Ζελένσκι: Ο Πούτιν έδωσε εντολή «δεν υπάρχουν πλέον κανόνες» – Καταγγέλλει κλιμάκωση των επιθέσεων σε αμάχους

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Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν έδωσε τον Σεπτέμβριο εντολή στη ρωσική στρατιωτική ηγεσία να εγκαταλείψει προηγούμενους περιορισμούς στις αεροπορικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας, επικαλούμενος πληροφορίες των ουκρανικών υπηρεσιών και υποκλοπές επικοινωνιών Ρώσων αξιωματούχων. Η συγκεκριμένη πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

«Είπε ότι πλέον δεν υπάρχουν κανόνες», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος στους Financial Times, συνδέοντας την εντολή που, όπως υποστηρίζει, δόθηκε τον Σεπτέμβριο με την εντατικοποίηση των ρωσικών πληγμάτων σε πόλεις και μη στρατιωτικές υποδομές.

«Μαζικές επιθέσεις και μαζικές δολοφονίες»

Ο Ζελένσκι ανέφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα το πρόσφατο πλήγμα σε σχολείο στο Κίεβο, όπου βρίσκονταν 104 μαθητές και 60 εκπαιδευτικοί. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς όσοι βρίσκονταν στο κτίριο είχαν προλάβει να μεταφερθούν στο υπόγειο καταφύγιο.

Οι ρωσικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών έχουν πλήξει επίσης γέφυρες, κτίρια κατοικιών και άλλες υποδομές στην ουκρανική πρωτεύουσα, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις.

«Οι Ρώσοι δεν κατάφεραν να μας καταλάβουν. Έτσι, τώρα πραγματοποιούν μαζικές επιθέσεις και μαζικές δολοφονίες», δήλωσε ο Ζελένσκι, υποστηρίζοντας ότι στόχος είναι να εξαναγκαστούν πολίτες να εγκαταλείψουν τις πόλεις τους.

Η νέα απειλή των jet-powered drones

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην αυξημένη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών υψηλής ταχύτητας με κινητήρες τζετ, τα οποία δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο την ουκρανική αεράμυνα.

Όπως είπε, τα αμερικανικής κατασκευής F-16 καταστρέφουν σήμερα περίπου το 50% έως 60% αυτών των drones, ωστόσο περίπου τα μισά ουκρανικά F-16 βρίσκονται κατά περιόδους εκτός επιχειρησιακής δράσης λόγω εργασιών επισκευής και συντήρησης στην Ευρώπη.

Το Κίεβο αναπτύσσει παράλληλα δικά του drones αναχαίτισης υψηλής ταχύτητας, με πέντε διαφορετικά μοντέλα να βρίσκονται σε δοκιμές. Για ένα από αυτά σχεδιάζεται παραγωγή περίπου 400 μονάδων έως το τέλος Οκτωβρίου, με τον Ζελένσκι να επισημαίνει ότι βασικό εμπόδιο αποτελεί η έλλειψη κινητήρων.

Τι απαντά η Μόσχα

Το Κρεμλίνο απορρίπτει τις κατηγορίες ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις στοχοποιούν εσκεμμένα σχολεία και νοσοκομεία. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε στους Financial Times ότι «οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις δεν πλήττουν σχολεία ή νοσοκομεία». Η Ρωσία υποστηρίζει γενικότερα ότι τα πλήγματά της αφορούν στρατιωτικούς ή στρατιωτικά συναφείς στόχους.