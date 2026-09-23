Τραμπ: Απείλησε με «αφανισμό» το Ιράν και ανακοίνωσε παρασκηνιακές συνομιλίες με την Τεχεράνη – Το δόγμα «ο νικητής τα παίρνει όλα» και η απόρριψη των αρχών του ΟΗΕ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χρησιμοποίησε το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για να απειλήσει το Ιράν με «ολοκληρωτικό αφανισμό», ενώ ταυτόχρονα επιβεβαίωσε παρασκηνιακές διαβουλεύσεις Αμερικανών απεσταλμένων με Ιρανούς αξιωματούχους. Παράλληλα, αμφισβήτησε με τη ρητορική του τις αρχές του ΟΗΕ, προώθησε το δόγμα «ο νικητής τα παίρνει όλα» και έκανε δηλώσεις για τη Βενεζουέλα, την Κούβα, το ΔΠΔ, την κλιματική αλλαγή και την Τεχνητή Νοημοσύνη.

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Διεθνή Νέα

Τραμπ ΟΗΕ
Φωτογραφία: AP
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με «ολοκληρωτικό αφανισμό» το Ιράν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, την ώρα που επιβεβαίωνε παρασκηνιακές συνομιλίες με την Τεχεράνη.
  • Στην ομιλία του, ο Αμερικανός Πρόεδρος αμφισβήτησε ανοιχτά τις θεμελιώδεις αρχές του ΟΗΕ, υπογραμμίζοντας το δόγμα «ο νικητής τα παίρνει όλα».
  • Παράλληλα, διεκδίκησε τα αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας, χαρακτήρισε την Κούβα «αποτυχημένο κράτος» και επιτέθηκε στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε μια επίδειξη ισχύος που αμφισβήτησε ανοιχτά τις θεμελιώδεις αρχές του ΟΗΕ, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χρησιμοποίησε το βήμα της Γενικής Συνέλευσης στη Νέα Υόρκη για να εξαπολύσει ευθείες απειλές «ολοκληρωτικού αφανισμού» κατά της Τεχεράνης, την ίδια ώρα που Αμερικανοί απεσταλμένοι πραγματοποιούσαν τρίωρες παρασκηνιακές διαβουλεύσεις με Ιρανούς αξιωματούχους.

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Η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου, η οποία συμπίπτει με τη συμπλήρωση σχεδόν επτά μηνών από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, υπογράμμισε το δόγμα «ο νικητής τα παίρνει όλα», εστιάζοντας στη χρήση της στρατιωτικής υπεροχής για την εξασφάλιση εθνικών και οικονομικών συμφερόντων.

Παρασκηνιακές συνομιλίες με το Ιράν

Παρά τη σκληρή ρητορική από το βήμα του ΟΗΕ, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την Τρίτη ότι Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι είχαν μια συνάντηση στο περιθώριο της ετήσιας συνόδου των ηγετών.

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Όπως δήλωσε ο ίδιος στους δημοσιογράφους, οι κύριοι απεσταλμένοι του, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, συναντήθηκαν για περίπου τρεις ώρες με την ιρανική αντιπροσωπεία.

«Ήταν μια πολύ καλή συνάντηση. Δεν ήταν στο υψηλότερο επίπεδο, αλλά είναι κάτι», είπε.

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Ο Αμερικανός Πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα υπάρξει και νέα συνάντηση στο άμεσο μέλλον.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Γουίτκοφ ανέφερε ότι οι συνομιλίες —οι οποίες αποτελούν την πρώτη τέτοιου είδους επαφή από τον Ιούνιο, όταν ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς είχε συναντηθεί με ιρανική αντιπροσωπεία στην Ελβετία για την επίτευξη του Μνημονίου Συναντίληψης (MoU)— διεξήχθησαν μέσω διαμεσολαβητών που μετακινούνταν μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο Γουίτκοφ εξέφρασε την ελπίδα ότι η προσπάθεια αυτή «θα αποδειχθεί εποικοδομητική και υποσχόμενη».


Οι επαφές αυτές έρχονται έπειτα από μήνες στασιμότητας, μετά την κατάρρευση της ενδιάμεσης συμφωνίας του Ιουνίου και τις έμμεσες συνομιλίες που είχαν πραγματοποιηθεί στις αρχές Ιουλίου στη Ντόχα, μέσω Κατάρ και Πακιστάν.

Νωρίτερα την Τρίτη, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στην εκπομπή «Today» του NBC, είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης του Τραμπ με τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν.

