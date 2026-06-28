Ισραήλ: Ο Νετανιάχου υπόσχεται να αλλάξει συμμάχους αν ξανακερδίσει τις εκλογές

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Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, εξέφρασε το Σάββατο την πρόθεσή του να σχηματίσει έναν ευρύτερο συνασπισμό μετά τις επικείμενες εκλογές, αποστασιοποιούμενος ρητά τόσο από την ακροδεξιά όσο κι από την αριστερά.

«Σκοπεύω να σχηματίσω μια ευρεία εθνική κυβέρνηση, όχι μια δεξιά κυβέρνηση, ούτε μια αριστερή κυβέρνηση που θα εξαρτάται από αραβικά κόμματα, αλλά μια ευρεία εθνική κυβέρνηση», δήλωσε ο Νετανιάχου σε τηλεοπτική συνέντευξη Τύπου, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στην πολιτική του στρατηγική.

Το αργότερο στις 27 Οκτωβρίου οι κάλπες

Οι εθνικές εκλογές στο Ισραήλ έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν το αργότερο στις 27 Οκτωβρίου.

Ο 76χρονος Νετανιάχου, ο οποίος έχει κυβερνήσει τη χώρα περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο πρωθυπουργό (περισσότερα από 18 χρόνια συνολικά από το 1996), είχε ανακοινώσει στα μέσα Ιουνίου ότι σκοπεύει να θέσει υποψηφιότητα στις εκλογές, που έχουν προγραμματιστεί το αργότερο για την 27η Οκτωβρίου.

“Προτίθεμαι να σχηματίσω μια ευρεία εθνική κυβέρνηση, ούτε μια δεξιά κυβέρνηση, ούτε μια αριστερή κυβέρνηση που θα εξαρτάται από αραβικά κόμματα”, δήλωσε σε τηλεοπτική ενημέρωση του Τύπου, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στη μετεκλογική στρατηγική του.

“Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να επιτύχουμε εσωτερικές συμφωνίες”, πρόσθεσε, τονίζοντας ότι δεν “μποϊκοτάρει κανέναν”.

“Όλοι θα μπορούν να έρθουν μαζί μας, αρκεί να δεχτούν τις βασικές μας αρχές, ότι το Ισραήλ είναι το έθνος-κράτος του εβραϊκού λαού και ότι σεβόμαστε τα ατομικά δικαιώματα”.

Σε άσχημη θέση στις τελευταίες δημοσκοπήσεις

Επικεφαλής μιας από τις πιο δεξιές κυβερνήσεις στην ιστορία του Ισραήλ, ο Νετανιάχου είναι σε άσχημη θέση στις τελευταίες δημοσκοπήσεις.

Μια πλειοψηφία Ισραηλινών θέλει την παραίτησή του από την πρωθυπουργία, κυρίως μετά τη συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, για την οποία υπάρχουν πολλές επικρίσεις στη χώρα.

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση του Εβραϊκού Πανεπιστημίου της Ιερουσαλήμ, περισσότερο από το 92% των Ισραηλινών θεωρούν ότι το Ιράν κέρδισε τον πόλεμο.

Η κοινή γνώμη συνεχίζει επίσης να είναι πολύ θυμωμένη για τα κενά ασφαλείας που επέτρεψαν την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, μετά την οποία ξέσπασε ο πόλεμος στη Γάζα.

Ο κυβερνητικός συνασπισμός συγκλονίζεται και από το θέμα της στρατολόγησης υπερορθοδόξων Εβραίων, εκπρόσωποι των οποίων, που είναι βασικοί σύμμαχοι του Νετανιάχου, έχουν επανειλημμένα απειλήσει να ρίξουν την κυβέρνηση αν οι ψηφοφόροι τους δεν εξαιρεθούν από τη στρατιωτική θητεία.

Ο στρατός και ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού απαιτούν το αντίθετο, δεδομένου ότι στους πολλούς πολέμους που διεξήχθησαν από τη χώρα, οι ένοπλες δυνάμεις της δοκιμάστηκαν σκληρά.

Θέλει να αλλάξει το πρόσωπο της Μέσης Ανατολής

Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, μια “εθνική κυβέρνηση” θα μπορούσε να επιτρέψει στο Ισραήλ να εκπληρώσει τις περιφερειακές του φιλοδοξίες για να “κάνει αυτό που υποσχέθηκα (…): να αλλάξει το πρόσωπο της Μέσης Ανατολής“.

“Μετά την εξάλειψη της ιρανικής υπαρξιακής απειλής”, (η εθνική κυβέρνηση σ.σ.) θα μπορέσει “να ασχοληθεί με τα τελευταία απομεινάρια του ιρανικού άξονα και να αποκομίσει τους καρπούς της νίκης μας μέσω πολιτικών συμφωνιών”, δήλωσε.

Η πρότασή του ωστόσο προκάλεσε αμέσως αντιδράσεις στον ίδιο του το στρατόπεδο. Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Νετανιάχου “πολύ ανησυχητικές”.

“Η κυβέρνηση που ο πρωθυπουργός οφείλει να σχηματίσει πρέπει να είναι μια εντελώς δεξιά κυβέρνηση”, τόνισε.