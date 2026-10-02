Λαύριο: Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον 32χρονο που μαχαίρωσε την πρώην σύντροφό του

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Κατηγορίες για ένα κακούργημα και τέσσερα πλημμελήματα απήγγειλε ο Εισαγγελέας στον 32χρονο για το αιματηρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας που εκτυλίχθηκε τα μεσάνυχτα στο Λαύριο.

Η ποινική δίωξη σε βάρος του δράστη περιλαμβάνει το κακούργημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος συζύγου και μη κατά συρροή καθώς και τα πλημμελήματα για παράνομη οπλοφορία, παράνομη οπλοχρησία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβίαση περιοριστικών όρων.

Η δικογραφία ανατέθηκε σε Ανακριτή ενώπιον του οποίου θα κληθεί να απολογηθεί ο κατηγορούμενος.

Σύμφωνα με την δικογραφία ο δράστης εισέβαλε στο σπίτι όπου έμενε η πρώην σύντροφος του με τον σύντροφό της, σπάζοντας την τζαμαρία με βαριοπούλα. Επιτέθηκε άγρια στο ζευγάρι με μαχαίρι καταφέρνοντας και στους δύο πολλαπλά πλήγματα.

Ο 33χρονος σύντροφος της γυναίκας νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση ενώ η 32χρονη φέρει τραύματα στους πνεύμονες, την πλάτη και το πρόσωπο και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Η επίθεση έγινε παρουσία των δύο μικρών παιδιών του κατηγορούμενου και της 32χρονης.

Συγκλονίζει η περιγραφή της 32χρονης για την επίθεση

Η περιγραφή της 32χρονης μέσα από το νοσοκομείο, όπου βρίσκεται βαριά τραυματισμένη προκαλεί σοκ. Ο 32χρονος δράστης με βαριοπούλα έσπασε μία πόρτα και εισέβαλε στο σπίτι στο Λαύριο, έχοντας ένα στιλέτο, με το οποίο μαχαίρωσε στο ζευγάρι, επιφέροντάς του σοβαρά χτυπήματα.

Η γυναίκα μίλησε στον ANT1 και στην εκπομπή “Αποκαλύψεις” και ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι ο σύντροφός της μπήκε μπροστά για να την προστατεύσει.

«Είμαι διασωληνωμένη στο νοσοκομείο. Έσπασε την πόρτα με βαριοπούλα, βασικά σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου από γειτονικό σπίτι, έσπασε με βαριοπούλα μια αλουμινένια πόρτα με τζάμι κουζίνας, μπήκε μέσα με ένα στιλέτο και μας κατακρεούργησε.

Ο σύντροφός μου για να με προστατεύσει τον έσπρωξε κι εγώ κατάφερα να βγω έξω αλλά με κυνήγησε και μέχρι έξω και με μαχαίρωνε. Έχω τρύπες στους πνεύμονες και πολλές μαχαιριές και στο πρόσωπο και στα πλευρά και στην πλάτη» ανέφερε.

Η εισβολή στο σπίτι

Ο 32χρονος έφτασε στην κατοικία και χρησιμοποίησε σκάλα, ενώ φέρεται να πάτησε πάνω σε τέντα γειτονικού σπιτιού προκειμένου να φτάσει στο μπαλκόνι.

Στη συνέχεια έσπασε με βαριοπούλα τη τζαμαρία της μπαλκονόπορτας και εισέβαλε στο εσωτερικό του σπιτιού.

Ακολούθησε επίθεση με μαχαίρι. Ο 32χρονος επιτέθηκε αρχικά στον 33χρονο, ενώ η 32χρονη προσπάθησε να απομακρυνθεί και να βγει από την κατοικία.

Η γυναίκα κατάφερε να φτάσει στον δρόμο, όμως, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο δράστης την ακολούθησε και συνέχισε να της επιτίθεται πισώπλατα. Η ίδια άρχισε να φωνάζει «βοήθεια», με έναν περαστικό να αντιλαμβάνεται την κατάσταση και να παρεμβαίνει.

