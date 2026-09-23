Συναγερμός στον νότιο Λίβανο: Ισχυρή έκρηξη στην αλ-Χιάμ

Ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε την πόλη αλ-Χιάμ, στην επαρχία Ναμπατίγια του νότιου Λιβάνου, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA).
BREAKING: Massive explosion reported in south Lebanon
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— Al Jazeera Breaking News (@AJENews) September 23, 2026
Η έκρηξη ήταν ιδιαίτερα ισχυρή και, σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, η δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος του νότιου Λιβάνου, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.
🚨BREAKING: Israel Is Carrying Out A Large Wave Of Strikes In South Lebanon
Huge explosions reported in Al-Khiam. pic.twitter.com/oDbPZZCuBV
— MintPress News (@MintPressNews) September 22, 2026
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για τα αίτια της έκρηξης, ούτε υπάρχουν άμεσες πληροφορίες για τυχόν θύματα ή ζημιές.