Συναγερμός στον νότιο Λίβανο: Ισχυρή έκρηξη στην αλ-Χιάμ

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Ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε την πόλη αλ-Χιάμ, στην επαρχία Ναμπατίγια του νότιου Λιβάνου, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA).

Η έκρηξη ήταν ιδιαίτερα ισχυρή και, σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, η δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος του νότιου Λιβάνου, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για τα αίτια της έκρηξης, ούτε υπάρχουν άμεσες πληροφορίες για τυχόν θύματα ή ζημιές.