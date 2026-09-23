Ο Βορίδης απαντάει στην Μπακογιάννη: «Εγώ δεν έχω δει αλαζόνα, οι υπουργοί ακούν επισταμένως τα προβλήματα των πολιτών»

Η δημόσια συζήτηση για το ύφος της κυβέρνησης, το πολιτικό της στίγμα και τα όρια της διεύρυνσης προς το Κέντρο, βρέθηκε στο επίκεντρο της παρέμβασης του Μάκη Βορίδη, έπειτα από την αιχμηρή αναφορά της Ντόρας Μπακογιάννη, περί «αλαζονείας» ορισμένων υπουργών και την ανάγκη «να ξεκαβαλικέψουν».

Ο πρώην υπουργός κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του συνέντευξης στο κανάλι Action 24, επέλεξε να κρατήσει αποστάσεις από την κριτική, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος δεν έχει διαπιστώσει ανάλογη συμπεριφορά, ενώ παρέπεμψε την ερμηνεία της συγκεκριμένης τοποθέτησης, στην ίδια την πρώην υπουργό.

«Εγώ δεν έχω δει αλαζόνα» – Η απάντηση στη Ντόρα Μπακογιάννη

Ο Μάκης Βορίδης, ερωτηθείς για το θέμα δεν υιοθέτησε την εκτίμηση της πρώην υπουργού. «Εγώ δεν έχω δει αλαζόνα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι άκουσε τη δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη, αλλά δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τι ακριβώς την οδήγησε, στη συγκεκριμένη τοποθέτηση.

«Δεν ξέρω γιατί το είπε, αυτή είναι η άποψή της. Για την άποψή της θα πρέπει να ρωτήσετε την κυρία Μπακογιάννη», είπε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, ο ίδιος έδωσε έναν ευρύτερο ορισμό της πολιτικής αλαζονείας, συνδέοντάς την πρωτίστως με τη σχέση της πολιτικής εξουσίας με την κοινωνία.

«Η αλαζονεία εκφράζεται όταν δεν ακούς τους πολίτες»

«Η αλαζονεία εκφράζεται όταν δεν ακούς τους πολίτες», σημείωσε, ενώ τόνισε πως όλοι οι υπουργοί ακούν επισταμένως τα προβλήματα και τα παράπονα των πολιτών.

«Ακούω, συνομιλώ, εξηγώ»

Στο σημείο αυτό, ο πρώην υπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο με τον οποίο, κατά την άποψή του, πρέπει να λειτουργεί η πολιτική σχέση κυβέρνησης και πολιτών.

«Το ότι ακούω τους πολίτες δεν σημαίνει ότι βαράω προσοχή», υπογράμμισε, εξηγώντας ότι η διαλεκτική με τον κόσμο, δεν συνεπάγεται αυτόματα την αποδοχή όλων των αιτημάτων, όταν αυτά δεν μπορούν να ικανοποιηθούν λόγω αντικειμενικών παραγόντων. Αυτό σημαίνει ότι καταργείται η διαλεκτική σχέση με τους πολίτες. Σημαίνει ακούω, συνομιλώ, εξηγώ. Αναγνωρίζω πως κάποια πράγματα δεν πήγαν καλά, εξηγώ γιατί κάποια πράγματα δεν μπορούν να γίνουν και προσπαθώ να πείσω ότι κάνω το καλύτερο δυνατό», πρόσθεσε.

«Μην θεωρηθεί κάθε αντίρρηση πολιτική αλαζονεία»

Ο Μάκης Βορίδης έσπευσε, πάντως, να βάλει ακόμη μία διαχωριστική γραμμή: άλλο η αλαζονεία και άλλο η πολιτική διαφωνία.

«Μην θεωρηθεί κάθε αντίρρηση πολιτικού αλαζονική», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η άσκηση πολιτικής προϋποθέτει τη δυνατότητα της διαφωνίας. «Είναι διαφορετικό πράγμα να διαφωνούμε και άλλο να είμαστε αλαζονικοί. Δεν γίνεται να λέμε ναι πάντα», συμπλήρωσε.