«Αυτός είναι ένας πρόεδρος [σ.σ. ο Τραμπ] που θα συναντηθεί σχεδόν με τον οποιονδήποτε, επειδή πιστεύει ότι η επαφή με τους ανθρώπους είναι σημαντική αν θέλεις να λύσεις προβλήματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα καταλήξεις να συμφωνήσεις μαζί τους, αλλά είναι σημαντικό».

Παράλληλα, ο Τραμπ είχε συνάντηση την Τρίτη με ηγέτες και ανώτερους αξιωματούχους των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ομάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) καθώς και της Ιορδανίας, με αντικείμενο τα επόμενα βήματα στον πόλεμο με το Ιράν.

Επιβεβαίωση από την Τεχεράνη και «παράθυρο» για τα Στενά του Ορμούζ

Την πραγματοποίηση της συνάντησης με τον Στιβ Γουίτκοφ επιβεβαίωσαν Ιρανοί αξιωματούχοι, διευκρινίζοντας ότι σε αυτή συμμετείχε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραγτσί, ενώ τη διαμεσολάβηση ανέλαβαν διπλωμάτες από το Κατάρ.

Στο πλαίσιο των έντονων παρασκηνιακών διαβουλεύσεων στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται έτοιμη να επαναφέρει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ εντός μιας εβδομάδας, υπό τον όρο ότι οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σε αμοιβαία βήματα για την ελάφρυνση της στρατιωτικής και οικονομικής πίεσης που ασκούν στο Ιράν.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια ουσιαστική υποχώρηση από την προηγούμενη σκληρή γραμμή της Τεχεράνης.

Μέχρι πρότινος, το Ιράν έθετε επτά αυστηρούς προαπαιτούμενους όρους για την άρση του αποκλεισμού στη στρατηγική αυτή θαλάσσια οδό, μεταξύ των οποίων τον τερματισμό του πολέμου των ΗΠΑ «σε όλα τα μέτωπα» και τη ρητή δέσμευση της Ουάσινγκτον για τερματισμό κάθε επιθετικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων.

Η νέα αυτή θέση, την οποία παρουσίασε Ιρανός αξιωματούχος από την Τεχεράνη αρχικά στο ιαπωνικό πρακτορείο Kyodo και στη συνέχεια στο Reuters, υποδηλώνει τη χαλάρωση ορισμένων από τους προηγούμενους όρους.

Ο ίδιος αξιωματούχος υποστήριξε ότι η πρόταση έχει λάβει την έγκριση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, καθώς και του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της χώρας.

Ωστόσο, η εικόνα στο εσωτερικό της Τεχεράνης παραμένει ρευστή, αποτυπώνοντας τις έντονες εσωτερικές διαφωνίες.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης που προσκείνται στους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC) διέψευσαν την υιοθέτηση οποιασδήποτε νέας γραμμής.

Από την πλευρά τους, οι IRGC εξέδωσαν ανακοίνωση στην οποία υπογράμμισαν ότι οι διπλωματικές διαπραγματεύσεις μπορούν να διεξάγονται παράλληλα με τις πολεμικές επιχειρήσεις – θέση την οποία επανέλαβε και ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, σε ομιλία του προς το ιρανικό κοινοβούλιο.

«Ολοκληρωτικός αφανισμός» ή συμφωνία

Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, ο Ντόναλντ Τραμπ υπεραμύνθηκε της απόφασής του να ξεκινήσει τον πόλεμο με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος έδειξε αποφασιστικότητα την ώρα που άλλοι ηγέτες δίσταζαν.

Θέτοντας νέο τελεσίγραφο στην Τεχεράνη, δήλωσε: «Θα γίνει μια συμφωνία με το Ιράν που θα τους επιτρέψει να ανοικοδομήσουν και να δημιουργήσουν μια πολύ σπουδαιότερη χώρα από ό,τι ήταν πριν, ίσως μία από τις σπουδαιότερες στη Μέση Ανατολή ή ακόμη και στον κόσμο; Ή θα αφανίσω την Ισλαμική Δημοκρατία και θα το κάνω γρήγορα, χωρίς να τους δώσω ποτέ ξανά την ευκαιρία να σκοτώνουν και να καταστρέφουν ανθρώπους και χώρες;».

«Θα τους οδηγήσω στην κόλαση χωρίς καμία πιθανότητα επιβίωσης και χωρίς καμία ελπίδα για μελλοντικό μεγαλείο ή επόμενες γενιές;», πρόσθεσε.


Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι η δράση του ήταν αναγκαία για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από το Ιράν.

«Ελπίζω οι Ευρωπαίοι να συνειδητοποιούν ότι ο στόχος του Ιράν ήταν να ολοκληρώσει την τρελή πορεία του προς μια πυρηνική βόμβα. Αν είχαν πετύχει, αυτό το κακόβουλο καθεστώς θα ήταν ελεύθερο να διασπείρει τον τρόμο και τον θάνατο για πάντα».

