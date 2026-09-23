Κομισιόν: Αυτά είναι τα νέα πιο περιζήτητα επαγγέλματα στην ΕΕ – Τι περιλαμβάνει η προκαταρκτική λίστα

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Δημοσιεύθηκε η προκαταρκτική λίστα της Kομισιόν με τα 10 νέα πιο περιζήτητα επαγγέλματα στην ΕΕ. Σε αυτή συμπεριλαμβάνονται:

Φυσικοθεραπευτές,

Πολιτικοί μηχανικοί,

Τεχνικοί βιοϊατρικών εργαστηρίων,

Ηλεκτρολόγοι,

Αρχιτέκτονες Τοπίου,

Βοηθοί νοσηλευτών,

Βοηθοί υγειονομικής περίθαλψης,

Εργοθεραπευτές,

Ακτινολόγοι,

Νηπιαγωγοί και εργαζόμενοι σε δομές παιδικής φροντίδας

Τα «ζωτικής σημασίας» επαγγέλματα

Για τα παραπάνω επαγγέλματα η Κομισιόν προτείνει, να αναγνωρίζονται αυτόματα τα προσόντα αλλά και οι τίτλοι σπουδών σε όλες τις τις χώρες της ΕΕ, χωρίς όμως οι γραφειοκρατικές διαδικασίες να είναι χρονοβόρες.

Για να γίνει αυτό, συνίσταται ένα κοινό πλαίσιο προσόντων το οποίο θα συμπεριλαμβάνεται στο «Πακέτο Δίκαιης Κινητικότητας Εργατικού Δυναμικού» (Fair Labour Mobility Package), το οποίο ενέκρινε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Μάλιστα με την ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Πορτοφολιού Ψηφιακής Ταυτότητας (EUDI Wallet), θα διευκολύνεται και η διαδικασία της διασυνοριακής αναγνώρισης προσόντων.

Και μόλις πάρει σάρκα και οστά το μέτρο, οι Ευρωπαίοι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Ενδεικτικά κάποια από αυτά είναι μεταξύ άλλων τα εξής:

δελτία ταυτότητας και άδειες οδήγησης,

διπλώματα σπουδών και ασφάλιση υγείας.

Το πορτοφόλι

Διευκρινίζεται πως η χρήση του εν λόγω πορτοφολιού θα είναι προαιρετική και θα έχει δικλίδες ασφαλείας για την προστασία των χρηστών:

επιλεκτική γνωστοποίηση στοιχειών,

αδυναμία συσχέτισης

και αδυναμία ταυτοποίησης του κατόχου του από τρίτα πρόσωπα.

Ακόμη επισημαίνεται πως, τοπορτοφόλι θα είναι πιστοποιημένο.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τονιστεί πως, οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει πριν τα Χριστούγεννα 2026 τις διαδικασίες για το ευρωπαϊκό ψηφιακό πορτοφόλι.

Έτοιμες στο να εφαρμόσουν το εν λόγω μέτρο είναι μόνο 3 χώρες από τις 27 που είναι στο σύνολο στην ΕΕ.Πρόκειται για την Γαλλία, τη Δανία και την Ιταλία.

Σημειώνεται δε, πως στην Ελλάδα εφαρμόζεται ήδη το gov.gr Wallet, ωστόσο ακόμα βρίσκεται στη διαδικασία στο να προσαρμοστεί σε ευρωπαϊκά πρότυπα.