστε ή κάτι και δεν μπορέσετε να δώσετε εκείνη τη μέρα, τότε μόνο δεν θα περάσετε».

«Σου λείπει η πιστοποίηση αγγλικών αλλά βιάζεσαι; Σου έχω τη λύση για να τη λάβεις μέσα σε τρεις μέρες»

Αυτή είναι μόνο μία διαφήμιση στα social media που υπόσχεται πτυχίο αγγλικών μέσα σε μόλις τρεις ημέρες. Οι εξετάσεις γίνονται από το σπίτι online, ενώ σύμφωνα με τη διαφήμιση, έχουν πιστοποίηση από τον ΑΣΕΠ.

Εκτιμάται πως χιλιάδες Έλληνες έχουν λάβει πιστοποιήσεις με προσόντα που δήθεν διαθέτουν. Προσόντα τα οποία δίνουν μόρια για προσλήψεις και προαγωγές.

«Οι εξετάσεις ήταν μέσω υπολογιστή και ουσιαστικά σε έναν παράλληλα συνδεδεμένο υπολογιστή έκανε αυτή το ερωτηματολόγιο για μένα», αναφέρει μάρτυρας στον ANT1.

Αυτές οι πιστοποιήσεις δεν περιλαμβάνουν μόνο τις ξένες γλώσσες αλλά και τους υπολογιστές ξεκινούν από τα 150 ευρώ και φτάνουν ως τα 1.500.

Ο ίδιος μάρτυρας αποκαλύπτει ότι δεν έκανε κάποιο μάθημα. Απλά πήγα, πλήρωσα αυτή τη γυναίκα 700 ευρώ και πήρα το Proficiency.

Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Ελλάδος σημειώνει ότι στην Ελλάδα λειτουργούν 53 φορείς πιστοποίησης αγγλικών, όταν στη Γερμανία υπάρχουν μόλις τρεις.

Ο Γιώργος Χριστόπουλος, πρόεδρος της Ομοσπονδίας αναφέρει: «Δηλαδή εδώ πλέον έχει γίνει εμπόριο, το πιο χυδαίο εμπόριο γνώσης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης».