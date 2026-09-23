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Μητσοτάκης από ΗΠΑ: Η ελληνική κυβέρνηση στοχεύει στην ανάπτυξη της οικονομίας και στην ενίσχυση της θέσης της χώρας στη διεθνή σκηνή

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπογράμμισε την προσήλωση της ελληνικής κυβέρνησης στην ανάπτυξη της οικονομίας. Παράλληλα, τόνισε την επιδίωξη για ενίσχυση της θέσης της χώρας στη διεθνή σκηνή.

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Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες.
  • Από τις ΗΠΑ, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η ελληνική κυβέρνηση στοχεύει στην ανάπτυξη της οικονομίας.
  • Παράλληλα, στόχος είναι η ενίσχυση της θέσης της χώρας στη διεθνή σκηνή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Έμφαση στις πολιτικές που έχει εφαρμόσει η Ελλάδα για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και τις παγκόσμιες κρίσεις των τελευταίων ετών έδωσε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας, στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Hoover στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, στην Καλιφόρνια.

Στη Νέα Υόρκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Οι συναντήσεις του με ηγέτες και η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Ο κ. Μητσοτάκης που έλαβε μέρος στη συζήτηση μαζί με την πρώην υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και διευθύντρια του Ινστιτούτου Hoover, Condoleezza Rice, στόχευσε στις τοποθετήσεις του στο τρίπτυχο: δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας, ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή και αντιμετώπιση των ανισοτήτων.

Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακολουθεί συνετή δημοσιονομική πολιτική, πετυχαίνοντας συστηματικά πρωτογενή πλεονάσματα. Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, η Ελλάδα προσελκύει μεγάλο όγκο άμεσων επενδύσεων από το εξωτερικό και έχει κατορθώσει να μειώσει την ανεργία κατά περίπου 10 μονάδες σε σχέση με το 2019, ενώ έχει πετύχει την ταχύτερη υποχώρηση της αναλογίας του χρέους προς το ΑΕΠ στην ιστορία του ΟΟΣΑ και έχει ανακτήσει την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών, κάτι που επιβεβαιώθηκε εκ νέου από δύο πρόσφατες αναβαθμίσεις, των προοπτικών και της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας.

Στη Νέα Υόρκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Το πυκνό πρόγραμμα συναντήσεων και η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση στον ΟΗΕ

Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η καλή πορεία της Ελλάδας αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι, εν μέσω μεγάλης αναταραχής στην παγκόσμια αγορά ομολόγων, έχει χαμηλότερο κόστος δανεισμού από τέσσερα μέλη του G7, ενώ παράλληλα Έλληνες που είχαν μεταναστεύσει στο εξωτερικό πλέον δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της χώρας και επιστρέφουν.

Έμφαση στην κοινωνική πολιτική

Ο κ. Μητσοτάκης προσέθεσε πως η άνοδος της οικονομίας έχει συμβάλει στο να δοθεί έμφαση και σε μία άλλη πτυχή του «τριγώνου», την κοινωνική πολιτική, με αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, την υλοποίηση σειράς λελογισμένων μειώσεων φόρων και τη σωρευτική αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 42%.

Σημείωσε ακόμη ότι η χώρα μας αντιμετωπίζει το χρόνιο πρόβλημα της φοροδιαφυγής και αξιοποίησε αποτελεσματικά τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, διασφαλίζοντας έτσι σημαντικά κεφάλαια για δημόσιες επενδύσεις και φοροελαφρύνσεις.

Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός στάθηκε στον τρίτο άξονα, τη θέση της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας ακολουθεί ενεργητική εξωτερική πολιτική, πάντα με «πυξίδα» το Διεθνές Δίκαιο. Η χώρα μας έχει ενισχύσει ουσιαστικά τις αποτρεπτικές δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων και στο μέτωπο του μεταναστευτικού και έχει προστατεύσει τα σύνορα της, που αποτελούν ταυτόχρονα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, στερώντας πολιτικό «οξυγόνο» από κόμματα της άκρας δεξιάς, υπογράμμισε.

Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε επίσης ότι πιστεύει ιδιαίτερα και σταθερά στη σημασία της διατλαντικής συνεργασίας, ειδικά στον σύνθετο κόσμο του σήμερα. Εξέφρασε τη στήριξή του στην ενίσχυση των δυνατοτήτων της Ευρώπης, στη βάση των συστάσεων της έκθεσης Draghi.

Ο Πρωθυπουργός είχε, τέλος, την ευκαιρία, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, να σκιαγραφήσει το όραμά του για την Ελλάδα του 2030, σημειώνοντας στους συνομιλητές του πως πρόκειται για έτος-ορόσημο, καθώς συμπληρώνονται 200 έτη από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους.

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