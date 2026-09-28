Έκρηξη στην Πλάκα: Στο μικροσκόπιο των Αρχών υποστυλώματα, θαμμένες σωληνώσεις και υδρορροές – Τι λέει πραγματογνώμονας

Την ανάγκη για εξονυχιστική έρευνα σε όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, χωρίς την εξαγωγή πρόωρων συμπερασμάτων για τα αίτια που προκάλεσαν τη φονική έκρηξη στο κτίριο στην Πλάκα, υπογραμμίζει ο δικαστικός πραγματογνώμονας μηχανικός Χρύσανθος Νικολάκος.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews το πρωί της Δευτέρας (28/9) ο κ. Νικολάκος προέβη σε μια αναλυτική τεχνική αποτίμηση της εικόνας που παρουσιάζει το σημείο στην οδό Λυσικράτους 15, μετά την κατάρρευση του κτιρίου.

Ο κ. Νικολάκος, εξετάζοντας την εικόνα του κτιρίου μετά την κατάρρευση, επισήμανε ότι η αρχική του εκτίμηση πως επρόκειτο για κατασκευή με φέρουσα τοιχοποιία και πλάκες από μπετόν αναθεωρείται, καθώς μετά τον καθαρισμό του χώρου διακρίνονται και υποστυλώματα. Όπως εξήγησε, αυτό σημαίνει ότι το κτήριο ήταν πιθανότατα πιο στιβαρό από όσο αρχικά εκτιμούσε.

Παράλληλα, από την εικόνα των γειτονικών κτηρίων φαίνεται να έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν ενισχύσεις με πρόσθετα υποστυλώματα, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, δείχνει ότι είχαν εντοπιστεί κατά το παρελθόν ζητήματα που οδήγησαν σε παρεμβάσεις.

Οι σωληνώσεις φυσικού αερίου στο επίκεντρο

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πραγματογνώμονας στην εγκατάσταση φυσικού αερίου. Όπως παρατήρησε, δεν διακρίνονται εξωτερικά οι οδεύσεις των σωληνώσεων, όπως συμβαίνει συνήθως σε αρκετές εγκαταστάσεις.

Με βάση την εικόνα που έχει, εκτίμησε ότι είναι πιθανό το οριζόντιο τμήμα της σωλήνωσης να είναι θαμμένο. Σε μια τέτοια περίπτωση, όπως εξήγησε, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς οι σωληνώσεις πρέπει να προστατεύονται από τη διάβρωση και από μηχανικές καταπονήσεις και να είναι επισκέψιμες, ώστε να μπορεί να διαπιστωθεί εγκαίρως τυχόν διαρροή.

Ο ίδιος, πάντως, ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να γνωρίζει αν η εγκατάσταση ήταν σωστά κατασκευασμένη και ότι αυτό είναι αντικείμενο της έρευνας.

«Δεν το ξέρω, θα το βρει η έρευνα», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι από την εμπειρία του θεωρεί πως το συγκεκριμένο στοιχείο πρέπει να ελεγχθεί περισσότερο.

«Πιθανότερο σενάριο» η έκρηξη στον δεύτερο όροφο, αλλά δεν αποκλείονται άλλες πηγές

Σε ό,τι αφορά το σημείο από το οποίο ξεκίνησε η έκρηξη, ο Χρύσανθος Νικολάκος ανέφερε ότι το πιθανότερο σενάριο είναι η έκρηξη να σημειώθηκε στον δεύτερο όροφο, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο.

Όπως είπε, η διαρροή μπορεί να έχει προέλθει και από διαφορετικό σημείο του κτηρίου, ακόμη και από το ισόγειο, και επομένως απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση.

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι σε σοβαρά ατυχήματα αυτού του τύπου συχνά δεν υπάρχει μόνο ένας παράγοντας. Μπορεί, όπως εξήγησε, να υπάρχει ένα βασικό σφάλμα και παράλληλα μικρότερα προβλήματα ή αστοχίες που συνέπεσαν χρονικά.

«Ένα γρήγορο σενάριο μπορεί να αγνοήσει ενδείξεις που θα πρέπει να ελεγχθούν», τόνισε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να «κουμπώσουν» όλα τα διαθέσιμα στοιχεία πριν εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα.

