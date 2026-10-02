Ισραήλ: Το Ανώτατο Δικαστήριο ενέκρινε τη συμμετοχή των μεγαλύτερων αραβικών κομμάτων – Αίρει τους αποκλεισμούς του Νετανιάχου

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ ενέκρινε σήμερα τη συμμετοχή των μεγαλύτερων αραβικών κομμάτων από τις βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, ανατρέποντας τον αποκλεισμό τους κατόπιν αιτήματος μελών του κυβερνώντος συνασπισμού.

Στις 23 Σεπτεμβρίου, η κεντρική εκλογική επιτροπή, που συγκλήθηκε από τα μέλη του κυβερνώντος συνασπισμού του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ψήφισε να αποκλείσει την Ενωμένη Αραβική Λίστα καθώς και την Ενιαία Λίστα (συνασπισμός πολλών αραβικών αριστερών κομμάτων).

Αίτημα του Νετανιάχου για αποκλεισμό των αραβικών κομμάτων

Ο συνασπισμός του Νετανιάχου είχε ζητήσει να αποκλειστούν αυτά τα κόμματα υποστηρίζοντας ότι «αρνούνται την ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ ως εβραϊκού και δημοκρατικού κράτους» και «στηρίζουν τον ένοπλο αγώνα ενός εχθρικού κράτους ή μιας τρομοκρατικής οργάνωσης εναντίον του Ισραήλ».

Η απόφαση του Δικαστηρίου για τα αραβικά κόμματα

Σε τρεις ξεχωριστές αποφάσεις, το Δικαστήριο έκρινε ότι τα «επιχειρήματα που παρουσίασε η εκλογική επιτροπή δεν ήταν επαρκή για να δικαιολογήσουν την ακύρωση» των δύο λιστών: του Raam, (ένα εβραϊκό ακρωνύμιο που σημαίνει «Ενωμένη Αραβική Λίστα») και της Ενιαίας Λίστας, η οποία συγκεντρώνει τρία κυρίως αραβικά κόμματα, σύμφωνα με τις αποφάσεις που περιήλθαν σε γνώστη του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η Ενωμένη Αραβική Λίστα είναι ένα μετριοπαθές κόμμα με επικεφαλής τον Μανσούρ Αμπάς, το οποίο υποστηρίζει τα ίσα δικαιώματα για την αραβική μειονότητα. Θεωρείτο από πολλούς αναλυτές ότι θα μπορούσε να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο για τον σχηματισμό κυβέρνησης μετά τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου καθώς το αποτέλεσμα κρίνεται αμφίρροπο μεταξύ του συνασπισμού του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και της συμμαχίας των κομμάτων υπό τον κυριότερο αντίπαλό του, τον κεντρώο Γκάντι Άιζενκοτ.

Στα τέλη Αυγούστου το κόμμα του Αμπάς κατέρριψε ένα «ταμπού», καθώς συμπεριέλαβε στους υποψηφίους του έναν Εβραίο, τον Γιοάβ Σεγκάλοβιτς, πρώην στέλεχος της αστυνομίας.

Η Ενιαία Λίστα συγκεντρώνει το (εθνικιστικό αραβικό) Balad, το (κομμουνιστικό αραβο-εβραϊκό) Hadash και το (κοσμικό αραβικό κόμμα) Taal.

Σήμερα, το Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο συστηματικά ανατρέπει εξαιρέσεις που εκδίδει η κεντρική εκλογική επιτροπή, ενέκρινε ομόφωνα και τις δύο λίστες για να συμμετάσχουν στις εκλογές.

Εκτός από αυτές τις λίστες, η επιτροπή ακύρωσε επίσης τις ατομικές υποψηφιότητες του βουλευτή Όφερ Κάσιρ, μέλους της Hadash, και του Σάμι Άμπου Σεχάντεχ, ηγέτη της Balad.

Το Ανώτατο Δικαστήριο ενέκρινε την υποψηφιότητα του Όφερ Κάσιρ με ψήφους επτά έναντι δύο, με τους δύο διαφωνούντες δικαστές να αποφαίνονται ότι «υποστήριξε τον ένοπλο αγώνα κατά του Κράτους του Ισραήλ». Όσον αφορά τον Σάμι Άμπου Σεχάντεχ, το Δικαστήριο τον πίεσε την προηγούμενη ημέρα να αποσύρει την υποψηφιότητά του.

Ο Σάμι Άμπου Σεχάντεχ επικρίνεται σφοδρά και από την αντιπολίτευση επειδή σε άρθρο του χαρακτήρισε «σημαντικό ιστορικό γεγονός σε στρατιωτικό, πολιτικό και στρατηγικό πλαίσιο» τις επιθέσεις της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου 2023, με τις κατηγορίες εις βάρος του να αναφέρουν ότι υποστήριζε τις επιθέσεις της Χαμάς, παρά τις αρνήσεις του. Ανακοίνωσε την παραίτησή του αργά χθες το βράδυ Πέμπτης.

Να σημειωθεί ότι οι Άραβες Ισραηλινοί – αποκαλούνται και Παλαιστίνιοι του Ισραήλ – αποτελούν περίπου το 20% του πληθυσμού της χώρας. Είναι απόγονοι των Αράβων κατοίκων της Παλαιστίνης που βρέθηκαν στο ισραηλινό έδαφος μετά την ίδρυση του Ισραήλ το 1948 και συχνά δηλώνουν ότι πέφτουν θύματα διακρίσεων.