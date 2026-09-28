Προαστιακός: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο τμήμα Νέα Πέραμος-Άνω Λιόσια και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος-Άνω Λιόσια

Αποκαταστάθηκε, βάσει νεότερης ενημέρωσης της Hellenic Train, στις 10:25, η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Νέα Πέραμος-Άνω Λιόσια και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος-Άνω Λιόσια, που είχαν διακοπεί λόγω πυρκαγιάς στην περιοχή του Ασπροπύργου.
Κοντά στις γραμμές η φωτιά
Υπενθυμίζεται ότι στις 09:48 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Νέα Πέραμος-Άνω Λιόσια και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος-Άνω Λιόσια, εξαιτίας της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή στην περιοχή του Ασπροπύργου.
#Πυρκαγιά σε απορρίμματα στον Ασπρόπυργο Αττικής. Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Συνδρομή από μηχάνημα έργου .
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 28, 2026
Λόγω της φωτιάς, επηρεάστηκαν δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών, με καθυστερήσεις και τροποποιήσεις στη διεξαγωγή τους.