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Φωτιά από κεραυνό σε δασική έκταση στην Κόνιτσα – Δύσβατο το σημείο, επιχειρεί και 1 ελικόπτερο

Νέα δασική φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Δίστρατο της Κόνιτσας, πιθανότατα λόγω κεραυνικής δραστηριότητας, σε ένα δύσβατο σημείο. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν επίγειες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και ένα ελικόπτερο.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα φωτιά εκδηλώθηκε στην Κόνιτσα, αυτή τη φορά σε δασική έκταση στην περιοχή Δίστρατο.
  • Η φωτιά ξέσπασε σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, με αδυναμία πρόσβασης πυροσβεστικών οχημάτων, ενώ σημειώνεται κεραυνική δραστηριότητα στην περιοχή.
  • Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 10 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 1 όχημα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει κινητοποιηθεί 1 ελικόπτερο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέα φωτιά εκδηλώθηκε στην Κόνιτσα, αυτή τη φορά σε δασική έκταση στην περιοχή Δίστρατο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 11:30, κινητοποιώντας επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς συμμετέχουν 10 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 1 όχημα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει κινητοποιηθεί 1 ελικόπτερο.

Σε δύσβατο σημείο η φωτιά

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά ξέσπασε σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, με αδυναμία πρόσβασης πυροσβεστικών οχημάτων.

Σημειώνεται ότι στην περιοχή σημειώνεται κεραυνική δραστηριότητα.

 

 

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