Καραγκούνης: Δεν μιλάμε για 13η σύνταξη γιατί δεν κάνουμε πλειστηριασμό

Για την ετήσια αύξηση που θα δοθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2027 μίλησε σήμερα ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Κώστας Καραγκούνης σε τηλεοπτική εκπομπή της ΕΡΤnews.

Το ακριβές ποσοστό της ετήσιας αύξησης θα καθοριστεί περίπου στις 20 Νοεμβρίου, όπως δήλωσε πρόσφατα ο αρμόδιος υπουργός Οικονομικών, σημείωσε ο κ. Καραγκούνης.

«Πέρυσι η ετήσια αύξηση ήταν 2,4%. Θα δούμε σε ποιο χώρο θα είναι αυτή η αύξηση .. πολύ σημαντική.Αυτή δεν θα παρακρατείται από τους 670.000 συνταξιούχους που διατηρούν προσωπική διαφορά .Γιατί από την 1/1.2027 καταργείται η προσωπική διαφορά. Οπότε θα είναι μια συνολική αύξηση» τόνισε.

Το παράδειγμα

Και επικαλέστηκε τα πρόσφατα παραδείγματα με την ετήσια αύξηση στις συντάξεις που είχε δώσει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Εάν ο συνταξιούχος:

έχει καθαρές αποδοχές έχει 823 ευρώ, τότε το όφελος θα είναι 608 ευρώ

θα είναι 608 ευρώ λαμβάνει σύνταξη 1086 ευρώ, τότε το όφελος θα είναι 684 ευρώ

θα είναι 684 ευρώ παίρνει σύνταξη 1476 ευρώ, τότε το όφελος θα είναι 774 ευρώ

«Οι συνταξιούχοι έχουν ένα πολύ πρόβλημα …γι αυτό ενισχύουμε συνέχεια το εισόδημά τους.Όπως ξέρετε, λειτουργεί ήδη η παρακράτηση φόρου και εκεί έχουν μια πρόσθετη αύξηση οι συνταξιούχοι .Καταλαβαίνετε ότι, εμείς δεν πρόκειται να μπουμε στη διαδικασία στο να κάνουμε πλειστηριασμό υποσχέσεων. Δεν λέμε, ότι δίνουμε πίσω 13η σύνταξη, όμως έχουμε δομήσει τις προϋποθέσεις στο να υπάρχει μια πολύ σημαντική στήριξη. Άλλοι μπορεί να το λέγανε 13η σύνταξη, εμείς δεν το λέμε, παρόλο που είναι πολύ πιο πάνω πια από την εθνική σύνταξη, αυτό το οποίο δίδεται. Αλλά η λογική μας είναι: παράγει η οικονομία και από εκεί πέρα να δίνουμε μέρισμα είτε αυτό αφορά τους συνταξιούχους είτε τους δημοσίους υπαλλήλους είτε όλες τις άλλες επαγγελματικές ομάδες» τόνισε μεταξύ άλλων.

Για την επιδότηση κατά 90% για 12 μήνες σε επιχειρήσεις για προσλήψεις τηλεργασίας

Ακόμη γνωστοποίησε πως, θα βγει η ΚΥΑ για το πρόγραμμα απασχόλησης σε απομακρυσμένες περιοχές και νησιά, στο πλαίσιο του οποίου θα δοθεί επιδότηση κατά 90% για 12 μήνες σε επιχειρήσεις για προσλήψεις τηλεργασίας. «Θα βγει η ΚΥΑ .Θα εξειδικευθούν από την ΚΥΑ όλες οι προϋπόθεσεις για το πρόγραμμα και άμεσα προχωράμε σε αυτήν την πολύ καινοτόμα πολιτική » είπε.

Και επεσήμανε πως, το πρόγραμμα αποτελεί κίνητρο να παραμείνουν ή να πάνε εργαζόμενοι σε απομακρυσμένες περιοχές αλλά και νησιά με προσλήψεις από εταιρείες που λαμβάνουν επιδότηση 90% για 12 μήνες. Χαρακτήρισε παράλληλα, ως προσπάθεια να μειωθεί κι άλλο η ανεργία, το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ και των Επαγγελματικών Σχολών μαθητείας που προσφέρουν γρήγορη ένταξη στην αγορά εργασίας φέρνοντας ως παράδειγμα καινοτομίας τους τεχνίτες ναυπηγικής βιομηχανίας και την ΕΑΒ.

Οι εκκρεμείς συντάξεις

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στο θέμα των εκκρεμών συντάξεων Είναι πλέον κάτω από 13.000 οι κύριες ενώ ο χρόνος απονομής έχει μειωθεί από τις 500 στις 40 ημέρες, τόνισε και πρόσθεσε πως, η ψηφιοποίηση του ΚΕΑΟ δίνει εικόνα για κάθε ασφαλισμένο και επιτρέπει συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο, τόνισε.

Για το Περιουσιολόγιο

Προφανώς μέσω της Πατριωτικής Εισφοράς ο Αλέξης Τσίρπας ξεδιπλώνει σενάριο οικονομικής καταστροφής ενώ σχετικά με το Περιουσιολόγιο προκύπτουν ερωτήματα για το πού θα βρεί 7,5 δισεκατομμύρια, ανέφερε ο κ. Καραγκούνης θέτοντας τα παρακάτω ερωτήματα:

Θα φορολογήσει καταθέσεις όταν το 2014 φύγανε δημιουργώντας τεράστιο πρόβλημα στο τραπεζικό σύστημα και στην οικονομία;

Θα φορολογήσει ακίνητα όπου ήδη πάει κλιμακωτά ο ΕΝΦΙΑ;

Θα φορολογήσει μισθούς κι αν ήδη είναι στο 44% πού θα το πάει;

Θα φορολογήσει εταιρείες;

«Αν ισχύσουν όσα λέει ο κ. Τσίπρας ότι χτίσαμε με κόπο σχετικά με το ΑΕΠ, το μέρισμα και την ανάπτυξη θα χαθεί γυρνώντας πίσω στο 2015», κατέληξε.