Ιταλία: 34 συλλήψεις σε επιχείρηση κατά της Καμόρα – Βρέθηκαν 3,2 εκατ. ευρώ κρυμμένα σε τοίχους, πατώματα και ντουλάπες

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Ένα πραγματικό «θησαυροφυλάκιο» μέσα σε διαμέρισμα στο Καϊβάνο, κοντά στη Νάπολη, αποκάλυψαν οι ιταλικές Αρχές: 3,2 εκατ. ευρώ σε μετρητά, κρυμμένα μέσα σε τοίχους, κάτω από δάπεδα και σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες επίπλων. Η επιχείρηση οδήγησε στη σύλληψη 34 ανθρώπων που, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, συνδέονται με το περιβόητο δίκτυο της φατρίας Αντζελίνο.

Οι καραμπινιέροι βρήκαν τα χρήματα σε δεσμίδες χαρτονομισμάτων των 50 ευρώ, τυλιγμένες με σελοφάν και τοποθετημένες σε σειρές μέσα σε κρυψώνες του διαμερίσματος.

Για να φτάσουν σε ορισμένα από τα σημεία, οι αστυνομικοί χρειάστηκε ακόμη και να σπάσουν τοίχους με σφυριά, ενώ τα μετρητά μεταφέρθηκαν έξω μέσα σε πλαστικούς κουβάδες.

Rolex, όπλα και εξοπλισμός για διακίνηση ναρκωτικών

Μαζί με τα χρήματα, οι Αρχές εντόπισαν 11 πολυτελή ρολόγια Rolex, συνολικής αξίας άνω των 127.000 ευρώ, καθώς και όπλα και αντικείμενα που φέρονται να συνδέονται με διακίνηση ναρκωτικών, αναφέρει το ANSA.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι το εγκληματικό δίκτυο είχε αναπτύξει έναν σχεδόν «επιχειρηματικό» τρόπο λειτουργίας, με οργανωμένες βάρδιες για τη διακίνηση ναρκωτικών και τις εκβιάσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι 34 συλληφθέντες θεωρούνται ύποπτοι, κατά περίπτωση, για ένοπλη εγκληματική οργάνωση τύπου Καμόρα, διακίνηση ναρκωτικών, εκβιάσεις και κατοχή ναρκωτικών με σκοπό την εμπορία, με την επιβαρυντική περίσταση της μαφιόζικης μεθόδου. Από αυτούς, 23 προφυλακίστηκαν και 11 τέθηκαν σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Η «τράπεζα» του κυκλώματος μέσα σε διαμέρισμα

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο Καϊβάνο και την Κασόρια, περιοχές όπου, σύμφωνα με τους καραμπινιέρους, δρα η φατρία Αντζελίνο.

Το διαμέρισμα όπου βρέθηκαν τα εκατομμύρια φέρεται να χρησιμοποιούνταν ως κεντρικό σημείο φύλαξης χρημάτων. Οι κρύπτες ήταν κατασκευασμένες μέσα σε τοίχους, έπιπλα και δάπεδα, ορισμένες ακόμη και με ηλεκτρονικούς μηχανισμούς ανοίγματος.

Ο Γκρατέρι και οι υποκλοπές που οδήγησαν στο κύκλωμα

Την έρευνα συντόνισε η εισαγγελία κατά της Μαφίας της Νάπολης υπό τον εισαγγελέα Νικόλα Γκρατέρι.

Σύμφωνα με τις Αρχές, καθοριστικό ρόλο στην έρευνα έπαιξαν τόσο πληροφορίες από συνεργάτες της Δικαιοσύνης όσο και τηλεφωνικές παρακολουθήσεις.

Ο Γκρατέρι σχολίασε σκωπτικά ότι τα 3,2 εκατ. ευρώ που κατασχέθηκαν και θα καταλήξουν στο κρατικό Ταμείο Δικαιοσύνης θα μπορούσαν να καλύψουν περίπου έναν χρόνο τηλεφωνικών υποκλοπών στη Νάπολη.

Το Καϊβάνο και το σχέδιο «ανάκτησης» της περιοχής

Το Καϊβάνο βρίσκεται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο κυβερνητικών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και της κοινωνικής υποβάθμισης.

Το 2023 η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι θέσπισε ειδικό σχέδιο για την περιοχή, με παρεμβάσεις σε υποδομές, κοινωνικές δομές και αντιμετώπιση της νεανικής παραβατικότητας. Η ιταλική κυβέρνηση διόρισε επίσης ειδικό επίτροπο για την αναβάθμιση του Καϊβάνο.

Μετά τη νέα αστυνομική επιχείρηση, στελέχη της αντιπολίτευσης υποστήριξαν ότι η αποκάλυψη ενός τόσο καλά οργανωμένου κυκλώματος δείχνει πως το πρόβλημα του οργανωμένου εγκλήματος παραμένει βαθύ, παρά τις κυβερνητικές παρεμβάσεις. Πρόκειται για πολιτική κριτική και όχι για διαπίστωση των ανακριτικών αρχών.

Τα χρήματα θα πάνε στο Ταμείο Δικαιοσύνης

Τα 3,2 εκατ. ευρώ που κατασχέθηκαν αναμένεται να μεταφερθούν στο ιταλικό Ταμείο Δικαιοσύνης, το οποίο χρηματοδοτεί μεταξύ άλλων δράσεις κατά του οργανωμένου εγκλήματος και τη στήριξη θυμάτων.

Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ οι 34 συλληφθέντες παραμένουν κατηγορούμενοι και οι κατηγορίες σε βάρος τους δεν έχουν ακόμη κριθεί οριστικά από δικαστήριο.