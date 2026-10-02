Χανιά: Δύο 25χρονοι έπεσαν από τα τείχη της Δυτικής Τάφρου – Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ με κατάγματα σε σπονδυλική στήλη και κρανίο ο ένας

Δύο 25χρονοι Σλοβένοι έπεσαν τα ξημερώματα της Παρασκευής από τα τείχη της Δυτικής Τάφρου στα Χανιά, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο 25χρονοι έπεσαν από τα τείχη της Δυτικής Τάφρου στα Χανιά τα ξημερώματα της Παρασκευής.
  • Πρόκειται για δύο Σλοβένους, με τον έναν να νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ με κατάγματα σε σπονδυλική στήλη και κρανίο.
  • Ο δεύτερος φέρει κατάγματα στα πλευρά και υπεβλήθη σε χειρουργείο, ενώ εξετάζεται η διακομιδή του πρώτου στο ΠΑΓΝΗ λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένα περιστατικό-σοκ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στα Χανιά, καθώς δυο νέοι άνδρες φέρεται να έπεσαν από τα τείχη της Δυτικής Τάφρου.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, το συμβάν έγινε γύρω στις 4.30 και έγινε αντιληπτό από κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι κάλεσαν το ΕΚΑΒ. Οι δυο άνδρες εντοπίστηκαν σοβαρά τραυματισμένοι και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Πρόκειται για δυο 25χρονους Σλοβένους.

Ο διοικητής του Νοσοκομείου Χανίων Γιώργος Μπέας, γνωστοποίησε ότι ο ένας νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας με κατάγματα στη σπονδυλική στήλη και το κρανίο ενώ ο δεύτερος φέρει κατάγματα στα πλευρά αλλά υπεβλήθη και σε χειρουργείο από τον Διευθυντή της Ουρολογικής Κλινικής.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο διακομιδής του πρώτου, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, στο ΠΑΓΝΗ.

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