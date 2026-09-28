Προαστιακός: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο τμήμα Νέα Πέραμος-Άνω Λιόσια και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος-Άνω Λιόσια

Η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στα τμήματα Νέα Πέραμος-Άνω Λιόσια και Λουτρόπυργος-Άνω Λιόσια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου αποκαταστάθηκαν στις 10:25, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Hellenic Train. Η διακοπή προκλήθηκε από πυρκαγιά σε απορρίμματα που εκδηλώθηκε κοντά στις γραμμές στην περιοχή του Ασπροπύργου, επηρεάζοντας τα δρομολόγια του Προαστιακού.

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Σιδηροδρομικές ράγες
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αποκαταστάθηκε στις 10:25 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Νέα Πέραμος-Άνω Λιόσια και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος-Άνω Λιόσια, βάσει νεότερης ενημέρωσης της Hellenic Train.
  • Η διακοπή είχε προκληθεί λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή στην περιοχή του Ασπροπύργου.
  • Λόγω της φωτιάς, επηρεάστηκαν δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών, με καθυστερήσεις και τροποποιήσεις στη διεξαγωγή τους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αποκαταστάθηκε, βάσει νεότερης ενημέρωσης της Hellenic Train, στις 10:25, η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Νέα Πέραμος-Άνω Λιόσια και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος-Άνω Λιόσια, που είχαν διακοπεί λόγω πυρκαγιάς στην περιοχή του Ασπροπύργου.

 

Κοντά στις γραμμές η φωτιά

Υπενθυμίζεται ότι στις 09:48 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Νέα Πέραμος-Άνω Λιόσια και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος-Άνω Λιόσια, εξαιτίας της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Λόγω της φωτιάς, επηρεάστηκαν δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών, με καθυστερήσεις και τροποποιήσεις στη διεξαγωγή τους.

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