Θαμμένες σωληνώσεις και υδρορροές

Ένα ακόμη στοιχείο που του προκάλεσε εντύπωση είναι η απουσία εμφανών υδρορροών στην όψη του κτιρίου. Όπως ανέφερε, δεν είναι εύκολο να διαπιστωθεί από την εξωτερική εικόνα με ποιον τρόπο απομακρύνεται το νερό που συγκεντρώνεται στην ταράτσα.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι και οι υδρορροές ενδέχεται να είναι θαμμένες στην όψη, επισημαίνοντας ότι στο κτήριο φαίνεται να υπάρχουν σωληνώσεις ενσωματωμένες σε τοίχους και στην όψη.

Παράλληλα, έθεσε προς διερεύνηση και το ενδεχόμενο τα δύο γειτονικά κτήρια να μοιράζονται κοινή μεσοτοιχία. Εφόσον κάτι τέτοιο ισχύει, όπως σημείωσε, θα πρέπει να εξεταστεί η κατάσταση της κατασκευής και το τι μπορεί να έχει συμβεί σε αυτήν με την πάροδο του χρόνου.

Σήμερα οι αυτοψίες και οι έλεγχοι στα γειτονικά κτίρια

Για σήμερα Δευτέρα (28/9) , είναι προγραμματισμένες και οι επίσημες αυτοψίες και έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που έχουν κριθεί ακατάλληλα. Ταυτόχρονα σήμερα, οι συγγενείς των θυμάτων που βρίσκονται στην Ελλάδα, θα βρεθούν αντιμέτωποι με το δύσκολο έργο της ταυτοποίησης των σορών. Σημειώνεται ότι στον πρώτο όροφο σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης έμεναν οι 4 Αμερικανοί τουρίστες που είχαν έρθει στη χώρα μας για διακοπές. Στον δεύτερο όροφο διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι.

Βίντεο από τις στιγμές μετά τη φονική έκρηξη

Βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας καταστήματος στην γειτονιά της Πλάκας, καταγράφει τις στιγμές που ακολούθησαν την έκρηξη. Το κατάστημα γέμισε από σπασμένα γυαλιά, ενώ έξω ακούγονται οι συναγερμοί και σειρήνες την ώρα που οι αστυνομικοί φτάνουν στο σημείο.

Ζημιές προκλήθηκαν σε μεγάλη ακτίνα στη γειτονιά, στα γύρω κτίρια και σε επιχειρήσεις ακόμη και στον Ιερό Ναό της Αγίας Αικατερίνης.

Η έρευνα των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής και του διορισμένου πραγματογνώμονα βρίσκεται σε εξέλιξη για να διακριβωθούν τα αίτια της τραγωδίας με τους έξι νεκρούς.

Οι ενδείξεις που υπάρχουν από την έως τώρα έρευνα των Αρχών, οδηγούν στο συμπέρασμα πως η έκρηξη έγινε στον 2ο όροφο που έμενε το ζευγάρι των ηλικιωμένων. Ήταν το μόνο διαμέρισμα που είχε αυτόνομη παροχή φυσικού αερίου.

«Απ’ ότι φαίνεται έγινε μία έκρηξη στον πάνω όροφο του κτιρίου. Η έκρηξη αυτή ήταν από φυσικό αέριο στο οποίο υπήρχε εγκατάσταση. Μπορεί να προήλθε από διάφορες αιτίες ακόμη και από το άναμμα διακόπτη για τον φωτισμό», δήλωσε στο ΕΡΤnews, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας.

Το φυσικό αέριο σύμφωνα με τη μελέτη του εγκαταστάτη που παραδόθηκε, φαίνεται πως το χρησιμοποιούσε το ηλικιωμένο ζευγάρι για την θέρμανση ενός ενεργειακού τζακιού-καυστήρα, για το ζεστό νερό και την κουζίνα.

Ο μικρός λέβητας έως τώρα δεν έχει βρεθεί, παρά μόνο σωληνώσεις. Εκτιμάται λοιπόν, πως κάποια στιγμή ίσως κατά την διάρκεια της νύχτας, τέθηκε σε λειτουργία πιθανόν η κουζίνα και δεν έγινε σωστή διακοπή ή υπήρξε διαρροή.

