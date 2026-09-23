Αγγλία: Επίθεση σε οδηγό λεωφορείου με… μηχάνημα εισιτηρίων – BINTEO

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Ένα βίαιο σκηνικό σημειώθηκε πριν λίγες ημέρες στο Shropshire στην Αγγλία, όπου ένας άνδρας ξήλωσε το μηχάνημα εισιτηρίων και χτύπησε στο κεφάλι τον οδηγό ενός λεωφορείου. Στη συνέχεια έκλεψε το λεωφορείο και έπεσε πάνω σε σταθευμένα αυτοκίνητα.

Όπως αναφέρει το BBC, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα η αστυνομία κατάφερε να ακινητοποιήσει το λεωφορείο και να συλλάβει τον 33χρονο για κλοπή και επικίνδυνη οδήγηση, στο Τέλφορντ, στις περίπου 18:35 (τοπική ώρα) την Παρασκευή.

Από το περιστατικό δεν τραυματίστηκε κανείς εκτός από τον οδηγό του λεωφορείου, ο οποίος φέρει μόνο ελαφρά τραύματα.

Σοκαριστικά βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media καταγράφουν το βίαιο περιστατικό. Παράλληλα, ακούγονται οι φωνές των περαστικών που φωνάζουν για να σταματήσει το όχημα ο 33χρονος.