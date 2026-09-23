Φωτιά από κεραυνό σε δασική έκταση στην Κόνιτσα – Δύσβατο το σημείο, επιχειρεί και 1 ελικόπτερο

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Νέα φωτιά εκδηλώθηκε στην Κόνιτσα, αυτή τη φορά σε δασική έκταση στην περιοχή Δίστρατο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 11:30, κινητοποιώντας επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς συμμετέχουν 10 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 1 όχημα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει κινητοποιηθεί 1 ελικόπτερο.

Σε δύσβατο σημείο η φωτιά

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά ξέσπασε σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, με αδυναμία πρόσβασης πυροσβεστικών οχημάτων.

Σημειώνεται ότι στην περιοχή σημειώνεται κεραυνική δραστηριότητα.