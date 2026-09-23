Συναγερμός στον νότιο Λίβανο: Ισχυρή έκρηξη στην αλ-Χιάμ

Μια ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε την πόλη Αλ-Χιάμ, στην επαρχία Ναμπατίγια του νότιου Λιβάνου, με τη δόνηση να γίνεται αισθητή σε μεγάλο μέρος της περιοχής, προκαλώντας αναστάτωση. Το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA) αναφέρει ότι οι πληροφορίες για τα αίτια της έκρηξης, καθώς και για τυχόν θύματα ή ζημιές, παραμένουν υπό διερεύνηση.

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Λίβανος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε την πόλη Αλ-Χιάμ, στην επαρχία Ναμπατίγια του νότιου Λιβάνου.
  • Η έκρηξη ήταν ιδιαίτερα ισχυρή και η δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος του νότιου Λιβάνου, προκαλώντας αναστάτωση.
  • Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά στοιχεία για τα αίτια της έκρηξης, ούτε υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν θύματα ή ζημιές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε την πόλη αλ-Χιάμ, στην επαρχία Ναμπατίγια του νότιου Λιβάνου, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA).

Η έκρηξη ήταν ιδιαίτερα ισχυρή και, σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, η δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος του νότιου Λιβάνου, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για τα αίτια της έκρηξης, ούτε υπάρχουν άμεσες πληροφορίες για τυχόν θύματα ή ζημιές.

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