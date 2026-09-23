Γιαννακοπούλου στον Realfm 97,8: Tο ΠΑΣΟΚ φιλοδοξεί να είναι πρώτο κόμμα – Με τη ρευστότητα που υπάρχει πιστεύω ότι τα πάντα είναι εφικτά

Για την ακρίβεια στα καύσιμα, τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα μίλησε η Νάντια Γιαννακοπούλου στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα στον Realfm 97,8.

Τι είπε για τον Αλέξη Τσίπρα

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και τομεάρχης Μεταναστευτικής Πολιτικής αρχικά σχολίασε την αναφορά του κ. Τσίπρα στις δημοσκοπήσεις, καθώς ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ είπε, μεταξύ άλλων, ότι χαίρεται με κάθε μονάδα που παίρνει το ΠΑΣΟΚ.

«Καλοσύνη του, αλλά να υπενθυμίσω ότι ο ίδιος ο κ. Τσίπρας πριν από λίγο καιρό, σε άλλη του συνέντευξη, είχε δηλώσει ότι με το ΠΑΣΟΚ είμαστε ανταγωνιστές» τόνισε η κ. Γιαννακοπούλου, υποστηρίζοντας πως ο «πολιτικός και ιδεολογικός αντίπαλός μας στο ΠΑΣΟΚ είναι ένας, και είναι η Νέα Δημοκρατία και εμείς κάνουμε έναν αγώνα για να υπάρξει πολιτική ανατροπή». «Από εκεί και πέρα, είναι μια πραγματικότητα ότι στον χώρο της Κεντροαριστεράς και του Κέντρου βέβαια -αλλά ειδικά με τον κ. Τσίπρα στον χώρο της Κεντροαριστεράς – υπάρχει ένας ανταγωνισμός» συμπλήρωσε.

«Αυτό που βλέπω εγώ – και δεν το βλέπω μόνο στις δημοσκοπήσεις, αλλά στη μεγαλύτερη δημοσκόπηση όλων που είναι στον δρόμο, όπου είμαι συνέχεια – είναι ότι ο κόσμος άκουσε από το ΠΑΣΟΚ τις προτάσεις του, τις θέσεις του, περιμένει και θέλει τη 13η σύνταξη και τον 13ο μισθό» τόνισε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. «Υπάρχουν διαφορές στο πρόγραμμά μας σε σχέση με τον κ. Τσίπρα, που σε κάποια πιο πολύ μοιάζει με αυτά τα οποία λέει ο κ. Μητσοτάκης και όχι με αυτά τα οποία λέει το ΠΑΣΟΚ. Στο θέμα της μη επαναφοράς της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού ταυτόσημα είναι αυτά τα οποία λέει με τον κ. Μητσοτάκη», συνέχισε, σημειώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ θεωρεί πως μπορεί να γίνει μέσα σε ένα περιθώριο 3-4 ετών η σταδιακή επαναφορά της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού.

«Το γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας προσπαθεί να κάνει ένα rebranding προκειμένου να μπορέσει να ακουστεί σε κρίσιμα ακροατήρια, όπως είναι αυτό του κέντρου το οποίο τη γυρίζει την πλάτη, είναι ένα δικό του θέμα» συμπλήρωσε η κ. Γιαννακοπούλου.

«Αυτόνομη η πορεία του ΠΑΣΟΚ»

Κληθείσα να σχολιάσει τις δηλώσεις του Απόστολου Πάνα, ο οποίος είχε πει ότι ο Αλέξης Τσίπρας κινείται στον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με την ΕΛΑΣ μετεκλογικά, υπογράμμισε: «Εγώ θα επιμείνω σε αυτό, το οποίο είναι η ομόφωνη συνεδριακή απόφαση του ΠΑΣΟΚ για την αυτόνομη πορεία μας και την αυτόνομη κάθοδό μας και αλίμονο αν τα κόμματα την προεκλογική περίοδο και 7-8 μήνες πριν από τις εκλογές βγαίνουμε και λέμε ψηφίστε μας για να συνεργαστούμε με τον τάδε ή με τον δείνα»

Όπως είπε το ΠΑΣΟΚ φιλοδοξεί να είναι το πρώτο κόμμα την επόμενη μέρα των εκλογών για να εφαρμόσει το πρόγραμμά του, τονίζοντας ότι «στη ρευστότητα η οποία υπάρχει, που εμένα μου θυμίζει τις εποχές του 2010 και μετά, πιστεύω ότι τα πάντα είναι εφικτά και γι’ αυτό παλεύουμε και προσπαθούμε».

