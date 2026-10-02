Φινλανδία: Σάλος με κλινική όπου πέθανε γνωστή influencer – Καταγγελίες ότι έπλεναν με υγρό πιάτων… σωληνάκια λιποαναρρόφησης

Με πρόστιμο που μπορεί να φτάσει ακόμη και σε πολλά εκατομμύρια ευρώ βρίσκεται η κλινική «Plastic Surgery Center» στο Ελσίνκι της Φινλανδίας, έπειτα από σοβαρές παραλείψεις στη διαχείριση και παράδοση ιατρικών φακέλων ασθενών. Η ίδια κλινική είχε βρεθεί πρόσφατα στο επίκεντρο μετά τον θάνατο της influencer Ολίβια Όρας,.

Σύμφωνα με το Yle, η φινλανδική Αρχή Προστασίας Δεδομένων εξετάζει την επιβολή διοικητικού προστίμου στο Plastic Surgery Center Helsinki Oy για παραβιάσεις του GDPR, με την τελική απόφαση να αναμένεται τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο.

Η ανώτατη προβλεπόμενη κύρωση μπορεί να φτάσει τα 20 εκατ. ευρώ ή το 4% του ετήσιου κύκλου εργασιών της εταιρείας, αν και στην πράξη τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στη Φινλανδία για αντίστοιχες υποθέσεις ήταν σημαντικά χαμηλότερα.

Ασθενής ζητούσε τον φάκελό του επί δέκα χρόνια

Η υπόθεση ξεκίνησε από ασθενή που είχε υποβληθεί σε αφαίρεση τατουάζ και, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Yle, προσπαθούσε επί περίπου δέκα χρόνια να αποκτήσει πρόσβαση στα προσωπικά και ιατρικά δεδομένα του.

Τον Ιούνιο του 2026, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων διέταξε την κλινική να παραδώσει τα στοιχεία, χωρίς ωστόσο το αίτημα να έχει ικανοποιηθεί.

Η διοίκηση της κλινικής φέρεται αρχικά να υποστήριξε ότι ο συγκεκριμένος ασθενής δεν είχε ποτέ νοσηλευθεί ή υποβληθεί σε θεραπεία στην Plastic Surgery Center Helsinki Oy, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να είχε απευθυνθεί σε άλλη κλινική με παρόμοιο όνομα.

Ωστόσο, η Αρχή επισήμανε ότι η ίδια η εταιρεία είχε στο παρελθόν παραδεχθεί πως ο ασθενής είχε λάβει θεραπεία στις εγκαταστάσεις της.

Αντιφατικές απαντήσεις για την αφαίρεση τατουάζ

Η υπόθεση είχε φτάσει ήδη το 2023 στην αρμόδια επιτροπή καταναλωτικών διαφορών, όπου η κλινική είχε υποστηρίξει ότι είχε αντιμετωπίσει τον ασθενή σωστά και ότι τα ιατρικά έγγραφα ήταν πλήρη.

Η επιτροπή είχε συστήσει στην εταιρεία να καταβάλει αποζημίωση στον ασθενή για την επέμβαση.

Παράλληλα, η κλινική φέρεται να είχε ισχυριστεί ότι δεν πραγματοποιούσε καν αφαίρεση τατουάζ με λέιζερ, παρότι η συγκεκριμένη υπηρεσία εξακολουθούσε να διαφημίζεται στην ιστοσελίδα της ακόμη και τον Οκτώβριο του 2026.

Προβλήματα με ιατρικούς φακέλους εδώ και χρόνια

Σύμφωνα με την ερευνητική εκπομπή MOT του Yle, δεν πρόκειται για μεμονωμένη περίπτωση. Οι Αρχές φέρονται να αντιμετωπίζουν προβλήματα στην πρόσβαση σε ιατρικούς φακέλους της εταιρείας εδώ και τουλάχιστον επτά χρόνια.

Σε αρκετές υποθέσεις, οι αρμόδιες αρχές δεν ήταν σε θέση να αξιολογήσουν εάν η φροντίδα που παρείχε η κλινική ήταν σωστή, επειδή τα αρχεία ήταν ελλιπή ή απουσίαζαν εντελώς.

