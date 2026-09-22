Σκληραίνει τη γραμμή η Μελόνι: Πλαφόν στους ξένους μαθητές για να «σπάσουν» τα σχολικά «γκέτο» – Στο στόχαστρο και η μπούρκα

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Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης στην Ιταλία παραμένει το σχέδιο της κυβέρνησης για τον περιορισμό του αριθμού των ξένων μαθητών στις σχολικές τάξεις, με την Τζόρτζια Μελόνι να υπερασπίζεται εκ νέου την πρωτοβουλία της και να συνδέει το μέτρο με την προσπάθεια αποφυγής της δημιουργίας «γκέτο» στα σχολεία.

Μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση Rai, η Ιταλίδα πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού παιδιών που δεν μιλούν ιταλικά στην ίδια τάξη μπορεί, κατά την άποψή της, να δυσχεράνει την ένταξή τους.

«Είναι σαφώς πιο εύκολο να δημιουργηθεί γκέτο όταν παίρνεις ένα παιδί που δεν μιλάει ιταλικά και το βάζεις σε μια τάξη στην οποία τα περισσότερα παιδιά επίσης δεν μιλούν τη γλώσσα μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Μελόνι τάχθηκε υπέρ μιας διαφορετικής κατανομής των μαθητών, υποστηρίζοντας ότι η μεγαλύτερη ισορροπία μέσα στις τάξεις μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά απέναντι στη δημιουργία σχολικών «γκέτο».

«Όταν δημιουργείς τάξεις με μεγαλύτερη ισορροπία, με διαφορετική κατανομή των παιδιών, αποφεύγεις το γκέτο», υποστήριξε.

Η πρωθυπουργός επικαλέστηκε, παράλληλα, και το παρελθόν του σημερινού προέδρου της Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, όταν εκείνος ήταν υπουργός Παιδείας. Όπως ανέφερε, ο Ματαρέλα είχε υπογράψει εγκυκλίους που προέβλεπαν, σύμφωνα με την ίδια, την αποφυγή μεγάλης συγκέντρωσης ξένων μαθητών στην ίδια τάξη.

Η αναφορά αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς μόλις μία ημέρα νωρίτερα ο Ματαρέλα είχε παρέμβει στη συζήτηση, υπογραμμίζοντας τον ρόλο του σχολείου ως βασικού εργαλείου κοινωνικής ένταξης. Ο Ιταλός πρόεδρος τόνισε ότι το σχολείο πρέπει να συμβάλλει στην αποτροπή της δημιουργίας «γκέτο» και «τειχών» και να λειτουργεί ως χώρος που ενώνει αντί να διχάζει.

Η Μελόνι, πάντως, δεν περιορίστηκε στο ζήτημα της σύνθεσης των σχολικών τάξεων, καθώς υπερασπίστηκε και την εξαγγελία για την απαγόρευση της μπούρκας και του νικάμπ στα σχολεία, επικαλούμενη λόγους ασφάλειας και ισότητας των φύλων.