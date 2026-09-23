Ηράκλειο: Δεν πρόλαβε να βγει από την φυλακή με «βραχιολάκι» και συνελήφθη γιατί ξυλοκόπησε τον πατέρα του

Ένα νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκε στο Ηράκλειο. Ένας 42χρονος που είχε αποφυλακιστεί και συνέχιζε την έκτιση της ποινής του με τη χρήση ηλεκτρονικού «βραχιολιού», ξυλοκόπησε τον πατέρα του και συνελήφθη ξανά.

Ο 42χρονος είχε αποφυλακιστεί περίπου 5 ημέρες πριν από το περιστατικό. Το βράδυ της Τρίτης (22/9), ο 42χρονος, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, neakriti.gr, επιτέθηκε στον πατέρα του και τον χτύπησε με μπουνιές στο πρόσωπο και το κεφάλι, προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

Μετά την καταγγελία και την κινητοποίηση των αστυνομικών, ο άνδρας συνελήφθη εκ νέου, ενώ πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με νέα δικογραφία, παρά το γεγονός ότι μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα είχε βγει από τη φυλακή.