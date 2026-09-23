Αυστηρή απάντηση Αθήνας σε Άγκυρα: «Η Ιστορία δεν παραχαράσσεται, επιβιώνει της προπαγάνδας»

Αυστηρή απάντηση στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών δίνει η Αθήνα, με διπλωματικές πηγές να σημειώνουν ότι «η ιστορία δεν παραγράφεται, δεν παραχαράσσεται και δεν διαγράφεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Αναλυτικά, με αφορμή τη σημερινή προκλητική ανάρτηση του τουρκικού ΥΠΕΞ για την 205η επέτειο από την Άλωση της Τριπολιτσάς, όπου, μεταξύ άλλων, έκανε λόγο για «συστηματικές σφαγές» του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου την περίοδο 1821-1830, οι διπλωματικές πηγές κατηγορούν την Άγκυρα για «συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της Ιστορίας». Επισημαίνουν, επίσης, ότι τέτοιες τοποθετήσεις δεν συμβάλλουν στην οικοδόμηση κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο χωρών.

Τι αναφέρουν οι ελληνικές διπλωματικές πηγές

«Η συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της Ιστορίας και η επιλεκτική επίκληση της ιστορικής μνήμης δεν μεταβάλλουν τα ιστορικά γεγονότα. Αυτήν ακριβώς την πρακτική υπηρετεί η σημερινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Τέτοιου είδους τοποθετήσεις, οι οποίες βρίσκονται σε αντίθεση με καταγεγραμμένα ιστορικά γεγονότα, δεν συμβάλλουν στη διαμόρφωση κλίματος εμπιστοσύνης, αμοιβαίας κατανόησης και ουσιαστικού διαλόγου, ούτε συνάδουν με την προσέγγιση που επιτάσσουν οι σχέσεις καλής γειτονίας. Η ιστορική μνήμη δεν μπορεί να μετατρέπεται σε εργαλείο εξωτερικής πολιτικής. Η Ιστορία δεν παραγράφεται, δεν παραχαράσσεται και δεν διαγράφεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει το ενοχλητικό χαρακτηριστικό να επιβιώνει της προπαγάνδας», τονίζουν συγκεκριμένα οι ελληνικές διπλωματικές πηγές.