Με αυτόν τον τρόπο, η παρέμβασή του μετακινήθηκε από το πρόσωπο της Ντόρας Μπακογιάννη στη γενικότερη συζήτηση για το πώς μια κυβέρνηση οφείλει να διαχειρίζεται την κοινωνική πίεση: με ακρόαση και εξήγηση, χωρίς όμως, όπως υποστήριξε, η πολιτική διαφωνία να βαφτίζεται αλαζονεία.

Παράλληλα, η συζήτηση πέρασε από το επίπεδο της κυβερνητικής συμπεριφοράς στο ευρύτερο πολιτικό αποτύπωμα της Νέας Δημοκρατίας. Με αφορμή την παρουσία στελεχών με προέλευση από το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Βορίδης υποστήριξε ότι το ζητούμενο δεν είναι η κομματική διαδρομή των προσώπων, αλλά οι πολιτικές που εφαρμόζουν. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, του οποίου την αντεγκληματική πολιτική χαρακτήρισε εξαιρετικά αυστηρή και, όπως είπε χαρακτηριστικά, «πάρα πολύ δεξιά».

Το «άνοιγμα» προς το Κέντρο και το παράδειγμα Φλωρίδη

Από τη συζήτηση για το κυβερνητικό ύφος, η συνέντευξη πέρασε στο πολιτικό στίγμα της Νέας Δημοκρατίας και στο κατά πόσο η παρουσία στελεχών που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ σηματοδοτεί διεύρυνση προς το Κέντρο.

Ο Μάκης Βορίδης επέλεξε να μεταφέρει τη συζήτηση από τις προσωπικές πολιτικές διαδρομές στις εφαρμοζόμενες πολιτικές.

«Εστιάζετε στα πρόσωπα, πρέπει να εστιάσετε στις πολιτικές», είπε χαρακτηριστικά.

Και ως βασικό παράδειγμα χρησιμοποίησε τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, ο οποίος έχει διανύσει σημαντική πολιτική διαδρομή στον χώρο του ΠΑΣΟΚ και σήμερα αποτελεί κυβερνητικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας.

«Ο Φλωρίδης έχει φέρει τον αυστηρότερο ποινικό κώδικα ever»

Ο πρώην υπουργός αναφέρθηκε με ιδιαίτερα χαρακτηριστικό τρόπο στην πολιτική που έχει ακολουθηθεί στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης.

«Ο Φλωρίδης είναι ο υπουργός, πάρτε να ρωτήσετε όποιον θέλετε από τον νομικό κόσμο, ο οποίος έχει φέρει τον αυστηρότερο ποινικό κώδικα ever», υποστήριξε.

Σύμφωνα με τον κ. Βορίδη, η αντεγκληματική πολιτική που έχει εισηγηθεί ο Γιώργος Φλωρίδης, κινείται προς την κατεύθυνση της αυστηροποίησης του ποινικού πλαισίου.

«Από πλευράς αντεγκληματικής πολιτικής, ο Φλωρίδης έχει εισηγηθεί το πιο αυστηρό ποινικό πλαίσιο. Ώρες ώρες και εγώ λέω, μήπως παραέγινε;», ανέφερε.

Η συγκεκριμένη αναφορά αποτέλεσε και το σημείο από το οποίο ο κ. Βορίδης επιχείρησε να αναδείξει την αντίφαση που, κατά την άποψή του, υπάρχει ανάμεσα στην πολιτική καταγωγή ορισμένων κυβερνητικών στελεχών και στις πολιτικές που τελικά εφαρμόζουν.

Για Φλωρίδη: «Αυτό είναι πάρα πολύ δεξιό»

Στο πλαίσιο αυτό, ο Μάκης Βορίδης, έκανε αναφορά στην παραδοσιακή προσέγγιση της σοσιαλδημοκρατίας και της Αριστεράς απέναντι στο έγκλημα, υποστηρίζοντας ότι ιστορικά δινόταν μεγαλύτερη έμφαση στις κοινωνικές αιτίες της εγκληματικότητας και μικρότερη στην αυστηροποίηση των ποινών.

