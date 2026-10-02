Στέλλα Αραμπατζή: «Ελέγχομαι για μια πινακίδα – Ετοιμάζω μήνυση για διασυρμό της ιατρικής μου ιδιότητας»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Διαψεύδει η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Στέλλα Αραμπατζή ότι ελέγχεται για παράνομες ιατρικές πράξεις και με αφορμή την προβολή βίντεο σε κανάλι.

Η Στέλλα Αραμπατζή, μάλιστα, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανακοινώνει, μάλιστα, ότι θα προβεί «σε μήνυση κατά του καναλιού και των δημοσιογράφων για συκοφαντική δυσφήμιση και διασυρμό» της ιατρικής της ιδιότητας.

Η ανάρτηση της Στέλλας Αραμπατζή

«Επειδή πριν από λίγο κυκλοφόρησε μεγάλο κανάλι των Αθηνών βιντεάκι με το πρόσωπο μου και την ιατρική μου ιδιότητα στο οποίο αναφέρει ότι ελέγχομαι για παράνομες ιατρικές πράξεις, ενημερώνω ότι ελέγχομαι για μια πινακίδα και μου έχουν γίνει συστάσεις για γνωστοποίηση εγγράφων.

Το επόμενο διάστημα θα προβώ σε μήνυση κατά του καναλιού και των δημοσιογράφων για συκοφαντική δυσφήμιση και διασυρμό της ιατρικής μου ιδιότητας.

Ορισμένοι που θέλουν να αποκαλούνται δημοσιογράφοι θα έπρεπε να ντρέπονται για το πώς ασκούν το επάγγελμα τους.

Δεν είναι η πρώτη φορά που δέχομαι επιθέσεις και πόλεμο».