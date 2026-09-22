Ζελένσκι: Ανοιχτό το ενδεχόμενο «ενεργειακής εκεχειρίας» με τη Ρωσία – Έτοιμο το Κίεβο για τριμερή συνάντηση με Τραμπ και Πούτιν

Το ενδεχόμενο συμφωνίας με τη Ρωσία για κατάπαυση πυρός στις επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών συζήτησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, με τον Ουκρανό πρόεδρο να αναφέρεται παράλληλα στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.

Αμέσως μετά την περίπου 40λεπτη συνάντησή του με τον Τραμπ, ο Ζελένσκι αποκάλυψε ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για οποιαδήποτε μορφή «ενεργειακής εκεχειρίας» με τη Ρωσία, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν έγινε συζήτηση για μονομερή διακοπή των ουκρανικών επιθέσεων εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων.

Ο Ζελένσκι επανέλαβε ότι είναι έτοιμος να συμμετάσχει σε μια τριμερή συνάντηση με Πούτιν και Τραμπ, εκφράζοντας την ελπίδα πως η Ουάσινγκτον θα βρει τον τρόπο να οδηγήσει τη Μόσχα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.