Το 2023, ο ιδρυτής και ιδιοκτήτης της κλινικής, Καρλ Γιόχαν Σβέντγεχολμ, είχε λάβει επίσημη παρατήρηση από τη Valvira, ενώ το 2025 αντίστοιχη παρατήρηση είχε γίνει και σε πλαστικό χειρουργό που εργαζόταν στην εταιρεία.

Καταγγελίες για πλύσιμο εργαλείων με υγρό πιάτων και σε πλυντήριο

Σύμφωνα με το Yle και την ερευνητική εκπομπή MOT, πρώην εργαζόμενοι της Plastic Surgery Center είχαν καταγγείλει ήδη από το 2023 ότι σωληνάκια λιποαναρρόφησης μίας χρήσης πλένονταν με υγρό πιάτων και επαναχρησιμοποιούνταν.

Σε μεταγενέστερο έλεγχο το 2026, η φινλανδική Αρχή Αδειοδότησης και Εποπτείας διαπίστωσε ότι εργαλεία του μηχανήματος λιποαναρρόφησης πλένονταν στο χέρι ή ακόμη και σε πλυντήριο πιάτων, τόσο επαναχρησιμοποιούμενα όσο και μίας χρήσης, κατά παράβαση των οδηγιών του κατασκευαστή. Οι ελεγκτές κατέγραψαν επίσης σοβαρές ελλείψεις στην υγιεινή, την πρόληψη λοιμώξεων και την αποστείρωση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Η Ολίβια Όρας έχασε τις αισθήσεις της μέσα στην κλινική

Οι καταγγελίες για ανεπαρκή καθαρισμό εξοπλισμού και προβληματικές συνθήκες υγιεινής είχαν ήδη δημιουργήσει σοβαρά ερωτήματα γύρω από τη λειτουργία της Plastic Surgery Center. Η κλινική, ωστόσο, βρέθηκε ακόμη πιο έντονα στο επίκεντρο της δημοσιότητας μετά τον θάνατο της influencer Ολίβια Όρας, η οποία είχε μεταβεί εκεί τον Αύγουστο για αισθητική επέμβαση.

Σύμφωνα με όσα δήλωσαν οι γονείς της στην ερευνητική εκπομπή MOT του Yle, η Όρας έχασε τις αισθήσεις της κατά τη διάρκεια της αναισθησίας, πριν πραγματοποιηθεί η επέμβαση, ενώ βρισκόταν ακόμη μέσα στην ιδιωτική κλινική στο Ελσίνκι.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ελσίνκι, όπου αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει αποδειχθεί ότι ο θάνατός της προκλήθηκε άμεσα από τη λειτουργία της κλινικής.

Τι διαπίστωσαν οι Αρχές μετά τον θάνατό της

Μετά το περιστατικό, η κλινική τέθηκε υπό ακόμη εντονότερο έλεγχο. Τον Σεπτέμβριο, η αρμόδια Αρχή Αδειοδότησης και Εποπτείας ανέστειλε τη λειτουργία της στην οδό Aleksanterinkatu, επικαλούμενη κινδύνους για την ασφάλεια των ασθενών.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι επιθεωρητές διαπίστωσαν ότι δεν είχαν λάβει όλους τους απαιτούμενους ιατρικούς φακέλους, ενώ είχαν προηγηθεί καταγγελίες ότι ιστορικά ασθενών τροποποιούνταν εκ των υστέρων ή καταγράφονταν σε συστήματα κρατήσεων και email αντί στο επίσημο σύστημα ιατρικών δεδομένων.

Οι Αρχές ανέφεραν ακόμη ότι έντυποι ιατρικοί φάκελοι φυλάσσονταν σε ξεκλείδωτα ντουλάπια και συρτάρια, όπου μπορούσαν να έχουν πρόσβαση τρίτοι.

Ο ιδρυτής και ιδιοκτήτης της Plastic Surgery Center δεν έχει σχολιάσει δημοσίως τις κατηγορίες των τελευταίων εβδομάδων, ενώ κατά τον έλεγχο είχε αρνηθεί ότι υπήρχαν παρατυπίες ή είχε δηλώσει άγνοια για ορισμένα από τα ζητήματα.