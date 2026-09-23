Ντόρα Μπακογιάννη: «Δεν είναι η πρώτη φορά που μιλάω για αλαζονικές συμπεριφορές» – Τι είπε για τον Αντώνη Σαμαρά και τις εκλογές

Σε μια κομβική πολιτική συγκυρία, όπου οι γεωπολιτικές αναταράξεις «συναντούν» τις πιέσεις της καθημερινότητας και τις εσωτερικές ισορροπίες της εξουσίας, η Ντόρα Μπακογιάννη, τοποθετείται με τον χαρακτηριστικό, ευθύ πολιτικό της λόγο.

Αναφερόμενη στα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για εσωτερική αντιπολίτευση σε σχέση με τη δήλωσή της περί φαινομένων αλαζονείας από υπουργούς, η Ντόρα Μπακογιάννη είπε χαρακτηριστικά:

«Υπήρχε έλλειψη ειδήσεων. Δεύτερον, δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω. Τρίτον, το είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Τι είπε δηλαδή; Ότι εδώ γίνεται μια τεράστια προσπάθεια, και όντως γίνεται προσπάθεια και επειδή εγώ είμαι από έξω και ειλικρινά δεν έχω καμία προσωπική ατζέντα, σας διαβεβαιώνω ότι έχω τη δυνατότητα, να βλέπω τις προσπάθειες και τα αποτελέσματα. Πολλές φορές αδικείται η κυβέρνηση από αλαζονικές συμπεριφορές. Εάν ρωτήσετε την Κοινοβουλευτική Ομάδα και τους ανθρώπους στο πεζοδρόμιο, θα σας το πουν».

Θα σας πω μία μικρή ιστορία που έχει σχέση με αυτό το οποίο είπα:

«Μπήκα στο γραφείο του πατέρα μου την πρώτη φορά που έγινα βουλευτής, περιχαρής και περήφανη και εκείνος μου είπε: «Παιδί μου, στην πολιτική υπάρχει ένας κανόνας: θα ακούς». Και εγώ ακούω. Παιδιά, συμπεριφορές που περνούν στον άλλο άνθρωπο με το να κάνει κάποιος μονόλογο και να φεύγει, δεν είναι λύση. Η λύση είναι να αγκαλιάσεις τον κόσμο και να τον ακούσεις. Άλλες φορές μπορείς να δίνεις λύση και άλλες όχι· ο κόσμος όμως θέλει να νιώσει ότι τον νοιάζεσαι. Να του εξηγείς».

Ακρίβεια, ενέργεια και δημοσιονομική πραγματικότητα

Περνώντας στο πεδίο της οικονομίας και απαντώντας στις προτάσεις της αντιπολίτευσης για τη μείωση των τιμών στα καύσιμα, υπογράμμισε τα όρια των αντοχών της οικονομίας:

«Ο Τσίπρας είπε ότι η ΝΔ μπορεί να ρίξει τις τιμές στη βενζίνη και το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο Μητσοτάκης είπε κάτω από 1,75 €. Υπάρχει μια πραγματικότητα: για να μπορέσεις να δώσεις, πρέπει να κόψεις. Δεν έχω ακούσει κόμμα να λέει «πρέπει να μειώσουμε τη βενζίνη και να κόψουμε τα επιδόματα των συνταξιούχων ή των αγροτών».

«Τα διυλιστήρια εξάγουν και φέρνουν συνάλλαγμα, τα οποία έχουν επιδοτήσει τα βενζινάδικα. Το 2022 και το 2023 η κυβέρνηση έβαλε φορολογία στα διυλιστήρια. Εμείς δε θα φορολογήσουμε τη μεσαία τάξη. Ο Τσίπρας ζητάει τις μαγικές λύσεις», αποσαφήνισε η κα Μπακογιάννη.

Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλα μνημόνια

Στο TikTok κάνεις μια δήλωση και δεν θα σε ρωτήσει κανείς πού τα βρήκες. Η Ελλάδα δεν είναι ένα νησί στο πουθενά, είναι μέρος του όλου. Στη Γαλλία έφτασε η βενζίνη στα 3 ευρώ. Δεν υπάρχει κυβέρνηση που να μην παλεύει· εάν υπήρχε μαγική λύση, δε θα την έκανε ο πρωθυπουργός; Είναι βλακώδες αυτό. Κανένας πρωθυπουργός 8 μήνες πριν από τις εκλογές δεν θέλει, ενώ μπορεί, να μην το κάνει. Η Γαλλία είδε τα ζόρια. Και σε αυτό που συμφωνούμε όλοι είναι ότι η Ελλάδα δεν αντέχει να μπει άλλη μια φορά σε μνημόνια, χάσαμε το 25% του ΑΕΠ μας. Ακόμη δεν έχουμε φτάσει στο σημείο που ήμασταν», επεσήμανε η βουλευτής της ΝΔ.

Υπάρχει ένα παράθυρο ελπίδας για τον τερματισμό του πολέμου

Σχετικά με τις διεθνείς εξελίξεις, τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και τον ρόλο της Ευρώπης στην ενεργειακή κρίση, σημείωσε:

«Είμαι γεννημένη αισιόδοξη, αλλιώς δε θα έκανα αυτή τη δουλειά. Υπάρχουν μικρές ελπίδες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Χθες (22/9/2026) κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο Τραμπ, δεν είπε τίποτα για βαλλιστικούς πυραύλους. Από την άλλη πλευρά, το Ιράν είπε: «Αν άρετε τους αποκλεισμούς από τα λιμάνια, που έχουν δημιουργήσει τεράστιο οικονομικό πρόβλημα στο Ιράν, ενδεχομένως θα μπορούσε να βρεθεί μια λύση».

«Η δεύτερή μου ελπίδα, είναι ότι η Ευρώπη πρέπει να πάρει αποφάσεις για την ενέργεια. Θα δώσει η Ευρώπη τη δυνατότητα στις χώρες να επιδοτήσουν χωρίς να μετράει στον «κόφτη» το ενεργειακό; Το ζήτησε αυτό ο Μητσοτάκης. Η θα ανοίξει τα ευρωπαϊκά αποθέματα; Θα δείξει.»

Για τον Αντώνη Σαμαρά και τις εκλογές

Σχολιάζοντας τα σενάρια για δημιουργία νέου φορέα από τον Αντώνη Σαμαρά αλλά και την ευρύτερη θέση της Ελλάδας, ανέφερε:

«Κοιτάξτε, αφήστε να γίνει το κόμμα του Σαμαρά και μετά βλέπουμε. Καλή επιτυχία στους βουλευτές, στη δημοκρατία ο καθένας έχει τις φιλοδοξίες του. Η ΝΔ με ενδιαφέρει εμένα. Αυτή είναι η παράταξη που κράτησε τη χώρα, όρθια. Αυτή η ΝΔ πρέπει να ανοίξει την αγκαλιά της με εξηγήσεις και αγκαλιά. Δεν ενδιαφέρει τον κόσμο τι θα κάνω εγώ. Θα είμαι ανήσυχη για τα γεωπολιτικά. Η Ελλάδα είναι φάρος σταθερότητας και έτσι πρέπει να παραμείνει», τόνισε η Ντόρα Μπακογιάννη.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή της, η Ντόρα Μπακογιάννη, εστίασε στις επικείμενες εκλογές, την ανάγκη σταθερότητας και τις προοπτικές συνεργασιών:

«Υπόσχομαι ότι θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις να νικήσει η ΝΔ τις εκλογές. Θα δώσω δυνάμεις, θα συμμετέχω στη μάχη. Ναι, κάναμε λάθη, δεν μιλάω ξύλινα. Αλλά ένας είναι ο κίνδυνος: στην Ελλάδα. Κανείς δε συνεργάζεται με κανέναν. Η Ελλάδα θα είναι, έστω και για 2-3 μήνες, ακυβέρνητο καράβι; Η ΝΔ απαντάει και ζητάει αυτοδυναμία.

Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί η αυτοδυναμία, θα κάνουμε προσπάθεια μήπως έχει αλλάξει γνώμη το ΠΑΣΟΚ. Αν δεν αλλάξει γνώμη, θα πάμε παραπέρα. Οι πολιτικοί μιλάνε μεταξύ τους, μην βλέπετε μόνο τις κοκορομαχίες, με όλους τους συναδέλφους μιλάω και κανείς δεν έχει την αλαζονεία να πιστεύει πως έχει το «Αλάθητο του Πάπα», υπογράμμισε η κα Μπακογιάννη.