Μελίνα Νικολαΐδη: «Κρατάω τα όνειρά μου» – Οι ξεχωριστές στιγμές της ζωής της υπό τους ήχους του Γιώργου Μαζωνάκη

Η 22χρονη Μελίνα Νικολαΐδη, κόρη της Δέσποινας Βανδή και του Ντέμη Νικολαΐδη, μοιράστηκε ένα βίντεο στο TikTok με στιγμές από την προσωπική και επαγγελματική της διαδρομή, συμπεριλαμβανομένων των σπουδών της στην υποκριτική και της νέας της δραστηριότητας στα καλλυντικά. Το βίντεο είχε ως μουσική υπόκρουση το «Απόψε θα σ’ ονειρευτώ» του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ η ίδια έγραψε τη φράση «Κρατάω τα όνειρά μου».

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Μελίνα Νικολαΐδη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Μελίνα Νικολαΐδη μοιράστηκε ένα διαφορετικό βίντεο στο TikTok, γεμάτο στιγμές από την προσωπική και επαγγελματική της διαδρομή. Συγκέντρωσε εικόνες από την καθημερινότητά της, τις σπουδές και τη νέα της επαγγελματική δραστηριότητα στα καλλυντικά.
  • Ως μουσική υπόκρουση επέλεξε το «Απόψε θα σ’ ονειρευτώ» του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ πάνω στο βίντεο έγραψε τη φράση «Κρατάω τα όνειρά μου».
  • Η Μελίνα ολοκλήρωσε το 2025 τις σπουδές της στο Drama, Theatre & Dance του Royal Holloway University of London, με κατεύθυνση στο «Drama with Acting». Κατά τη διάρκεια των σπουδών της ανέβηκε και στη θεατρική σκηνή, υποδυόμενη τη Μήδεια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένα διαφορετικό βίντεο στο TikTok, γεμάτο στιγμές από την προσωπική και επαγγελματική της διαδρομή, μοιράστηκε η Μελίνα Νικολαΐδη.

Η 22χρονη κόρη της Δέσποινας Βανδή και του Ντέμη Νικολαΐδη συγκέντρωσε σε ένα σύντομο βίντεο εικόνες από την καθημερινότητά της, τις σπουδές και την ενασχόλησή της με την υποκριτική, αλλά και από τη νέα της επαγγελματική δραστηριότητα στον χώρο των καλλυντικών.

Ως μουσική υπόκρουση επέλεξε το «Απόψε θα σ’ ονειρευτώ» του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ πάνω στο βίντεο έγραψε τη φράση «Κρατάω τα όνειρά μου».

Η Μελίνα ολοκλήρωσε το 2025 τις σπουδές της στο Drama, Theatre & Dance του Royal Holloway University of London, με κατεύθυνση στο «Drama with Acting», ενώ κατά τη διάρκεια των σπουδών της ανέβηκε και στη θεατρική σκηνή, υποδυόμενη τη Μήδεια.

@melina_nikolaidiKratao ta oneira mou🤍🧿

♬ πρωτότυπος ήχος – Filippos Nenekos

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