«Εκείνο πηγαίνει κόντρα σε μια ολόκληρη αντίληψη της σοσιαλδημοκρατίας για την αντιμετώπιση του εγκλήματος», είπε.

Και εξήγησε: «Τι έλεγε η σοσιαλδημοκρατία και η Αριστερά; Ότι το έγκλημα είναι κοινωνικό φαινόμενο και δεν αντιμετωπίζεται με την καταστολή και σκληρούς ποινικούς νόμους». Και τώρα ένας πρώην σοσιαλδημοκράτης εφαρμόζει αυτή την αντεγκληματική πολιτική. Και ρωτώ εγώ, είναι δεξιό; Αυτό είναι πάρα πολύ δεξιό», τόνισε.

Χρυσοχοΐδης και Φλωρίδης: Η έμφαση στις πολιτικές και όχι στις κομματικές αφετηρίες

Στην ίδια συλλογιστική ενέταξε και τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος επίσης προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ και έχει βρεθεί σε κυβερνητικές θέσεις υπό τη Νέα Δημοκρατία.

«Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης εκλέγεται με σταυρό στη Νέα Δημοκρατία, που προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ. Ο Γιώργος Φλωρίδης θα κατέβει με σταυρό στη Νέα Δημοκρατία», ανέφερε.

Το επιχείρημα του κ. Βορίδη ήταν ότι η πολιτική ταυτότητα ενός κυβερνητικού σχήματος δεν μπορεί να αποτιμάται αποκλειστικά με βάση την προηγούμενη κομματική διαδρομή των στελεχών του. Κατά την προσέγγισή του, καθοριστικό στοιχείο είναι το περιεχόμενο των πολιτικών που αυτά τα πρόσωπα καλούνται να εφαρμόσουν.

Η ακρίβεια και η βενζίνη στην προεκλογική συζήτηση

Η συνέντευξη μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο μέτωπο της ακρίβειας και ειδικότερα στις τιμές των καυσίμων, ένα ζήτημα που επηρεάζει άμεσα το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και αποτελεί σταθερό πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης.

Ο Μάκης Βορίδης εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι πολίτες δεν πρόκειται να καθορίσουν αποκλειστικά την εκλογική τους επιλογή, από την αντιμετώπιση της τιμής της βενζίνης.

«Ο κόσμος δεν θα ψηφίσει Ανδρουλάκη και Τσίπρα για να του λύσουν το πρόβλημα της βενζίνης»

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε ονομαστικά στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ο κόσμος δεν θα ψηφίσει Ανδρουλάκη και Τσίπρα για να του λύσουν το πρόβλημα της βενζίνης».

Στην ίδια συνέντευξη τέθηκαν ακόμη η ακρίβεια και η τιμή της βενζίνης, οι εκλογικές επιλογές των πολιτών, αλλά και το ενδεχόμενο πολιτικής επανεμφάνισης του Ηλία Κασιδιάρη, αφότου αποφυλακίστηκε.

Η αναφορά στον Ηλία Κασιδιάρη και το εκλογικό όριο

Τέλος, ο πρώην υπουργός τοποθετήθηκε και για το ενδεχόμενο πολιτικής δραστηριοποίησης του Ηλία Κασιδιάρη, έπειτα από την αποφυλάκισή του.

Ο κ. Βορίδης, υποστήριξε ότι «ο Ηλίας Κασιδιάρης δεν μπορεί να συμμετάσχει στις εκλογές, ενώ αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο να επιχειρήσει να διεκδικήσει πολιτική παρουσία ως ανεξάρτητος».

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, σε μια τέτοια περίπτωση θα απαιτούνταν πανελλαδικό ποσοστό 3% προκειμένου να υπάρξει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση προσθέτει ένα ακόμη ζήτημα στην πολιτική συζήτηση, αυτή τη φορά γύρω από τους εκλογικούς περιορισμούς, τη δυνατότητα συμμετοχής συγκεκριμένων προσώπων στην εκλογική διαδικασία και τα όρια της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης.