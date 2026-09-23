Βουλή: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου για δύο δικογραφίες – Απορρίφθηκαν τα αιτήματα για Λαζαρίδη και Αυγενάκη

Την άρση ασυλίας, κατά πλειοψηφία, της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η Ολομέλεια σχετικά με δύο δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στην Βουλή.

Συγκεκριμένα:

«Υπέρ» της άρσης ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου, για την δικογραφία που σχηματίσθηκε μετά από μηνυτήρια αναφορά αστυνομικού στο πλαίσιο της δίκης των Τεμπών, ψήφισαν 191 βουλευτές, «κατά» της άρσης ψήφισαν 76 βουλευτές, ενώ 8 βουλευτές τοποθετήθηκαν με το «παρών».

Για την δικογραφία που αφορά την μηνυτήρια αναφορά του προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Χριστόφορου Σεβαστίδη για συκοφαντική δυσφήμισης «υπέρ» ψήφισαν 190 βουλευτές, «κατά» ψήφισαν 80 βουλευτές, ενώ 39 τοποθετήθηκαν με το «παρών».

Κατά πλειοψηφία απορρίφθηκε η άρση ασυλίας για τους Αυγενάκη και Λαζαρίδη

Κατά πλειοψηφία με 151 ψήφους «κατά», έναντι 121 «υπέρ» και 1 «παρών», απορρίφθηκε από την Ολομέλεια η άρση ασυλίας του βουλευτή της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη, που αφορά την μήνυση που του έχει καταθέσει δικηγόρος για την αξιόποινη πράξη της απάτη σε βάρος νομικού προσώπου του ελληνικού δημοσίου με προκληθείσα ζημία υπερβαίνουσα το ποσό των 120.000 ευρώ, σχετικά με το πτυχίο που είχε καταθέσει για την παλαιότερη πρόσληψή του ως επιστημονικός συνεργάτης στο Υπουργείο Παιδείας.

Με ψήφους 151 «κατά», έναντι 122 «υπέρ» απορρίφθηκε, επίσης, κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια η άρση ασυλίας του βουλευτή της ΝΔ Λευτέρη Αυγενάκη για την δικογραφία που σχηματίσθηκε μετά τις αναφορές του προέδρου των «Δημοκρατών – Προοδευτικό Κέντρο» Στέφανου Κασσελάκη για κατάθεση ανακριβούς Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης.

Κωνσταντοπούλου: «Οι μηνύσεις είναι εκπορευόμενες και συνδεδεμένες με το παρακράτος που έχει εγκαταστήσει η ΝΔ»

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωστοπούλου κατά την συζήτηση στην Ολομέλεια του πρώτου αιτήματος άρσης ασυλίας του για την δικογραφία που σχηματίσθηκε μετά από μηνυτήρια αναφορά αστυνομικού τον περασμένο Μάρτιο, στο πλαίσιο της δίκης των Τεμπών, με το φερόμενο αδίκημα της χωρίς τη συναίνεσή του βιντεοσκόπησης του και ανάρτησης του υλικού σε Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης, κατηγόρησε την κυβερνητική πλειοψηφία της ΝΔ ότι έχει αποφασίσει «με βιομηχανικό τρόπο την παραγωγή ψευδομηνύσεων σε βάρος της». Υποστήριξε ότι «οι μηνύσεις εναντίον μου μεθοδεύονται με παρακρατικό τρόπο και ότι είναι εκπορευόμενες και συνδεδεμένες με το παρακράτος που έχει εγκαταστήσει η ΝΔ».

Η κυρία Κωνσταντοπούλου, παράλληλα, επέκρινε και το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ για την θετική γνωμοδότηση που έδωσε στην Επιτροπή Δεοντολογίας κατά την συζήτηση της υπόθεσης. Αναφορικά με τη μήνυση του αστυνομικού, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε ότι αυτός είναι ο πολλοστός κατώτερο αστυνομικός που μηνύει πολιτικό αρχηγό, προφανέστατα με εντολή και “πλάτες” του συστήματος». Χαρακτήρισε την μήνυση αυτή ως μήνυση εκφοβισμού (Slap’s) με στόχο, όπως είπε, «να απενεργοποιηθεί από την άσκηση των καθηκόντων της ως πολιτικού αρχηγού και βουλευτή, αλλά και ως συνηγόρου υποστήριξης της κατηγορίας στην δίκη των Τεμπών». Ο μηνυτής αστυνομικός, είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου υπηρετεί στην Λάρισα και ο οποίος κατελήφθη τον Μάρτιο του 2026 να την ακολουθεί και να την παρακολουθεί στις συνομιλίες που είχε με άλλους συνηγόρους εν αγνοία τους φορώντας πολιτικά και χωρίς να γνωρίζουν την ιδιότητά του. Το περιστατικό, είπε, έγινε παρουσία διερχόμενου εισαγγελικού λειτουργού. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας χαρακτήρισε «αστεία, την προσπάθεια αυτή ποινικοποίησης της αυτονόητης αντίδρασής της σε αυτή την παρακρατικού τύπου παρακολούθηση» που της έγινε.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας υποστηρίζοντας την απόρριψη της άρσης ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου για την δικογραφία αυτή είπε ότι πρόκειται για μια υπόθεση « πραγματικά βγαλμένη, σαν από ταινία για το μετεμφυλιακό Κράτος της δεκαετίας του ‘50». Η παρακολούθηση πολιτικού αρχηγού από αστυνομικό με πολιτικά που δεν γνωστοποίησε την ιδιότητά του είπε ο βουλευτής «θυμίζουν εικόνες παρακρατικών, χαφιέδων που παρακολουθούσαν όποιον αντιπολιτευόταν το μετεμφυλιακό κράτος» και είναι απαράδεκτο το 2026 «να έχουμε τέτοιες βρώμικες παρακολουθήσεις» και τέτοιες παρακρατικές μεθοδεύσεις εναντίον της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας καταλόγισε στη ΝΔ ότι «θέλει να πάει στις εκλογές έχοντας υπό πολιτική δίωξη με αλλεπάλληλες μηνήσεις Slaps – καταχρηστικές- της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας».

Για το δεύτερο αίτημα άρσης ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου, που σχηματίσθηκε από τη μήνυση που τις έχει καταθέσει για συκοφαντική δυσφήμιση δημόσια και μέσω διαδικτύου, κατ’ εξακολούθηση, ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Χριστόφορος Σεβαστίδης , η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι «αυτή είναι μια μήνυση ενός επίορκου δικαστικού που ενεργεί κατά εντολή και σε διαπλοκή με την κυβέρνηση» και σε «συνεννόηση με τον πρόεδρο του ΔΣΑ Ανδρέα Κουτσόλαμπρο, που προέρχεται από το κόμμα του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ». Η μήνυση αυτή, είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, δεν στρέφεται μόνο εναντίον της, «αλλά και του Νίκου Κωνσταντόπουλου που είναι 52 χρόνια στην μαχόμενη δικηγορία και αγωνιστής της Δημοκρατίας απέναντι στην Χούντα». Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγόρησε παράλληλα και το ΠΑΣΟκ- ΚΙΝΑΛ που τάχθηκε υπέρ της άρσης ασυλίας της στην Επιτροπή Δεοντολογίας λέγοντας ότι « τείνει χείρα βοηθείας στη ΝΔ για το παρακράτος της ΝΔ» και αυτή η στάση «είναι κατάπτυστη, επειδή σας βολεύει να στοχοποιηθεί η Πλεύση Ελευθερίας και εγώ ως ενοχλητική Αντιπολίτευση, γιατί σας χαλάω την σούπα… της συναλλαγής που έχετε σε μια σειρά από θέσεις». Η κυρία Κωνσταντοπούλου, μεταξύ άλλων, χαρακτήρισε «ανθρωπάριο» τον κ. Σεβαστίδη που κατέθεσε μήνυση εναντίον του Νίκου Κωνσταντόπουλου και εξυβρίζει δικηγόρους από την θέση του προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, λέγοντας ότι «ούτε το 30% των ψήφων δεν έχει λάβει». Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε την διαπλοκή του κ. Σεβαστίδη με την κυβέρνηση λέγοντας ότι η πρώην σύζυγος και μητέρα του παιδιού του αδελφού του προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων «είχε την τύχη να μεταταχθεί στις Βρυξέλλες με μισθό 183.325 ευρώ».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Δημήτρης Μάντζιος, αντέδρασε στις επικρίσεις της κυρίας Κωνσταντοπούλου λέγοντας ότι «ο ελληνικός λαός είναι εκείνος που κρίνει και όχι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας την στάση και τις τοποθετήσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας του». Υποστήριξε ότι η τοποθέτηση συνολικά του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ στην Επιτροπή Δεοντολογίας και σε όλα τα εισαγγελικά αιτήματα «είναι αξιακή και έχει συνέχεια και συνέπεια», ακολουθώντας πιστά την αρχή ότι «όποια υπόθεση δεν συνδέεται με βουλευτική δραστηριότητα θα πρέπει να ακολουθείται ότι ισχύει για όλους τους πολίτες, χωρίς διακρίσεις». Το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, είπε, έχει ακολουθήσει αυτή την αρχή και όταν τα αιτήματα αφορούν βουλευτές του, ακόμα και για μηνύσεις που καταθέτουν σε βάρος του καταδικασμένοι Νεοναζιστές της ΧΑ. Εμείς, είπε ο κ. Μάντζος αυτή την θέση αρχή την λέμε «συνέπεια» και όχι «κατάπτυστη» και έτσι «θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νίκης Σπύρος Τσιρώνης, με παρέμβασή του στην συζήτηση, γνωστοποίησε ότι θα καταψηφίσει και τις δύο άρσεις ασυλίας που αφορούν την κυρία Κωνσταντοπούλου μιλώντας για υποθέσεις οι οποίες διαφαίνεται ότι αποτελούν «προφανέστατε για πολιτική δίωξη».

Υπομνήματα κατέθεσαν οι Λαζαρίδης και Αυγενάκης

Οι βουλευτές της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης και Λευτέρης Αυγενάκης κατά την συζήτηση των αντίστοιχων αιτημάτων άρσης ασυλίας τους στην Ολομέλεια δεν θέλησαν να τοποθετηθούν, αλλά κατέθεσαν υπομνήματα.

Ο κ. Αυγενάκης νωρίτερα είχε προχωρήσει και σε μία δήλωση, στην οποία ανέφερε ότι «οι ισχυρισμοί του Στέφανου Κασσελάκη σχετικά με τη δήλωση “πόθεν έσχες” μου για το έτος 2023 είναι απολύτως αβάσιμοι, δεν ανταποκρίνονται στα πραγματικά δεδομένα και υπηρετούν προφανή πολιτική σκοπιμότητα.Όλα τα περιουσιακά μου στοιχεία και οι υποχρεώσεις μου έχουν δηλωθεί στις αρμόδιες Αρχές. Δεν υπάρχει καμία αδικαιολόγητη περιουσιακή μεταβολή ή απόκρυψη, ενώ η προσπάθεια σύνδεσης των δηλώσεων “πόθεν έσχες” μου με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στερείται οποιουδήποτε πραγματικού ερείσματος. Οι θεσμικές διαδικασίες που υπηρετούν τη διαφάνεια στη δημόσια ζωή δεν μπορούν να μετατρέπονται σε εργαλεία επικοινωνιακής εκμετάλλευσης και σπίλωσης πολιτικών αντιπάλων. Ο κ. Κασσελάκης, χωρίς πραγματικά στοιχεία, επιχειρεί να δημιουργήσει εντυπώσεις και να κατασκευάσει ένα ζήτημα εκεί όπου δεν υπάρχει. Η αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης επιτελεί το έργο της με αμεροληψία, ελέγχοντας τις δηλώσεις “πόθεν έσχες” όλων των Βουλευτών, συμπεριλαμβανομένης και της δικής μου. Δεν θα ανεχθώ να σπιλώνεται η προσωπική και πολιτική μου υπόσταση μέσα από αβάσιμες αιτιάσεις. Πορεύομαι και κρίνομαι από τους συμπολίτες μου στο άπλετο φως».

Στην υποστήριξη της άρσης ασυλίας των δύο βουλευτών προχώρησαν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Δημήτρης Μάντζος, η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του ΚΚΕ Μαρία Κομνηνάκα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Χήτας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νίκης Σπύρος Τσιρώνης καταλογίζοντας στους βουλευτές της πλειοψηφίας ότι με την ψήφο τους συγκαλύπτουν τους βουλευτές της ΝΔ.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης από την δική του πλευρά απέρριψε τις επικρίσεις της Αντιπολίτευσης αντέτεινε ότι «η ΝΔ δεν δίστασε ποτέ να ψηφίσει την άρση ασυλίας βουλευτών της, όπως έκανε και στην περίπτωση του Δημήτρη Αβραμόπουλου την περασμένη εβδομάδα». Η περίπτωση, είπε, του κ. Λαζαρίδη συνέβη 20 χρόνια πριν όταν δεν ήταν βουλευτής» και «απέδωσε πολιτική σκοπιμότητα» στην μήνυση που κατέθεσε ο δικηγόρος σε βάρος του κ. Λαζαρίδη και την χαρακτήρισε «αβάσιμη» ακόμα και ως προς το προσδιοριζόμενο ποσό της απιστίας. Για την δικογραφία του κ. Αυγενάκη είπε ότι όπως είχε προτείνει και στην Επιτροπή Δεοντολογίας το θέμα της βασιμότητας ή όχι του φερόμενου αδικήματος να ζητηθεί να το κρίνει η Επιτροπή Πόθεν Έσχες, αλλά η Αντιπολίτευση το αρνήθηκε.