Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: «Στη πραγματικότητα είμαι πολύ χύμα – Για εμένα ο ιδανικός σύντροφος είναι ο αρσενικός, ο γνήσιος»

Καλεσμένη στο «Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα ήταν η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, το πρωί της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου. Η γνωστή επιχειρηματίας και showwoman, στη συνέντευξή της μίλησε για το πώς είναι στην καθημερινότητά της, στη προσωπική της ζωή, ενώ περιέγραψε και το πώς είναι για την ίδια, ο ιδανικός σύντροφος.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου εξομολογήθηκε πως: «Η Αλεξάνδρα στη πραγματικότητα είναι πολύ χύμα. Δεν είναι ακριβώς ρόλος όλο αυτό που πρεσβεύω και στο Instagram. Μου αρέσει το ωραίο, αλλά στη πραγματικότητα αισθάνομαι ότι υπάρχει η Παναγιώταρου και η Αλεξάνδρα».

«Η Αλεξάνδρα που είμαι για τους φίλους μου, είμαι τέρμα χύμα. Είμαι παραδοσιακή, μου αρέσει το να μαγειρέψω, μου αρέσει πάρα πολύ να τρώω, μου αρέσει το καλό φαγητό, δεν στερούμαι καθόλου των απολαύσεων αυτών. Είναι το σκαρί μου έτσι. Κάνω γυμναστική, αλλά νομίζω ότι είναι το Παναγιωταρέικο που λέω εγώ. Είναι όλο το σόι του πατέρα μου, που τρώμε και δεν παχαίνουμε», εξήγησε αμέσως μετά.

«Ονειρεύομαι κάποια στιγμή την οικογένεια και τα παιδιά»

Στη συνέχεια, η επιχειρηματίας και showwoman ανέφερε ότι: «Ονειρεύομαι κάποια στιγμή την οικογένεια και τα παιδιά. Σίγουρα, ναι, το θέλω. Το θέλω, αλλά νομίζω ότι πια εκεί μετράει η επιλογή του συντρόφου. Δηλαδή δεν θέλω να κάνω παιδιά, για να πω ότι έκανα παιδιά. Για εμένα ο ιδανικός σύντροφος είναι ο αρσενικός, ο γνήσιος».

«Είναι ο υποστηρικτικός, αυτός που θέλω όταν έχω ένα πρόβλημα, το πρώτο τηλέφωνο που θα πάρω να είναι ο άνδρας μου και να ξέρω ότι κλείνοντας το τηλέφωνο, έχει λυθεί το πρόβλημα. Για εμένα αυτό δεν έχει να κάνει με την οικονομική άνεση και τα χρήματα. Αυτό έχει να κάνει με διάθεση, με ψυχή, με μαγκιά. Δηλαδή αυτό είναι καθαρά στον άνθρωπο. Μπορεί κάποιος να μην έχει οικονομική άνεση και να έχει πολύ περισσότερη διάθεση να ασχοληθεί μαζί σου», πρόσθεσε στη συνέντευξή της.