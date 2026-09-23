Κρίση ΗΠΑ – Σουδάν με φόντο τον ΟΗΕ: Η Ουάσινγκτον ζητά τρίμηνη εκεχειρία από τον de facto Πρόεδρο Μπουρχάν για να του χορηγήσει βίζα

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Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν χορηγήσει βίζα στον επικεφαλής του σουδανικού στρατού και de facto αρχηγό του κράτους, στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, εμποδίζοντας την προγραμματισμένη μετάβασή του στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, σύμφωνα με δύο διπλωματικές πηγές που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο Μπουρχάν επρόκειτο να απευθύνει σήμερα ομιλία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, έχοντας ήδη συμμετάσχει δύο φορές στην εβδομάδα υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ από την έναρξη του πολέμου στο Σουδάν, τον Απρίλιο του 2023.

Σύμφωνα με μία από τις διπλωματικές πηγές, η άρνηση χορήγησης βίζας από την Ουάσινγκτον συνιστά «προφανή παραβίαση» της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΟΗΕ, η οποία διέπει την πρόσβαση των αντιπροσωπειών στην έδρα του Οργανισμού.

Τρίμηνη εκεχειρία

Άλλη διπλωματική πηγή ανέφερε ότι η αμερικανική κυβέρνηση συνέδεσε τη χορήγηση της βίζας με την αποδοχή από τον Μπουρχάν τρίμηνης εκεχειρίας στον πόλεμο που μαίνεται στη χώρα.

Το Χαρτούμ, ωστόσο, απορρίπτει την πρόταση, υποστηρίζοντας ότι μια εκεχειρία θα μπορούσε να δώσει στις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) τη δυνατότητα να ανασυνταχθούν και να προετοιμάσουν νέες επιθέσεις.

Οι δυνάμεις του Μπουρχάν βρίσκονται σε πόλεμο με τις ΔΤΥ από τον Απρίλιο του 2023, σε μια σύγκρουση που έχει προκαλέσει μία από τις σοβαρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις στον κόσμο.

Έντονη αντίδραση από τον ΟΗΕ

Την ίδια ώρα, ο ΟΗΕ εξέφρασε την ανησυχία του για την απόφαση των αμερικανικών αρχών. Ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε ότι ο επικεφαλής του Οργανισμού «ανησυχεί έντονα» για τη μη χορήγηση της βίζας στον Μπουρχάν.

«Ο Γενικός Γραμματέας καλεί την οικοδέσποινα χώρα να εγγυηθεί ότι οι βίζες θα δοθούν όπως προβλέπουν οι υποχρεώσεις της δυνάμει της συμφωνίας για την έδρα (του ΟΗΕ), έγκαιρα ώστε να επιτραπεί στον πρόεδρο (του Σουδάν Μπουρχάν) να συμμετάσχει διά ζώσης στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης», είπε ο Στεφάν Ντουζαρίκ.

Η «πλήρης συμμετοχή όλων των αντιπροσωπειών στις εργασίες» της Γενικής Συνέλευσης είναι «απαραίτητη για την καλή λειτουργία» του ΟΗΕ, έκρινε και πρόσθεσε ότι «η Γραμματεία (του οργανισμού) ήγειρε αμέσως το ζήτημα στις αμερικανικές αρχές και συνεχίζει να συζητά μαζί τους».

Η συμφωνία με την οποία η έδρα του ΟΗΕ εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη προβλέπει ότι οι αρχές των ΗΠΑ δεν πρέπει να εμποδίζουν με κανέναν τρόπο τις μετακινήσεις αντιπροσώπων των χωρών μελών του.

Το Σουδάν αντιπροσωπεύει στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Εξωτερικών Μοχιελντίν Σάλεμ.

The US granted visas to some Sumoud members without foreign passports, in addition to Minawi, Mohi Eldin Salem, and other civilians, but has yet to issue Burhan’s visa. This message could not be clearer. #KeepEyesOnSudan https://t.co/65XUJ1Mye5 — Eiad Husham (@EyadHisham10) September 22, 2026

Ο πόλεμος στο Σουδάν και η προσπάθεια για διαπραγματεύσεις

Οι ΗΠΑ έχουν προσπαθήσει, μαζί με τη Σαουδική Αραβία, την Αίγυπτο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, να πείσουν τον στρατηγό Μπουρχάν και τον άλλοτε στενό του συνεργάτη, τον επικεφαλής των ΔΤΥ Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Η κυβέρνηση του κ. Μπουρχάν, αναγνωρισμένη από τη διεθνή κοινότητα, προέκυψε από στρατιωτικό πραξικόπημα το 2021, όταν ακόμη ο κ. Ντάγκλο ήταν δεξί χέρι του στρατηγού, προτού οι δυο τους εμπλακούν σε σύγκρουση για την εξουσία.

Από το 2023, ο πόλεμος στο Σουδάν ανάμεσα στις δυνάμεις των δυο ανδρών έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 200.000 ανθρώπους, σύμφωνα με -μάλλον συντηρητικές- εκτιμήσεις ανθρωπιστικών οργανώσεων, κι έχει προκαλέσει μια από τις χειρότερες κρίσεις εξαναγκαστικού εκτοπισμού εκατομμυρίων αμάχων και πείνας στον πλανήτη.