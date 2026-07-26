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Μητσοτάκης για την απόφαση της UNESCO: Ο μυθικός Όλυμπος από σήμερα γίνεται βουνό όλης της ανθρωπότητας

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Κυριάκος Μητσοτάκης
Φωτογραφία: INTIME
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρετίζει την ομόφωνη απόφαση της UNESCO να εγγράψει τον Όλυμπο στον κατάλογο των μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς, χαρακτηρίζοντάς την «εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους».
  • Η απόφαση της UNESCO φέρνει την Ελλάδα στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος και αποδεικνύει τη θέληση της χώρας να διατηρήσει ακμαία τη φυσική και πολιτιστική της παράδοση, τονίζει.
  • Η αναγνώριση του Ολύμπου αποτελεί ευκαιρία ανάπτυξης για την περιοχή, με τον πρωθυπουργό να συγχαίρει τα υπουργεία Πολιτισμού και Περιβάλλοντος για την επιτυχία τους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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«Από σήμερα ο μυθικός Όλυμπος γίνεται βουνό ολόκληρης της ανθρωπότητας που θα πρέπει να προστατεύεται για πάντα! Η ομόφωνη απόφαση της UNESCO να εγγραφεί στον κατάλογο των μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς είναι μια εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους», τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ιστορική απόφαση της UNESCO: Ο Όλυμπος εντάχθηκε στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς

Ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει: «Όχι μόνο γιατί φέρνει και πάλι την Ελλάδα στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, παράλληλα μάλιστα με τη διεθνή συζήτηση γύρω από τα ομηρικά έπη. Αλλά και γιατί αποδεικνύει τη θέληση της χώρας να διατηρήσει ακμαία τη φυσική και πολιτιστική της παράδοση. Ενώ, ταυτόχρονα, γίνεται ευκαιρία ανάπτυξης για ολόκληρη την περιοχή γύρω από αυτόν τον μοναδικό βιότοπο. Αξίζουν συγχαρητήρια στα υπουργεία Πολιτισμού και Περιβάλλοντος που εργάστηκαν αθόρυβα και πέτυχαν αυτή τη διάκριση. Μια διάκριση που έρχεται ύστερα από τις ανάλογες επιτυχίες για τα Ζαγόρια και τα Μινωικά Ανάκτορα της Κρήτης».

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