Το σενάριο έκρηξης από σπινθήρα

Υπήρξε συνεχής παροχή αερίου στον χώρο, μέχρι που έφτασε έως το 15% συγκέντρωσης, ώστε να δημιουργηθεί το εκρηκτικό μείγμα. Δεν αποκλείεται να χρειάστηκε ένας σπινθηρισμός για την καταστροφή, ενδεχομένως όταν πήγε στο μπάνιο η ηλικιωμένη και άνοιξε το φως. Το σενάριο αυτό θεωρείται ως πιθανό καθώς η σορός της βρέθηκε δίπλα στον νιπτήρα του μπάνιου, ενώ τα υπόλοιπα θύματα βρέθηκαν στα κρεβάτια τους.

«Και τα εκατέρωθεν κτίρια έχουμε σημαντικές ζημιές. Στο δεξί κτίριο έχουμε ουσιαστικά την απόσπαση της τοιχοποιίας που δείχνει ότι εκεί ακριβώς έγινε η έκρηξη, δηλαδή προς την δεξιά πλευρά», σημείωσε ο κ. Λέκκας.

Ανησυχία υπάρχει για το αν έχουν επηρεαστεί κρίσιμα δομικά στοιχεία των γειτονικών κτιρίων.

Από νωρίς χθες το πρωί το πρωί γίνονται εργασίες αποκαθαρισμού των οικοδομικών υλικών στο κτήριο που κατέρρευσε ενώ πραγματογνώμονες και στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού πραγματοποιούν έρευνες για τα αίτια που οδήγησαν στην φονική έκρηξη.

Συντετριμμένοι οι συγγενείς των θυμάτων

Τα δύο ζευγάρια – δύο αδέλφια με τις συντρόφους τους – είχαν έρθει από τις ΗΠΑ για λίγες ημέρες στην Ελλάδα. Είχαν μισθώσει ενα Αirbnb στην Πλάκα, στην οδό Λυσικράτους, στον πρώτο όροφο του κτηρίου που κατέρρευσε μετά τη φονική έκρηξη. Τρεις από τους τέσσερις ήταν αλβανικής καταγωγής και είχαν αμερικανική υπηκοότητα.

«Είμαστε συγκλονισμένοι. Θα έρθουν και άλλα μέλη της οικογένειας για συμπαράσταση», δήλωσε ένας συγγενής τους.

Ένα από τα ζευγάρια είχε έρθει στην Ελλάδα για το ταξίδι του μέλιτος και όπως ανέφερε συγγενικό τους πρόσωπο, η κοπέλα ήταν έγκυος στο πρώτο της παιδί.

Τραγική ειρωνεία, οι τέσσερις τουρίστες θα αναχωρούσαν από την Ελλάδα για την Αμερική την ημέρα της έκρηξης.

Στο μικροσκόπιο ο αγωγός

Ένα ντοκουμέντο για την φονική έκρηξη στο νεοκλασικό κτίριο της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα, φέρνει στο φως της δημοσιότητας ο ΑΝΤ1, την στιγμή που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των αρχών για τα αίτια της τραγωδίας.

Βίντεο, οπτικό υλικό, καταθέσεις, αλλά και τα δομικά υλικά που απομακρύνονται με ιδιαίτερη προσοχή αναμένεται να συμβάλουν στην αναζήτηση των ακριβών αιτίων.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε ευρήματα που μπορεί να σχετίζονται με σωληνώσεις, εγκαταστάσεις ή άλλα στοιχεία του κτιρίου, καθώς και στα χαρακτηριστικά των δομικών υλικών και του σκυροδέματος. Δέκα εμπειρογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) συνεχίζουν την αυτοψία για τα αίτια της τραγωδίας, ενώ καίριες απαντήσεις αναμένονται από την ιατροδικαστική εξέταση στις έξι σορούς.

Μηχανήματα έργου του δήμου Αθηναίων έχουν απομακρύνει σχεδόν όλα τα δομικά υλικά από τα συντρίμμια του κτιρίου, μία διαδικασία που αναμενόταν να ολοκληρωθεί την Κυριακή (27/9). Τα υλικά στη συνέχεια μεταφέρονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο όπου έχει διατεθεί από το Δήμο Αθηναίων, ενώ στο σημείο βρίσκονται εξειδικευμένα στελέχη της ΔΑΕΕ αλλά και πραγματογνώμονες που έχουν οριστεί, ώστε να τα εξετάσουν.

Αποκαλύφθηκε ο παροχετευτικός αγωγός

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, οι ερευνητές της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού με προσεκτικές κινήσεις αποκάλυψαν τον παροχετευτικό αγωγό που συνδέει το κεντρικό δίκτυο με τον μετρητή στο μοιραίο κτίριο.

