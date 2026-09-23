Κολομβία: Ο πρόεδρος της χώρας έστειλε στρατό στη Σάντα Μάρτα μετά τις επιθέσεις ένοπλης παραστρατιωτικής οργάνωσης, δείτε βίντεο

Η κυβέρνηση της Κολομβίας ανέπτυξε στρατό και αστυνομία στη Σάντα Μάρτα, στον απόηχο επιθέσεων που σημειώθηκαν στην πόλη μετά από επιχείρηση κατά της ένοπλης οργάνωσης Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Ο πρόεδρος Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια διέταξε την άμεση ενίσχυση των δυνάμεων ασφαλείας, δηλώνοντας ότι όποιος δεν υποταχθεί «θα εξαλειφθεί», καθώς η οργάνωση απείλησε εμπόρους, κατοίκους και μεταφορείς.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στρατό και αστυνομία ανέπτυξε η κυβέρνηση της Κολομβίας στη Σάντα Μάρτα, μετά το κύμα επιθέσεων που σημειώθηκε στην πόλη της Καραϊβικής.
  • Ο πρόεδρος Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια διέταξε την άμεση ενίσχυση των δυνάμεων ασφαλείας, διεμηνύοντας πως «όποιος δεν υποταχτεί θα εξαλειφθεί».
  • Η ένταση ξέσπασε μετά από επιχείρηση κατά την οποία σκοτώθηκαν 13 μέλη της ένοπλης οργάνωσης Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), που δρα με επίκεντρο τη διακίνηση ναρκωτικών και τις εκβιάσεις.

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Στρατό και αστυνομία ανέπτυξε η κυβέρνηση της Κολομβίας στη Σάντα Μάρτα, μετά το κύμα επιθέσεων που σημειώθηκε στην πόλη της Καραϊβικής, στον απόηχο μεγάλης επιχείρησης των δυνάμεων ασφαλείας κατά της ένοπλης οργάνωσης Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

Ο πρόεδρος Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια διέταξε την άμεση ενίσχυση των δυνάμεων ασφαλείας, καθώς ένοπλοι φέρονται να επιτέθηκαν σε εμπορικά καταστήματα και οχήματα, ενώ σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφονται πυροβολισμοί και φλεγόμενα οχήματα που αποκλείουν δρόμους.

«Αυτοί οι κακοποιοί διατείνονται πως θα βάλουν φωτιά σε μεγάλο μέρος» των ακτών στην Καραϊβική, «ξεκινώντας από τη Σάντα Μάρτα, όπου απείλησαν εμπόρους, κατοίκους, μεταφορείς», ανέφερε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Κολομβιανός πρόεδρος.

«Διέταξα […] την άμεση ενίσχυση της παρουσίας του στρατού και της αστυνομίας» και «όποιος δεν υποταχτεί θα εξαλειφθεί», διεμήνυσε.

Η ένταση ξέσπασε μετά από επιχείρηση διάρκειας περίπου 13 ωρών, κατά την οποία σκοτώθηκαν 13 μέλη της ACSN, μεταξύ των οποίων και ένας από τους ηγέτες της οργάνωσης. Η ACSN, με ρίζες στους ακροδεξιούς παραστρατιωτικούς, δρα στην περιοχή με επίκεντρο τη διακίνηση ναρκωτικών και τις εκβιάσεις.

Σε αρκετές συνοικίες της Σάντα Μάρτα, πόλης περίπου 570.000 κατοίκων, η εμπορική δραστηριότητα περιορίστηκε, ενώ κυκλοφόρησαν πληροφορίες για απειλές της οργάνωσης προς εμπόρους, κατοίκους και μεταφορείς.

Η αστυνομία ενίσχυσε την παρουσία της στις εμπορικές περιοχές με ειδικές μονάδες κατά των εκβιασμών, ενώ στρατιωτικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν και στον δρόμο που συνδέει τη Σάντα Μάρτα με τη Λα Γουαχίρα, περιοχή όπου δρα επίσης η ACSN.

Ο δε λα Εσπριέγια, ο οποίος ανέλαβε την προεδρία τον Αύγουστο και έχει δεσμευτεί να αντιμετωπίσει τις ένοπλες οργανώσεις και τη διακίνηση κοκαΐνης, δήλωσε ότι η κυβέρνησή του δεν θα επιτρέψει στις οργανώσεις αυτές να επιβάλουν τον έλεγχό τους στην περιοχή.

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