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι το Ιράν κατασκεύαζε πυραύλους ικανούς να πλήξουν την Ευρώπη — ισχυρισμός που ερχόταν σε αντίθεση με προηγούμενους ισχυρισμούς του, ότι είχε ήδη ισοπεδώσει το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.

Απόρριψη των αρχών του ΟΗΕ, «νίκη» στη Βενεζουέλα και απειλές για Κούβα

Η ομιλία Τραμπ συνιστούσε ουσιαστική αμφισβήτηση του ιδρυτικού σκοπού του ΟΗΕ το 1945 για την προστασία των επόμενων γενεών από τη μάστιγα του πολέμου, σημειώνουν οι New York Times.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος κατέστησε σαφές ότι ο ίδιος αποφασίζει μονομερώς για τη χρήση βίας, ενώ επικαλέστηκε τη δική του ηθική ως το μόνο όριο στις ενέργειές του, όπως είχε δηλώσει και σε παλαιότερη συνέντευξή του στην αμερικανική εφημερδία: «[Το μόνο όριο είναι] η δική μου ηθική, ο δικός μου νους — είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να με σταματήσει».

Στο πλαίσιο αυτό, ο Τραμπ διεκδίκησε ανοιχτά τα αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας, εγκωμιάζοντας την ταχύτητα της επιχείρησης των Ειδικών Δυνάμεων των ΗΠΑ στο Καράκας που οδήγησε στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «ήταν ένας πόλεμος, αλλά είναι ίσως η μεγαλύτερη συμφωνία που έχει γίνει ποτέ», συμπληρώνοντας ότι «αν χρειαστεί, θα χρησιμοποιήσουμε την απαράμιλλη στρατιωτική μας ισχύ για να διασφαλίσουμε τα ζωτικά εθνικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών» και επαναλαμβάνοντας τη φράση «ο νικητής τα παίρνει όλα».

Παράλληλα, χαρακτήρισε την Κούβα «αποτυχημένο κράτος» και προανήγγειλε την πτώση της κυβέρνησης της Αβάνας, τονίζοντας ότι δεν θα επιτραπεί ένα καταφύγιο για ξένους αντιπάλους στα σύνορα των ΗΠΑ.

Η αποστροφή αυτή προκάλεσε την άμεση αποχώρηση της κουβανικής αντιπροσωπείας από την αίθουσα.


O υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Μπρούνο Ροντρίγκες Παρίγια, απάντησε μέσω social media ότι η αμερικανική κυβέρνηση αδυνατεί να αποδεχθεί την ανεξαρτησία της Κούβας, η οποία δεν αποτελεί απειλή για κανέναν.


Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στη σχεδιαζόμενη κατασκευή δύο νέων στρατιωτικών βάσεων στη Γροιλανδία μετά τη συμφωνία με τη Δανία, ενώ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ), αποκαλώντας το «παράνομο θεσμό» εξαιτίας του εντάλματος σύλληψης κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και καλώντας τα μέλη του σε παραίτηση.

Τέλος, απέρριψε την κλιματική αλλαγή χαρακτηρίζοντάς την «απάτη» και τάχθηκε κατά οποιασδήποτε διεθνούς διακυβέρνησης στην Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ).

Πρότεινε μάλιστα την αντικατάσταση του όρου «Artificial Intelligence» από το «Super Intelligence» (S.I.), δηλώνοντας χαριτολογώντας: «Για να δούμε αν έχω καμία δύναμη. Ίσως έχω, ίσως και όχι. Θα το μάθουμε πολύ σύντομα».

Αντιδράσεις

Η στάση του Αμερικανού Προέδρου προκάλεσε έμμεσες, πλην σαφείς αιχμές από άλλους ηγέτες εντός της αίθουσας.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, κατήγγειλε τη διεθνή υποχώρηση στον «νόμο της ζούγκλας», ενώ, από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, τόνισε ότι η δημοκρατία βρίσκεται ξανά υπό απειλή, υπογραμμίζοντας το δικαίωμα του λαού της Βενεζουέλας στην αυτοδιάθεση.


Την ίδια στιγμή, οι χειρισμοί του Τραμπ στην εξωτερική πολιτική συναντούν έντονη αμφισβήτηση στο εσωτερικό των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του CNN, μόλις το 29% των Αμερικανών εγκρίνει τους χειρισμούς του στην εξωτερική πολιτική, ενώ το 71% τους αποδοκιμάζει — ποσοστό αποδοκιμασίας που αγγίζει ή ξεπερνά τα επίπεδα του Τζορτζ Ο. Μπους το 2006 κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράκ.

 

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