Στην αρχή φαίνεται η σύνδεση με τον κεντρικό αγωγό της οδού Λυσικράτους και συνεχίζει σε ένα μήκος μικρότερο από δύο μέτρα, μέχρι τον μετρητή.

Πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού αναφέρουν ότι πρόκειται για ένα αγωγό της δεκαετίας του 1990, όταν και το διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου συνδέθηκε με το δίκτυο. Όπως αποκάλυψε ήδη από χθες ο ΑΝΤ1, τόσο ο μετρητής όσο και το κομμάτι αυτό του αγωγού έχουν κατασχεθεί και θα μεταφερθούν στα εργαστήρια του Πολυτεχνείου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η σωλήνωση αυτή είναι πιστοποιημένη και πληροί τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.

Μάλιστα, εκεί που είναι η θέση του μετρητή, ο οποίος ήδη έχει κατασχεθεί, διακρίνονται και κάποια ίχνη καύσης.

Τις επόμενες ημέρες οι ερευνητές της Πυροσβεστικής θα προχωρήσουν και σε εκσκαφή του κεντρικού αγωγού επί της οδού Λυσικράτους.

Τα έμπειρα στελέχη της ΔΑΕΕ εκτιμούν πως η ένταση του ωστικού κύματος βρίσκεται κυρίως στον δεύτερο όροφο. Ωστόσο, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό, διαπιστώνουν πως υπάρχει ανάφλεξη και στον χώρο του ισογείου.

Πέρα από τον μετρητή και τον αγωγό, έχουν ήδη κατασχεθεί και άλλες συσκευές.

Η χρονική αλληλουχία των γεγονότων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για να αποκρυπτογραφήσουν τον μηχανισμό της έκρηξης. Πηγές με γνώση της έρευνας εκτιμούν πως το άναμμα ενός λαμπτήρα ήταν εκείνο που ενδεχομένως έδωσε το έναυσμα για την έκρηξη.

Όλα τα θύματα βρέθηκαν στα κρεβάτια τους, εκτός από την ηλικιωμένη που εντοπίστηκε στον χώρο του μπάνιου του διαμερίσματος του δευτέρου ορόφου.

Το πιστοποιητικό στεγανότητας

Το κεντρικό ζήτημα είναι το σημείο πρόκλησης της διαρροής. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, για το διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου φαίνεται να είχε εκδοθεί πιστοποιητικό στεγανότητας της εγκατάστασης τον Φεβρουάριο του 2026. Πρόκειται για έγγραφο με υπογραφή μηχανικού που βεβαιώνει την ασφαλή λειτουργία της εσωτερικής εγκατάστασης.

Όλα αυτά τα πρόσωπα τώρα θα εξεταστούν από τους ερευνητές της Πυροσβεστικής, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη το μοιραίο πρωινό της Παρασκευής.

Στο βίντεο που μετέδωσε ο ΑΝΤ1 φαίνεται ο παροχετευτικός αγωγός, που συνδέει το κεντρικό δίκτυο με τον μετρητή, στο κτίριο της Λυσικράτους.

Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες

Με αφορμή την ανησυχία που έχει προκαλέσει το περιστατικό, ο κ. Νικολάκος αναφέρθηκε και στα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου.

Όπως επισήμανε, η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται με την προβλεπόμενη μελέτη και να τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας. Παράλληλα, έκανε λόγο για ανάγκη τακτικής συντήρησης και ελέγχων, ενώ τόνισε ότι και οι ίδιοι οι ένοικοι θα πρέπει να είναι σε εγρήγορση.

Ιδιαίτερη σημασία, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει η άμεση αντίδραση σε οποιαδήποτε ένδειξη προβλήματος. Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί μυρωδιά αερίου ή διαπιστώσει κάτι που δεν θεωρεί φυσιολογικό, θα πρέπει να ζητήσει έλεγχο της εγκατάστασης.

Ο δικαστικός πραγματογνώμονας υπογράμμισε, τέλος, ότι η ασφάλεια δεν αφορά μόνο τον ιδιοκτήτη ή τους ενοίκους ενός κτιρίου, αλλά και την προστασία των γειτονικών κτιρίων και των ανθρώπων που βρίσκονται γύρω από αυτό.