«Είναι δυνατόν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να μην θέλει και να μην κάνει τα αδύνατα δυνατά για να είναι αυτό το πρώτο κόμμα την επόμενη μέρα για να εφαρμόσει το κυβερνητικό του πρόγραμμα; Αλλιώς δεν θα συζητούσαμε σοβαρά» επισήμανε η κ. Γιαννακοπούλου.

Τι είπε για τις δημοσκοπήσεις

Σχετικά με τις δημοσκοπήσεις και τη συζήτηση που γίνεται για την «κολλημένη βελόνα» στα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ, σχολίασε: «Τσιμπάμε και έχουμε μπροστά μας 7 μήνες. Δύσκολο είναι. Εγώ δεν θα σας πω ότι είναι εύκολο, όμως έχουμε μπροστά μας 7-8 μήνες μέχρι τις εθνικές εκλογές, σε μια περίοδο μεγάλης ρευστότητας, σε μια περίοδο που κανένα κόμμα δεν μπορεί να δηλώνει ήρεμο ή ευχαριστημένο. Ο κ. Μητσοτάκης στις περισσότερες μετρήσεις κινείται περίπου στα 25% στην πρόθεση ψήφου, ο κ. Τσίπρας και αυτός δείχνει σημεία πολύ μεγάλης στασιμότητας».

«Άρα όταν η γκρίζα ζώνη και οι αναποφάσιστοι είναι σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, 16-18%, όταν το 40% όσων δηλώνουν ότι εγώ θα ψηφίσω αυτό το κόμμα, σου λένε ότι μπορεί και να αλλάξω γνώμη μέχρι τις εκλογές, αυτό δείχνει μια πολύ μεγάλη δυνατότητα που υπάρχει» είπε, σημειώνοντας ότι οι πολίτες ακούν τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και αυτό φαίνεται στα ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να προβάλλει τις θετικές προτάσεις του, με πολλή δουλειά κυρίως στα αστικά κέντρα όπου καταγράφεται το μεγαλύτερο πρόβλημα για το κόμμα, και να απευθυνθεί στον χώρο του κέντρου και στα μεσαία στρώματα που πλήττονται. «Τι άλλο να δώσει ο κ. Μητσοτάκης την τρίτη τετραετία; Τι άλλη αλλαγή να κάνει όταν ο ίδιος έλεγε ότι σε δύο τετραετίες θα άλλαζε τη χώρα, και βλέπουμε ότι το θέμα της ακρίβειας παραμένει βαλτωμένο και ότι η αντιμετώπιση είναι καθαρά επιφανειακή, με ημίμετρα; Ουσιαστικά, παίρνει υπερέσοδα φορολογώντας την ακρίβεια με υψηλούς έμμεσους φόρους, και επιστρέφει- δεν δίνει- στους Έλληνες πολίτες 1/10 από αυτά τα οποία παίρνει» ανέφερε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

«Ολοκληρωμένη η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τα καύσιμα»

Εν συνεχεία, αναλύοντας την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τα καύσιμα, είπε ότι είναι το μόνο κόμμα του οποίου ο πρόεδρος μίλησε καθαρά στη ΔΕΘ για μείωση του ΕΦΚ, μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα και για φορολόγηση των υπερκερδών των διυλιστηρίων, κάτι το οποίο οφείλει να γίνει, όπως τόνισε.

