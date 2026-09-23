Μελίνα Νικολαΐδη: «Κρατάω τα όνειρά μου» – Οι ξεχωριστές στιγμές της ζωής της υπό τους ήχους του Γιώργου Μαζωνάκη

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ένα διαφορετικό βίντεο στο TikTok, γεμάτο στιγμές από την προσωπική και επαγγελματική της διαδρομή, μοιράστηκε η Μελίνα Νικολαΐδη.

Η 22χρονη κόρη της Δέσποινας Βανδή και του Ντέμη Νικολαΐδη συγκέντρωσε σε ένα σύντομο βίντεο εικόνες από την καθημερινότητά της, τις σπουδές και την ενασχόλησή της με την υποκριτική, αλλά και από τη νέα της επαγγελματική δραστηριότητα στον χώρο των καλλυντικών.

Ως μουσική υπόκρουση επέλεξε το «Απόψε θα σ’ ονειρευτώ» του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ πάνω στο βίντεο έγραψε τη φράση «Κρατάω τα όνειρά μου».

Η Μελίνα ολοκλήρωσε το 2025 τις σπουδές της στο Drama, Theatre & Dance του Royal Holloway University of London, με κατεύθυνση στο «Drama with Acting», ενώ κατά τη διάρκεια των σπουδών της ανέβηκε και στη θεατρική σκηνή, υποδυόμενη τη Μήδεια.