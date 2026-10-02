Κυριάκος Μητσοτάκης: «Στιγμή δικαίωσης η ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO» – ΒΙΝΤΕΟ

«Κάθε φορά που βρίσκεται κανείς κοντά στον Όλυμπο νιώθει αμέσως ότι δεν συναντά απλώς το υψηλότερο βουνό της πατρίδας μας, αλλά νιώθει το δέος ενός συμβόλου του οικουμενικού πολιτισμού, όπου η ελληνική μυθολογία διασταυρώνεται με την παγκόσμια ιστορία και η φυσική ομορφιά με την σπάνια βιοποικιλότητα» τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, στην έδρα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου, στο Λιτόχωρο, στους πρόποδες του Ολύμπου.

«Γι’ αυτό και η επίσημη ένταξη στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO του Ολύμπου, ως μικτό αγαθό, αποτελεί μία στιγμή δικαίωσης του χαρακτήρα του εμβληματικού αυτού βουνού», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Θέλω να θυμίσω ότι πριν τον Όλυμπο υπήρχαν μόνο δύο μικτά αγαθά εγγεγραμμένα, τα Μετέωρα και το Άγιον Όρος. Τώρα αποκτούμε τρία. Χώροι οι οποίοι είναι πολύτιμοι τόσο για την οικολογική, όσο και για την πολιτισμική τους αξία», συνέχισε ο Πρωθυπουργός.

«Και θυμάμαι όταν πρωτομίλησα με την υπουργό Πολιτισμού και τη ρώτησα τότε, στην αρχή της πρώτης μας θητείας, μα καλά πώς γίνεται και ο Όλυμπος δεν είναι εγγεγραμμένος στα μνημεία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO και μου απάντησε αφοπλιστικά ‘γιατί κανείς δεν είχε ασχοληθεί μέχρι σήμερα’. Η κυβέρνηση αυτή ασχολήθηκε μεθοδικά και πέτυχε αυτόν τον πολύ σημαντικό στόχο», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι: «Η σφραγίδα της UNESCO είναι διαρκής υπενθύμιση της ευθύνης που αναλαμβάνει η Πολιτεία, με στόχο να θωρακίσει αποτελεσματικά αυτό το ξεχωριστό οικοσύστημα και να κρατήσει ζωντανή την πολιτισμική του ταυτότητα». «Μετά τις εγγραφές του Ολύμπου, του Ζαγορίου και των Μινωικών Ανακτόρων, ο επόμενος στόχος μας είναι η συμπερίληψη και της αρχαίας Νικόπολης», υπογράμμισε.

«Εδώ φαίνεται και η αντίληψη που διατρέχει την κυβερνητική πολιτική, όλα τα τελευταία χρόνια: οι ευκαιρίες να είναι ανάλογες ανάμεσα στους πολίτες του κέντρου και της περιφέρειας. Οι γεωγραφικές αποστάσεις να μειώνονται, ώστε να μειώνονται και οι κοινωνικές ανισότητες. Πολιτική επιλογή αυτής της κυβέρνησης να αυξήσει περισσότερο το επίδομα θέρμανσης, εν μέσω ενεργειακής κρίσης, ώστε να στηρίξει εκείνες τις περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη τον χειμώνα να θερμαίνονται. Σε έναν κόσμο ταραγμένο, η Ελλάδα μένει σταθερή στην πορεία και στις επιλογές της. Παρά τις δυσκολίες, αντλεί δύναμη από τις κατακτήσεις των πολιτών της και αισιοδοξία από τον φρέσκο αέρα των κορυφών της. Μένει, έτσι, σταθερή στην τροχιά προόδου που έχει επιλέξει. Με σιγουριά, συνέχεια και συνέπεια», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Δίπλα από το βήμα που μίλησε ο πρωθυπουργός, σε μια γιγαντοοθόνη, υπήρχε το μήνυμα «2.918 μέτρα περηφάνειας: Παγκόσμια αναγνώριση και ευθύνη για το μέλλον».

Για το Εθνικό Πάρκο του Ολύμπου μίλησαν οι υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, και Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

«Θέλουμε τον Όλυμπο προστατευμένο, προσβάσιμο και ασφαλή προορισμό. Ο Όλυμπος είναι ένας τόπος όπου η φύση συνδέθηκε με τον πολιτισμό και ο πολιτισμός με τη φύση κι έγινε ένας μύθος», είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Από την πλευρά της η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, σημείωσε ότι «η εγγραφή του Ολύμπου στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO επιβεβαιώνει αυτό που ο ελληνικός κόσμος γνωρίζει και αισθάνεται εδώ και χιλιετίες. Ότι ο Όλυμπος δεν είναι απλώς το υψηλότερο βουνό. Είναι ένα διαχρονικό σύμβολο του ελληνικού πολιτισμού, ένα τοπίο στο οποίο η φύση, ο μύθος, η ιστορία και η ανθρώπινη δημιουργία συνδέονται αδιάρρηκτα. Η αναγνώριση του από την UNESCO αποτελεί την απαρχή μιας νέας παγκόσμιας ευθύνης».

Ο Γιώργος Κουμουτσάκος, μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, που παρέδωσε στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, το πιστοποιητικό εγγραφής του Ολύμπου στον διεθνή Οργανισμό, επισήμανε ότι «η απόφαση της UNESCO είναι ιστορική διότι ο Όλυμπος κέρδισε αυτό που του όφειλε η διεθνής κοινότητα».

Χαιρετισμό απηύθυνε ο δήμαρχος Δίου-Ολύμπου Ευάγγελος Καραλιόλιος.

Στο τέλος της εκδήλωση υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση ύψους 7.000.000 ευρώ για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προστασίας και ανάδειξης του Ολύμπου, που μαζί με άλλα προγράμματα ύψους 13.000.000 ευρώ αποτελούν ένα συνεκτικό σχέδιο. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, ο υφυπουργός Εσωτερικών-Μακεδονίας και Θράκης Κώστας Γκιουλέκας, βουλευτές, δήμαρχοι και εκπρόσωποι των τοπικών αρχών.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