«Κατατέθηκε μία ολοκληρωμένη και κοστολογημένη πρόταση στα 300 εκατ. ευρώ όπως την παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης και αυτό θεωρούμε ότι έπρεπε να είχε γίνει χθες. Ζούμε σε έκτακτες συνθήκες και η ακρίβεια έχει υπερστενέψει τα ελληνικά νοικοκυριά. Εμένα το μόνο θέμα που με ρωτούν στα δυτικά είναι τι θα γίνει με το πετρέλαιο. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και όλη η αλυσίδα για τα προϊόντα, που πρόκειται να ανέβει ακόμα περισσότερο η τιμή τους στο ράφι, στη βιομηχανία, παντού. Εμείς λέμε ότι με όλες αυτές τις γεωπολιτικές εξελίξεις, με όλο αυτό το οποίο συμβαίνει, η κυβέρνηση θα έπρεπε να είχε ούτως ή άλλως φτιάξει μια διαμορφωμένη στρατηγική για μια κρίση που όλοι βλέπαμε και ξέραμε ότι θα ερχόταν. Και υπάρχει μια πολύ σημαντική καθυστέρηση» συνέχισε η κ. Γιαννακοπούλου.

«Ημίμετρα από την κυβέρνηση»

Σε σχέση με τις παρεμβάσεις που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, υποστήριξε ότι σε «έναν βαθμό δημιουργούν μια ελάφρυνση, αλλά «όπως όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής για την ακρίβεια, είναι ημίμετρα που αποτελούν επιφανειακή αντιμετώπισης της κατάστασης».

«Όπως 15 από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μείωσαν τον ΕΦΚ, έτσι και η Ελλάδα θα μπορούσε να ήταν μια χώρα που δεν θα περίμενε να φτάσει στο 1,80 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης, τα 2,40 ευρώ η βενζίνη για να αρχίσει να συζητάει ο κ. Μητσοτάκης για το ενδεχόμενο να μειωθεί ο ΕΦΚ, γιατί μέχρι χθες, όταν το έλεγε το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Μητσοτάκης μας χαρακτήριζε λαϊκιστές, ρωτούσε πού θα βρούμε τον δημοσιονομικό χώρο και έλεγε ότι αυτά δεν γίνονται. Τώρα τελικά λέει να το συζητήσουμε και να το πούμε στην Ευρώπη. Στην αρχή δημιούργησε έναν νεφέλωμα ότι αυτό πρέπει δήθεν να πάρει την έγκριση της Ευρώπης, μετά έκανε σαφές ότι το λέμε αυτό για το δημοσιονομικό χώρο και να μην εγγραφεί ουσιαστικά στα δημοσιονομικά μας έξοδα ή τέλος πάντων να υπάρξει κάποιος άλλος λογαριασμός.

Λοιπόν, ας αποφασίσουν, γιατί 15 χώρες από τις 27 έχουν καταφύγει σε αυτό το μέτρο για να δώσουν μία πρόσκαιρη ανάσα. Εμείς δεν λέμε να είναι μόνιμο, αλλά για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όσο διαρκεί η κρίση, και να μειωθεί στο κατώτατο όριο στο οποίο μπορεί να μειωθεί. Όταν λοιπόν αυτό ο κ. Μητσοτάκης το αντιλαμβάνεται πολύ καθυστερημένα και με αυτές τις προφάσεις τις οποίες ακούσαμε, αντιλαμβανόμαστε όλοι τελικά ότι είναι μία κυβέρνηση, η οποία έχει συγκεκριμένες εμμονές και τελικά θα αποφασίσουν και μεταξύ τους. Γιατί ο κ. Κυρανάκης βγήκε και είπε ότι αυτό έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό, ο υπουργός Οικονομικών λέει όχι και σε καμία περίπτωση, ενώ ο κ. Πέτσας βγαίνει και λέει χρειάζονται μέτρα μπαζούκας και όχι νεροπίστολο. Αυτό σημαίνει ότι και μέσα στην κυβέρνηση αντιλαμβάνονται πως ό,τι μέχρι στιγμής γίνεται, είναι ατελέσφορο και επιφανειακό.

Δεν μπορεί να δώσει πραγματική ανάσα στα νοικοκυριά που ασφυκτιούν, στις επιχειρήσεις και στη βιομηχανία. Επιμένουμε λοιπόν ότι το μόνο μέτρο είναι η φορολόγηση των υπερκερδών των διυλιστηρίων. Πρέπει και αυτοί να σηκώσουν ένα βάρος. Δεν μπορεί να το σηκώνει μόνο ο ελληνικός λαό» κατέληξε η Νάντια Γιαννακοπούλου.