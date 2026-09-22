Μακρόν στον ΟΗΕ: «Η Ουκρανία πρέπει να υπερασπιστεί περισσότερο από ποτέ» – Πρόταση για διπλό μορατόριουμ στα πλήγματα

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Την ανάγκη ενίσχυσης της στήριξης προς την Ουκρανία καθώς πλησιάζει ο χειμώνας υπογράμμισε ο Εμανουέλ Μακρόν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δηλώνοντας ότι η Γαλλία «δεν θα φεισθεί καμίας προσπάθειας» ώστε να ξεκινήσουν το ταχύτερο δυνατό ουσιαστικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ο Γάλλος πρόεδρος πρότεινε παράλληλα ένα «διπλό μορατόριουμ» στα πλήγματα κατά ενεργειακών και πολιτικών υποδομών, αλλά και στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ αναφέρθηκε με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα στην κατάσταση στη Γάζα και προειδοποίησε για τον κίνδυνο ΗΠΑ και Κίνα να κυριαρχήσουν στις αποφάσεις γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Μιλώντας στη Νέα Υόρκη, ο Μακρόν τόνισε ότι η Ουκρανία πρέπει να υποστηριχθεί «περισσότερο από ποτέ», καθώς ο χειμώνας πλησιάζει και οι επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές εντείνουν τους φόβους για νέες δυσκολίες στον εφοδιασμό της χώρας.

Η Γαλλία, όπως είπε, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αρχίσουν όσο το δυνατόν συντομότερα διαπραγματεύσεις που θα μπορούν να οδηγήσουν σε αποτέλεσμα.

Πρόταση για «διπλό μορατόριουμ»

Ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε ένα «διπλό μορατόριουμ» στις επιθέσεις κατά ενεργειακών και πολιτικών υποδομών, καθώς και στις στρατιωτικές ενέργειες στη Μαύρη Θάλασσα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε να περιορίσει τις επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές και ταυτόχρονα να επιτρέψει την ασφαλέστερη διακίνηση φορτίων σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας.

Ο Μακρόν είχε ήδη συζητήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ προτάσεις για αμοιβαίο μορατόριουμ Ρωσίας και Ουκρανίας στις επιθέσεις κατά ενεργειακών στόχων, ενώ έχει επισημάνει ως προτεραιότητα την ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας.

«Η Γάζα είναι ένα θέαμα που μας ντροπιάζει όλους»

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η αναφορά του Μακρόν στη Γάζα.

Ο Γάλλος πρόεδρος χαρακτήρισε όσα συμβαίνουν εκεί «ένα θέαμα που μας ντροπιάζει όλους», υποστηρίζοντας ότι παραβιάζονται «τα πιο θεμελιώδη δικαιώματα» των Παλαιστινίων.

Η τοποθέτηση εντάχθηκε στην ευρύτερη έκκλησή του προς τον ΟΗΕ να διατηρήσει ενεργό ρόλο στις μεγάλες διεθνείς κρίσεις και να μην υποχωρήσει απέναντι στη λογική της ισχύος.

Προειδοποίηση για ΗΠΑ και Κίνα στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Ο Μακρόν αφιέρωσε σημαντικό μέρος της ομιλίας του και στην Τεχνητή Νοημοσύνη, καλώντας τον ΟΗΕ να «κρατήσει γερά και να μην υποχωρήσει».

Προειδοποίησε ότι διαμορφώνεται η αντίληψη πως στο μέλλον οι αποφάσεις για την Τεχνητή Νοημοσύνη θα λαμβάνονται αποκλειστικά από δύο μεγάλες δυνάμεις, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα.

Απέναντι σε αυτό το ενδεχόμενο, ζήτησε την ανάπτυξη ενός προηγμένου μοντέλου Τεχνητής Νοημοσύνης ανοικτού κώδικα, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιείται ευρύτερα και δεν θα εξαρτάται από άλλες δυνάμεις.

Νέοι κανόνες για AI σε Διάστημα, άμυνα και κυβερνοασφάλεια

Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε επίσης ότι χρειάζονται νέοι διεθνείς κανόνες για τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε ιδιαίτερα ευαίσθητους τομείς, όπως το Διάστημα, η άμυνα και η κυβερνοασφάλεια.

Η παρέμβασή του ήρθε την ίδια ημέρα που ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες κάλεσε επίσης τη διεθνή κοινότητα να δημιουργήσει ισχυρότερο πολυμερή μηχανισμό εποπτείας και διαχείρισης των κινδύνων από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η ομιλία Μακρόν κινήθηκε έτσι σε τρία μεγάλα μέτωπα: στήριξη της Ουκρανίας και προσπάθεια αποκλιμάκωσης των επιθέσεων, πίεση για την προστασία των Παλαιστινίων στη Γάζα και αποτροπή ενός κόσμου όπου η εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης θα ελέγχεται αποκλειστικά από δύο υπερδυνάμεις.