Ο 32χρονος στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Μετά την επίθεση, ο 32χρονος μετέβη αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα Λαυρεωτικής, όπου και συνελήφθη. Σε βάρος του σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Η 32χρονη υπέστη τραύματα στην πλάτη και στον πνεύμονα, καθώς και τραύματα στα χέρια από την προσπάθειά της να αμυνθεί. Ο 33χρονος τραυματίστηκε στην κλείδα, στα πλευρά και στα γεννητικά όργανα.

Η κατάσταση των δύο τραυματιών

Η 32χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Ασκληπιείο Βούλας και στη συνέχεια στον Ευαγγελισμό. Ο 33χρονος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στον θώρακα και την κοιλιακή χώρα και νοσηλεύεται στο Ασκληπιείο Βούλας.

«Ερχόταν κάθε μέρα και φώναζε»

Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν περιστατικά που, όπως υποστήριξαν, είχαν προηγηθεί της επίθεσης. «Εμείς τον ακούγαμε απ’ έξω στο μπαλκόνι και φώναζε», ανέφερε κάτοικος, σύμφωνα με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι ο 32χρονος «ερχόταν κάθε μέρα» και ότι η γυναίκα είχε απευθυνθεί στην Αστυνομία. Οι μαρτυρίες των γειτόνων περιγράφουν μια κατάσταση έντασης που, σύμφωνα με όσα ανέφεραν, είχε γίνει αντιληπτή στην περιοχή πριν από τη νέα επίθεση.

Οι 5 καταγγελίες στην Αστυνομία και η χορήγηση του Panic Button

Η επίθεση σημειώθηκε ενώ σε βάρος του 32χρονου υπήρχε ήδη ιστορικό καταγγελιών από την πρώην σύντροφό του.

Συγκεκριμένα, στο Αστυνομικό Τμήμα Λαυρεωτικής είχαν υποβληθεί τέσσερις καταγγελίες για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, στις 27 Νοεμβρίου 2025, 13 Αυγούστου 2026, 27 Αυγούστου 2026 και 2 Σεπτεμβρίου 2026.

Επιπλέον, στις 10 Ιουλίου 2026 είχε υποβληθεί καταγγελία για παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής.

Η πρώτη καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία, στις 27 Νοεμβρίου 2025, αφορούσε απειλές κατά της ζωής της γυναίκας.

Από την ίδια ημερομηνία είχε χορηγηθεί στην καταγγέλλουσα η εφαρμογή «Panic Button», προκειμένου να μπορεί να ειδοποιεί άμεσα την Αστυνομία σε περίπτωση κινδύνου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, η εφαρμογή δεν είχε ενεργοποιηθεί μέχρι την ημέρα της επίθεσης.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου η οποία μίλησε στο ραδιόφωνο του MEGA, «η τελευταία καταγγελία που είχε η αστυνομία ήταν στις αρχές Σεπτεμβρίου για ενδοοικογενειακή απειλή».

Η σύλληψη του 32χρονου τον Σεπτέμβριο

Στις 3 Σεπτεμβρίου 2026, μετά την τελευταία καταγγελία, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Λαυρεωτικής εντόπισαν τον 32χρονο στον χώρο εργασίας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί παρεμπόδισαν την προσπάθειά του να διαφύγει με όχημα και προχώρησαν σε σωματικό έλεγχο και έρευνα στο αυτοκίνητό του.

Κατά την έρευνα κατασχέθηκαν ένα εργαλείο κοπής μήκους 22 εκατοστών και μία μεταλλική ράβδος. Ο 32χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών μαζί με τη σχηματισθείσα δικογραφία.

Όπως έγινε γνωστό, η Εισαγγελία είχε ενημερωθεί και για το προηγούμενο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας της 27ης Αυγούστου 2026, ώστε να συνεκτιμηθεί κατά τον χειρισμό της υπόθεσης.

Ο 32χρονος αφέθηκε τότε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Μεταξύ αυτών ήταν η απαγόρευση προσέγγισης της κατοικίας σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων, καθώς και η επικοινωνία με τα ανήλικα παιδιά του παρουσία συνηγόρου.