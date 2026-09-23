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Ηράκλειο: Δεν πρόλαβε να βγει από την φυλακή με «βραχιολάκι» και συνελήφθη γιατί ξυλοκόπησε τον πατέρα του

Στο Ηράκλειο, ένας 42χρονος, ο οποίος είχε αποφυλακιστεί μόλις πέντε ημέρες πριν με ηλεκτρονικό «βραχιολάκι», ξυλοκόπησε τον πατέρα του το βράδυ της Τρίτης 22/9 και συνελήφθη εκ νέου, αντιμετωπίζοντας νέα δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκε στο Ηράκλειο. Ένας 42χρονος, που είχε αποφυλακιστεί με «βραχιολάκι», ξυλοκόπησε τον πατέρα του.
  • Ο δράστης είχε αποφυλακιστεί μόλις 5 ημέρες πριν από το περιστατικό και φέρεται να επιτέθηκε στον πατέρα του, προκαλώντας του σωματικές βλάβες.
  • Μετά την καταγγελία, ο άνδρας συνελήφθη εκ νέου και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με νέα δικογραφία, λίγες μόλις ημέρες μετά την αποφυλάκισή του.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένα νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκε στο Ηράκλειο. Ένας 42χρονος που είχε αποφυλακιστεί και συνέχιζε την έκτιση της ποινής του με τη χρήση ηλεκτρονικού «βραχιολιού», ξυλοκόπησε τον πατέρα του και συνελήφθη ξανά.

Ο 42χρονος είχε αποφυλακιστεί περίπου 5 ημέρες πριν από το περιστατικό. Το βράδυ της Τρίτης (22/9), ο 42χρονος, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, neakriti.gr, επιτέθηκε στον πατέρα του και τον χτύπησε με μπουνιές στο πρόσωπο και το κεφάλι, προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

Μετά την καταγγελία και την κινητοποίηση των αστυνομικών, ο άνδρας συνελήφθη εκ νέου, ενώ πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με νέα δικογραφία, παρά το γεγονός ότι μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα είχε βγει από τη φυλακή.

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