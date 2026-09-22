Ζελένσκι: Ανοιχτό το ενδεχόμενο «ενεργειακής εκεχειρίας» με τη Ρωσία – Έτοιμο το Κίεβο για τριμερή συνάντηση με Τραμπ και Πούτιν

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συζήτησε με τον Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο συμφωνίας για «ενεργειακή εκεχειρία» με τη Ρωσία, αναφερόμενος παράλληλα στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε έτοιμος για μια τριμερή συνάντηση με Πούτιν και Τραμπ, εκφράζοντας την ελπίδα η Ουάσινγκτον να οδηγήσει τη Μόσχα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

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Διεθνή Νέα

Ζελένσκι, Τραμπ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συζήτησε με τον Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο συμφωνίας για κατάπαυση πυρός στις επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών με τη Ρωσία.
  • Ο Ζελένσκι αποκάλυψε ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για οποιαδήποτε μορφή «ενεργειακής εκεχειρίας» με τη Ρωσία, διευκρινίζοντας όμως ότι δεν συζητήθηκε μονομερής διακοπή ουκρανικών επιθέσεων σε ρωσικά διυλιστήρια.
  • Ο Ουκρανός πρόεδρος επανέλαβε την ετοιμότητά του για τριμερή συνάντηση με Πούτιν και Τραμπ, ελπίζοντας η Ουάσινγκτον να οδηγήσει τη Μόσχα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το ενδεχόμενο συμφωνίας με τη Ρωσία για κατάπαυση πυρός στις επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών συζήτησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, με τον Ουκρανό πρόεδρο να αναφέρεται παράλληλα στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.

Αμέσως μετά την περίπου 40λεπτη συνάντησή του με τον Τραμπ, ο Ζελένσκι αποκάλυψε ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για οποιαδήποτε μορφή «ενεργειακής εκεχειρίας» με τη Ρωσία, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν έγινε συζήτηση για μονομερή διακοπή των ουκρανικών επιθέσεων εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων.

Ο Ζελένσκι επανέλαβε ότι είναι έτοιμος να συμμετάσχει σε μια τριμερή συνάντηση με Πούτιν και Τραμπ, εκφράζοντας την ελπίδα πως η Ουάσινγκτον θα βρει τον τρόπο να οδηγήσει τη Μόσχα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

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