«Στο τραπέζι» το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ: Οι όροι που έθεσε το Ιράν στον Στιβ Γουίτκοφ – Τι ζητά η Τεχεράνη από τις ΗΠΑ

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, συναντήθηκε την Τρίτη με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, μεταφέροντας στην αμερικανική πλευρά τους όρους της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.

Όπως μετέδωσαν τα ιρανικά μέσα, μεταξύ των προϋποθέσεων που έθεσε η Τεχεράνη περιλαμβάνονται η άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού, η αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και ο τερματισμός των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα της λεγόμενης «αντίστασης».

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία η επαναλειτουργία του στρατηγικής σημασίας θαλάσσιου περάσματος αποτελεί βασικό ζήτημα στις επαφές μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε δηλώσει, μετά τη συνάντησή του με τον Βρετανό πρωθυπουργό, Άντι Μπέρναμ, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ότι ΗΠΑ και Ιράν είχαν συνομιλίες την Τρίτη, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι οι δύο χώρες θα καταλήξουν τελικά σε συμφωνία.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη ΓΣ του ΟΗΕ, ο Τραμπ είχε πει ότι «έχω να πάρω μια απόφαση σχετικά με το Ιράν», διευκρινίζοντας ότι πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε μια συμφωνία και στο να οδηγήσει το Ιράν «στην κόλαση».