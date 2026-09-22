«Να εξοντώσω την Ισλαμική Δημοκρατία;» – Η απειλή Τραμπ από το βήμα του ΟΗΕ και τα μηνύματα σε Κούβα και Βενεζουέλα

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Μία από τις πιο σκληρές ομιλίες της θητείας του εκφώνησε ο Ντόναλντ Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, φτάνοντας στο σημείο να θέσει δημοσίως το ενδεχόμενο «εξόντωσης» της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν εάν δεν υπάρξει συμφωνία. Οι προειδοποιήσεις του Αμερικανού προέδρου δεν περιορίστηκαν στην Τεχεράνη: προέβλεψε την πτώση του καθεστώτος στην Κούβα, παρουσίασε τις αμερικανικές ενέργειες στη Βενεζουέλα ως μήνυμα προς άλλους αντιπάλους και εξαπέλυσε επίθεση στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Σύμφωνα με ανάλυση του Guardian, ακόμη και για έναν πρόεδρο που έχει συνηθίσει να προκαλεί αμηχανία στη Γενική Συνέλευση, η δημόσια αναφορά στην πιθανή καταστροφή ενός άλλου κράτους-μέλους αποτέλεσε μια εξαιρετικά ασυνήθιστη στιγμή. Το βρετανικό μέσο παραλληλίζει τη σκηνή με τις πιο εκρηκτικές στιγμές στην ιστορία του ΟΗΕ, θυμίζοντας τον Νικίτα Χρουστσόφ και το περίφημο περιστατικό του 1960, όταν φέρεται να χτύπησε το παπούτσι του σε έδρανο. Το επεισόδιο σημειώθηκε όταν ο Σοβιετικός ηγέτης αντέδρασε οργισμένα σε ομιλία του Φιλιππινέζου αντιπροσώπου Λορένσο Σουμουλόνγκ, ο οποίος κατηγορούσε τη Μόσχα ότι καταδίκαζε την αποικιοκρατία ενώ ταυτόχρονα ασκούσε έλεγχο σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.

«Έχω μια μεγάλη απόφαση να πάρω»

Περίπου 11 λεπτά μετά την έναρξη της 40λεπτης ομιλίας του, ο Τραμπ έστρεψε το ενδιαφέρον στο Ιράν, το οποίο αποτέλεσε το κεντρικό θέμα μεγάλου μέρους της παρέμβασής του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι έχει μπροστά του «μια μεγάλη απόφαση», παρουσιάζοντας δύο εντελώς διαφορετικά ενδεχόμενα: είτε μία συμφωνία που, όπως είπε, θα επιτρέψει στο Ιράν να ανοικοδομηθεί και να εξελιχθεί σε μια πολύ ισχυρότερη χώρα, είτε την καταστροφή της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο Τραμπ αναρωτήθηκε δημόσια εάν θα πρέπει να «εξοντώσει την Ισλαμική Δημοκρατία» και να το κάνει γρήγορα, χρησιμοποιώντας παράλληλα ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα για το μέλλον του Ιράν σε περίπτωση που επιλέξει τη στρατιωτική οδό.

Η διατύπωση ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακή λόγω του χώρου στον οποίο ακούστηκε: στο βήμα ενός οργανισμού που δημιουργήθηκε μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο με βασικό σκοπό την αποτροπή νέων διεθνών συγκρούσεων.

Το Ιράν στο επίκεντρο

Οι απειλές του Τραμπ προς την Τεχεράνη δεν είναι πρωτοφανείς. Στο παρελθόν έχει απειλήσει ότι θα στείλει το Ιράν «πίσω στη λίθινη εποχή» ή ότι θα καταστρέψει τον πολιτισμό του.

Η διαφορά αυτή τη φορά ήταν ότι οι φράσεις αυτές ακούστηκαν ενώπιον της διεθνούς κοινότητας στη Γενική Συνέλευση.

Η ανάλυση σημειώνει ότι ο κόσμος μπορεί πλέον να έχει εξοικειωθεί με τις δραματικές απειλές του Τραμπ, οι οποίες σε προηγούμενες περιπτώσεις ακολουθήθηκαν από εκεχειρίες ή διαπραγματεύσεις. Παρ’ όλα αυτά, το να διατυπώνονται με αυτόν τον τρόπο μέσα στον ΟΗΕ προσέδωσε διαφορετικό βάρος στην ομιλία.

Λανθασμένη αναφορά στα «51 χρόνια» του ιρανικού καθεστώτος

Ο Τραμπ έκανε επίσης ισχυρισμούς για το Ιράν που, σύμφωνα με την ανάλυση, δεν συμβαδίζουν με τα ιστορικά δεδομένα.

