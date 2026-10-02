Μητσοτάκης στην Κατερίνη: «Υπάρχει κίνδυνος για ακατάσχετη παροχολογία εν όψει εκλογών – Χωρίς πολιτική σταθερότητα δεν υπάρχει οικονομική πρόοδος»

«Η επιδίωξη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι να γίνει ο συλλογικός πλούτος ατομική ευημερία», είπε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενους σε πολίτες στην Κατερίνη, και κάλεσε όσους συμφωνούν στα περισσότερα από όσα λέει να την εμπιστευθούν ξανά στις εκλογές του 2027. Παράλληλα, προειδοποίησε: «Υπάρχει κίνδυνος για ακατάσχετη παροχολογία εν όψει εκλογών».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε τον κίνδυνο μιας ακατάσχετης παροχολογίας, ενόψει των εκλογών, και παρατήρησε: «Είναι εύκολο να ανοίξω το πουγκί. Δεν θα το κάνω γιατί προέχει να χτίσουμε στην πρόοδο που έχουμε πετύχει και να σφυρηλατήσουμε τη σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε οικοδομήσει. Υπάρχει κίνδυνος για ακατάσχετη παροχολογία εν όψει εκλογών. Εμείς πρέπει να περιγράψουμε το εξής: πως ο συλλογικός πλούτος θα γίνει ατομική ευημερία».

«Και τώρα που είμαστε αντιμέτωποι με ενεργειακή κρίση πόσο υπεύθυνη είναι η πολιτική μας να κρατάμε εφεδρείες για να στηρίζουμε την κοινωνία. Έχω δεσμευτεί ότι θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια για να στηρίξουμε την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Και στις επιχειρήσεις που λένε βοηθήστε μας με τις οφειλές μας και ανταποκριθήκαμε στο αίτημα των μικρομεσαίων του εμπορικού κόσμου. Όμως ξέρουμε ποια είναι τα όρια μας», σημείωσε.

Αναφέρθηκε στην επέτειο των 52 χρόνων από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας και τόνισε: «Σε δύο μέρες γιορτάζουμε τα 52α γενέθλιά μας. Της παράταξης που γεννήθηκε από τον Μακεδόνα Κωνσταντίνο Καραμανλή. Γιατί αυτή η παράταξη έδειξε ότι έχει διάρκεια; Γιατί προσαρμόζονταν πάντα στις απαιτήσεις των καιρών και παραμένει η μεγάλη λαϊκή παράταξη που βάζει πάνω το συμφέρον των Ελλήνων και έχει τη δυνατότητα να κάνει την εμπειρία δύναμη αλλαγής και προόδου».

«Χωρίς πολιτική σταθερότητα δεν υπάρχει οικονομική πρόοδος, δεν μπορούμε να σχεδιάσουμε ένα μέλλον όπως το οραματιζόμαστε», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μίλησε για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα η Ελλάδα σε σχέση και με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

«Εμείς μπορούμε στην Ευρώπη να διαμορφώνουμε όχι μόνο εθνική αλλά ευρωπαϊκή ατζέντα. Μας ειρωνεύτηκαν για ‘γαλάζια γράμματα’. Είναι τα ίδια ‘γαλάζια γράμματα’ που μας εξασφάλισαν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, το πρώτο πιστοποιητικό Covid, το να αλλάξει η Ευρώπη τη μεταναστευτική της πολιτική», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Σήμερα η Γαλλία βρίσκεται εν μέσω πολιτικής αναταραχής. Τελειώνει η θητεία διαχρονικού φίλου της Ελλάδας, του Μακρόν. Το επιτόκιο δανεισμού της Γαλλίας είναι στο 4,9% και της Ελλάδας στο 4,5%. Δανειζόμαστε φθηνότερα από Γαλλία και Ιταλία», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για να καταλήξει: «Οι αγορές αναγνωρίζουν σε αυτή την κυβέρνηση ότι έχει σχέδιο, πρόγραμμα και ξέρει να οδηγήσει την πατρίδα σε ταραγμένα νερά και ότι εμείς θα προτάσσουμε τη δημοσιονομική σταθερότητα ως θεμέλιο που χτίζουμε την οικονομική μας πολιτική».