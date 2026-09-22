«Στο τραπέζι» το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ: Οι όροι που έθεσε το Ιράν στον Στιβ Γουίτκοφ – Τι ζητά η Τεχεράνη από τις ΗΠΑ

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, συναντήθηκε με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, μεταφέροντας τους όρους της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ. Οι προϋποθέσεις περιλαμβάνουν την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού, την αποδέσμευση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό των εχθροπρασιών, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ εξέφρασε αισιοδοξία για μια συμφωνία.

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Διεθνή Νέα

«Στο τραπέζι» το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, συναντήθηκε με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, μεταφέροντας τους όρους της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ.
  • Μεταξύ των προϋποθέσεων που έθεσε η Τεχεράνη περιλαμβάνονται η άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού, η αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και ο τερματισμός των εχθροπραξιών.
  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ΗΠΑ και Ιράν είχαν συνομιλίες, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι οι δύο χώρες θα καταλήξουν τελικά σε συμφωνία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, συναντήθηκε την Τρίτη με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, μεταφέροντας στην αμερικανική πλευρά τους όρους της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.

Όπως μετέδωσαν τα ιρανικά μέσα, μεταξύ των προϋποθέσεων που έθεσε η Τεχεράνη περιλαμβάνονται η άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού, η αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και ο τερματισμός των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα της λεγόμενης «αντίστασης».

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία η επαναλειτουργία του στρατηγικής σημασίας θαλάσσιου περάσματος αποτελεί βασικό ζήτημα στις επαφές μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε δηλώσει, μετά τη συνάντησή του με τον Βρετανό πρωθυπουργό, Άντι Μπέρναμ, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ότι ΗΠΑ και Ιράν είχαν συνομιλίες την Τρίτη, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι οι δύο χώρες θα καταλήξουν τελικά σε συμφωνία.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη ΓΣ του ΟΗΕ, ο Τραμπ είχε πει ότι «έχω να πάρω μια απόφαση σχετικά με το Ιράν», διευκρινίζοντας ότι πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε μια συμφωνία και στο να οδηγήσει το Ιράν «στην κόλαση».

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