Δήλωσε δύο φορές ότι το θεοκρατικό καθεστώς βρίσκεται στην εξουσία εδώ και 51 χρόνια.

Ωστόσο, η Ισλαμική Επανάσταση που ανέτρεψε τον φιλοδυτικό σάχη Μοχάμεντ Ρεζά Παχλαβί και οδήγησε στη δημιουργία του σημερινού πολιτικού συστήματος πραγματοποιήθηκε το 1979, δηλαδή πριν από 47 χρόνια.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι περισσότεροι από 72.000 Ιρανοί πολίτες σκοτώθηκαν από το καθεστώς στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του Ιανουαρίου.

Δεν έχει υπάρξει οριστικός απολογισμός των νεκρών, ενώ οι προηγούμενες εκτιμήσεις που είχαν δημοσιευθεί ήταν σημαντικά χαμηλότερες, ακόμη και από αριθμούς που είχε αναφέρει ο ίδιος ο Τραμπ στο παρελθόν.

Cuba’s delegation left the assembly as Trump repeatedly called their country a failed state. pic.twitter.com/fkDOrSH3py — Clash Report (@clashreport) September 22, 2026

Η κουβανική αντιπροσωπεία αποχώρησε

Η επιθετική ρητορική δεν περιορίστηκε στο Ιράν. Μέλη της αντιπροσωπείας της Κούβας εθεάθησαν να αποχωρούν από την αίθουσα ενώ ο Τραμπ προέβλεπε την επικείμενη κατάρρευση του κομμουνιστικού καθεστώτος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την Κούβα «απολύτως αποτυχημένο κράτος» και υποστήριξε ότι «θα πέσει».

Παράλληλα αποκάλυψε ότι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Κούβα, λέγοντας ότι είναι «βαθιά μέσα στις διαπραγματεύσεις», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η τοποθέτηση έγινε σε μία περίοδο κατά την οποία το νησί αντιμετωπίζει σοβαρή επισιτιστική και ανθρωπιστική κρίση, ενώ τα αμερικανικά εμπάργκο έχουν αυστηροποιηθεί.

Η Βενεζουέλα ως προειδοποίηση

Ο Τραμπ χρησιμοποίησε όσα συνέβησαν στη Βενεζουέλα ως παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η κυβέρνησή του σκοπεύει να αντιμετωπίζει απειλές στο δυτικό ημισφαίριο.

Αναφέρθηκε στην αμερικανική επιχείρηση του περασμένου Ιανουαρίου, κατά την οποία ειδικές δυνάμεις συνέλαβαν τον Νικολάς Μαδούρο και τον μετέφεραν στη Νέα Υόρκη, όπου αντιμετωπίζει κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ενέργειες αυτές αποτελούν απόδειξη πως οι ΗΠΑ δεν πρόκειται πλέον να επιτρέπουν σε απειλές εναντίον τους να αποκτούν έρεισμα στο δυτικό ημισφαίριο.

Προειδοποίησε μάλιστα ότι, εφόσον χρειαστεί, η Ουάσιγκτον θα χρησιμοποιήσει την «ασύγκριτη στρατιωτική ισχύ» της για να διασφαλίσει τα ζωτικά εθνικά της συμφέροντα.

Trump on Venezuela: When you add the United States and Venezuela together, we have more than 60 percent of the oil in the world. So, it’s perhaps the biggest deal. It was a war, but it’s perhaps the biggest deal ever made. To the victor belong the spoils. You’ve all heard… pic.twitter.com/Hrqu9knMtO — Clash Report (@clashreport) September 22, 2026

«Στον νικητή ανήκουν τα λάφυρα»

Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης σε πρόσφατη πετρελαϊκή συμφωνία των ΗΠΑ με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες.

Υποστήριξε ότι η συμφωνία έχει φέρει τις δύο χώρες σε θέση να ελέγχουν από κοινού περισσότερο από το 60% του παγκόσμιου πετρελαίου και τη χαρακτήρισε ενδεχομένως τη «μεγαλύτερη συμφωνία που έγινε ποτέ».

Στη συνέχεια πρόσθεσε χαρακτηριστικά: «Στον νικητή ανήκουν τα λάφυρα».

Επίθεση στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Ο Αμερικανός πρόεδρος στράφηκε και εναντίον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, το οποίο χαρακτήρισε θεσμό «εκτός ελέγχου» και «μια κακή ομάδα ανθρώπων».

