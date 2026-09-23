Αγγλία: Επίθεση σε οδηγό λεωφορείου με… μηχάνημα εισιτηρίων – BINTEO

Ένας άνδρας επιτέθηκε σε οδηγό λεωφορείου με μηχάνημα εισιτηρίων, έκλεψε το όχημα και προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στο Shropshire της Αγγλίας. Η αστυνομία συνέλαβε τον 33χρονο στο Τέλφορντ για κλοπή και επικίνδυνη οδήγηση, ενώ ο οδηγός φέρει ελαφρά τραύματα

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

ΑΓΓΛΙΑ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα βίαιο σκηνικό σημειώθηκε πριν λίγες ημέρες στο Shropshire στην Αγγλία, όπου ένας άνδρας ξήλωσε το μηχάνημα εισιτηρίων και χτύπησε στο κεφάλι τον οδηγό ενός λεωφορείου.
  • Στη συνέχεια έκλεψε το λεωφορείο και έπεσε πάνω σε σταθευμένα αυτοκίνητα.
  • Η αστυνομία κατάφερε να ακινητοποιήσει το λεωφορείο και να συλλάβει τον 33χρονο για κλοπή και επικίνδυνη οδήγηση, ενώ ο οδηγός φέρει μόνο ελαφρά τραύματα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ένα βίαιο σκηνικό σημειώθηκε πριν λίγες ημέρες στο Shropshire στην Αγγλία, όπου ένας άνδρας ξήλωσε το μηχάνημα εισιτηρίων και χτύπησε στο κεφάλι τον οδηγό ενός λεωφορείου. Στη συνέχεια έκλεψε το λεωφορείο και έπεσε πάνω σε σταθευμένα αυτοκίνητα.

Όπως αναφέρει το BBC, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα η αστυνομία κατάφερε να ακινητοποιήσει το λεωφορείο και να συλλάβει τον 33χρονο για κλοπή και επικίνδυνη οδήγηση, στο Τέλφορντ, στις περίπου 18:35 (τοπική ώρα) την Παρασκευή.

Από το περιστατικό δεν τραυματίστηκε κανείς εκτός από τον οδηγό του λεωφορείου, ο οποίος φέρει μόνο ελαφρά τραύματα.

Σοκαριστικά βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media καταγράφουν το βίαιο περιστατικό. Παράλληλα, ακούγονται οι φωνές των περαστικών που φωνάζουν για να σταματήσει το όχημα ο 33χρονος.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