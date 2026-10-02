Ιταλία: Οδοντίατρος έκανε επεμβάσεις χωρίς να διαθέτει πτυχίο – Τον έπιασαν επ’ αυτοφώρω

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Παράνομο οδοντιατρείο στην περιοχή Μαρκόνι της Ρώμης εντόπισε η Οικονομική Αστυνομία της Ιταλίας, συλλαμβάνοντας επ’ αυτοφώρω έναν άνδρα που πραγματοποιούσε οδοντιατρικές πράξεις χωρίς να διαθέτει πτυχίο ή άδεια άσκησης επαγγέλματος. Συνολικά τρία άτομα καταγγέλθηκαν για παράνομη άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος.

Σύμφωνα με το Rai News, η έρευνα ξεκίνησε στο πλαίσιο φορολογικού ελέγχου σε εταιρεία που δραστηριοποιείται στον οδοντιατρικό τομέα.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι άνδρες της Guardia di Finanza εντόπισαν έναν άνδρα ινδικής καταγωγής να πραγματοποιεί οδοντιατρική επέμβαση σε ασθενή, παρότι δεν είχε ολοκληρώσει σπουδές οδοντιατρικής ούτε διέθετε την απαιτούμενη επαγγελματική άδεια.

Καταγγέλθηκαν ακόμη δύο άτομα

Εκτός από τον «μαϊμού» οδοντίατρο, καταγγέλθηκαν ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας και ο υγειονομικός διευθυντής της δομής.

Το ιατρείο διαχειριζόταν πρώην Ιταλός οδοντοτεχνίτης, ενώ στους ίδιους χώρους εργάζονταν και άλλοι, νόμιμα αδειοδοτημένοι επαγγελματίες, οι οποίοι παρείχαν υπηρεσίες ως ελεύθεροι επαγγελματίες αρκετές ημέρες την εβδομάδα.

Κατασχέθηκαν φάρμακα, εξοπλισμός και λογιστικά στοιχεία

Οι Αρχές κατάσχεσαν την εγκατάσταση, καθώς και φάρμακα, υλικά οδοντιατρικών θεραπειών, οδοντιατρικές καρέκλες και λογιστικά έγγραφα.

Μέσω των στοιχείων που κατασχέθηκαν, οι ερευνητές θα επιχειρήσουν να υπολογίσουν τον πραγματικό κύκλο εργασιών του ιατρείου και το ύψος των αδήλωτων εσόδων από τις παράνομες υπηρεσίες.