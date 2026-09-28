Ηχηρά μηνύματα Μητσοτάκη από τη Νέα Υόρκη: Η Ελλάδα είναι πυλώνας σταθερότητας και όχι κράτος-ταραξίας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε στις ΗΠΑ με 3 βασικές επιδιώξεις: να διατηρήσει την αποκλιμάκωση με την Τουρκία χωρίς μετακίνηση από τις ελληνικές θέσεις, να ενισχύσει τον ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας και να προσελκύσει περισσότερα αμερικανικά κεφάλαια. Από τη Νέα Υόρκη έως τη Silicon Valley, επιχείρησε να παρουσιάσει τη χώρα ως σταθερό περιφερειακό παίκτη, ως ενεργειακό κόμβο με προοπτική εγχώριας παραγωγής και ως προορισμό επενδύσεων στη βιομηχανία, στα data centers και στην τεχνολογία.

Του ΘΑΝΑΣΗ Κ. ΤΣΙΤΣΑ – Ανταπόκριση, Νέα Υόρκη – ΠΗΓΗ: Realnews

Το δυσκολότερο μέρος αυτής της εξίσωσης παρέμενε η Τουρκία. Η Αθήνα ήθελε να κρατήσει ανοιχτό τον δίαυλο με την Άγκυρα, διαχωρίζοντας όμως αυτή την προσπάθεια από τις σχέσεις της με το Ισραήλ και την Κύπρο, τους ενεργειακούς σχεδιασμούς της και τις θέσεις της για τις θαλάσσιες ζώνες. Στη Νέα Υόρκη, το νέο στοιχείο ήρθε από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Τούρκος Πρόεδρος δήλωσε ότι «η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας», αλλά γείτονας και σύμμαχος στο ΝΑΤΟ. Η τοποθέτηση σηματοδότησε υποχώρηση των τόνων, όχι όμως μεταβολή των τουρκικών θέσεων. Η Αθήνα κατέγραψε τη διαφοροποίηση στη ρητορική χωρίς να τη θεωρήσει αλλαγή πολιτικής.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και το αμερικανοτουρκικό σκέλος της παρουσίας Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Παρά τις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Τούρκος Πρόεδρος δεν είχε τελικά διμερή συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα, Τομ Μπάρακ, είχε προηγουμένως καλλιεργήσει προσδοκίες για μια τέτοια επαφή, η οποία όμως δεν πραγματοποιήθηκε. Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, αναγνώρισε στη Νέα Υόρκη ότι οι διαπραγματεύσεις για την άρση των κυρώσεων CAATSA και την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα «παίρνουν λίγο περισσότερο χρόνο από ό,τι περιμέναμε».

Η παραδοχή αυτή έδωσε διαφορετική διάσταση στις πιο αισιόδοξες δηλώσεις Ερντογάν ότι ο Τραμπ είχε δείξει θετική βούληση στο θέμα των F-35. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η συζήτηση αφορούσε τις περιφερειακές εξελίξεις, την ενεργειακή συνεργασία και την προοπτική νέας τριμερούς Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Η επαφή επιβεβαίωσε τη συνέχεια μιας συνεργασίας που εκτείνεται πλέον από την ενέργεια έως την άμυνα και την ασφάλεια, με την Κύπρο να παραμένει μέρος του τριμερούς σχήματος.

Επενδυτές Το άλλο μεγάλο σκέλος της παρουσίας στη Νέα Υόρκη αφορούσε την οικονομία. Ο πρωθυπουργός είχε χωριστές συναντήσεις με τη CEO της Citi, Τζέιν Φρέιζερ, και τον President for International της Bank of America, Μπέρναρντ Μένσα. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η δημοσιονομική πορεία, η αποκλιμάκωση του χρέους, οι επενδύσεις και η ενέργεια. Επίσης, υπήρξε κλειστή συζήτηση με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές, οι οποίοι έχουν ήδη έκθεση στην Ελλάδα και σε μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις.

Τα συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαιά τους ξεπερνούν τα 4,5 τρισ. δολάρια. Στο τραπέζι βρέθηκαν οι ΑΠΕ, η βιομηχανία, η υγεία και τα data centers. Το ελληνικό επενδυτικό αφήγημα επιχειρήθηκε έτσι να μετακινηθεί πέρα από τον τουρισμό, τα ακίνητα και τις παραδοσιακές υποδομές προς την ενέργεια, τη βιομηχανία και τις ψηφιακές υποδομές. Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και το προηγούμενο σκέλος του ταξιδιού στην Καλιφόρνια. Οι επαφές με την Nvidia, τη Sequoia Capital και την Tesla είχαν κυρίως στόχο να ανοίξουν διαύλους με το οικοσύστημα της Silicon Valley σε τεχνητή νοημοσύνη, υπολογιστικές υποδομές, venture capital και ρομποτική. Δεν ανακοινώθηκε κάποια συγκεκριμένη μεγάλη επένδυση. Το βάρος έπεσε περισσότερο στην προσπάθεια να μπει η Ελλάδα στον χάρτη εταιρειών και κεφαλαίων που θα καθορίσουν μεγάλο μέρος της επόμενης τεχνολογικής επενδυτικής περιόδου.