Διαμήνυσε ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να επιτρέψουν σε Αμερικανούς στρατιωτικούς ή άλλους πολίτες να ερευνώνται ή να οδηγούνται, κατά τη δική του διατύπωση, σε «στημένες δίκες» από ένα δικαστήριο που θεωρεί «αντιαμερικανικό» και χωρίς δικαιοδοσία επί των ΗΠΑ.

Διαφορετικό πρόσωπο απέναντι στους συμμάχους

Ο τόνος του Τραμπ απέναντι στους παραδοσιακούς συμμάχους της Ουάσιγκτον ήταν αισθητά ηπιότερος.

Έναν χρόνο μετά την ομιλία στην οποία είχε προειδοποιήσει Ευρωπαίους ηγέτες ότι οι χώρες τους «πηγαίνουν στην κόλαση» λόγω της μετανάστευσης, αυτή τη φορά επαίνεσε τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, χαρακτηρίζοντάς τον «σπουδαίο ηγέτη».

Η διατύπωση σηματοδοτεί μεγάλη αλλαγή σε σχέση με παλαιότερες επιθέσεις του κατά της Συμμαχίας, την οποία είχε χαρακτηρίσει «παρωχημένη» και «χάρτινη τίγρη».

Τα καλά λόγια για τη Δανία

Ο Τραμπ επαίνεσε επίσης τη Δανία, χαρακτηρίζοντάς την «απίστευτη, όμορφη χώρα».

Η αναφορά έγινε μόλις λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση συμφωνίας για τη Γροιλανδία, η οποία ακολούθησε μια μακρά περίοδο έντασης γύρω από το αυτόνομο δανικό έδαφος.

Στο παρελθόν ο Αμερικανός πρόεδρος είχε φτάσει στο σημείο να απειλήσει με προσάρτηση της Γροιλανδίας.

Από τις πολεμικές απειλές στη «super intelligence»

Μετά την εξωτερική πολιτική, ο Τραμπ μετακινήθηκε σε ένα εντελώς διαφορετικό πεδίο: την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Επανέλαβε την αντίθεσή του στις εκκλήσεις για επιβράδυνση της ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης λόγω των φόβων ότι η ταχεία εξέλιξή της μπορεί να δημιουργήσει υπαρξιακούς κινδύνους για την ανθρωπότητα.

Ο Τραμπ παρομοίασε αυτές τις προειδοποιήσεις με μια «παγκοσμιοποιημένη συνωμοσία», συνδέοντάς τες με τις προειδοποιήσεις για την κλιματική αλλαγή, την οποία έχει επανειλημμένα χαρακτηρίσει λανθασμένα «απάτη».

Trump changes AI’s name to Super Intelligence (SI). He says use of the word “artificial” makes intelligence “sound fake.” pic.twitter.com/LLGyPu92Zk — Clash Report (@clashreport) September 22, 2026

Δεν του αρέσει το «artificial»

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ακόμη ότι θέλει να αλλάξει ακόμη και το όνομα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Όπως εξήγησε, δεν του αρέσει ο όρος «artificial intelligence», επειδή θεωρεί ότι το «artificial» (Τεχνητή) κάνει την τεχνολογία να ακούγεται «ψεύτικη».

Σύμφωνα με όσα είπε, στα έγγραφα της κυβέρνησης των ΗΠΑ θα χρησιμοποιείται πλέον ο όρος «super intelligence», δηλαδή «Υπερνοημοσύνη».

«Καλώς ήρθατε στον νέο κόσμο της super intelligence», είπε ο Τραμπ, πριν σχολιάσει ότι μένει να αποδειχθεί εάν έχει πράγματι την εξουσία να επιβάλει αυτή την αλλαγή.

Παράλληλα, επανέλαβε την άποψή του ότι οι προειδοποιήσεις για τους υπαρξιακούς κινδύνους της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι υπερβολικές και δήλωσε ότι δεν πρόκειται να περιορίσει την ανάπτυξη μιας τεχνολογίας που, κατά την εκτίμησή του, θα αποδειχθεί μεγαλύτερη σε σημασία ακόμη και από τη Βιομηχανική Επανάσταση.

Η ομιλία, που άρχισε με έναν κατάλογο των επιτευγμάτων που ο ίδιος αποδίδει στην κυβέρνησή του και κατέληξε από τις απειλές πολέμου στη μετονομασία της Τεχνητής Νοημοσύνης, αποτύπωσε ένα ευρύ φάσμα της πολιτικής και της ρητορικής του.

Στην ανάλυση του Guardian, ωστόσο, μία εικόνα επισκίασε όλες τις υπόλοιπες: ένας πρόεδρος υπερδύναμης να εξετάζει δημοσίως, μέσα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, την «εξόντωση» ενός άλλου κράτους-μέλους.