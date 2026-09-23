GNTM 7: Δεύτερη συνεχόμενη ημέρα auditions – Ο γλύπτης με το «γλυπτικό» κορμί, το «κορίτσι-λάστιχο» και η δασκάλα που «έβαλε φωτιά» στην πασαρέλα

Ξεχωριστές διαδρομές και διαφορετικές προσωπικότητες βρέθηκαν απέναντι από την κριτική επιτροπή του GNTM 2026, με αρκετούς υποψηφίους να κερδίζουν το εισιτήριο για το Bootcamp και να κάνουν το πρώτο αποφασιστικό βήμα στον διαγωνισμό.

Ανάμεσα στους διαγωνιζόμενους που ξεχώρισαν ήταν ο 30χρονος Θεσσαλονικιός, Κωνσταντίνος Νικολακάκης, η 20χρονη Καρολίνα Κλος από την Πολωνία, η 28χρονη Μαριέττα από τη Ρόδο και η 18χρονη Παναγιώτα.

Απόφοιτος της Σχολής Καλών Τεχνών και γλύπτης, αλλά και αθλητής του βόλεϊ, ο Κωνσταντίνος Νικολακάκης εντυπωσίασε με την εμφάνιση και το «γλυπτικό» σώμα του. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου όμως είχε διαφορετική άποψη, θεωρώντας ότι το πρόσωπό του παρουσιάζει φωτογραφικές δυσκολίες. Ο Κωνσταντίνος, πάντως, αντιμετώπισε θετικά την κριτική και πέρασε στην επόμενη φάση με τέσσερα «ναι».

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Στην επόμενη φάση πέρασε και η 20χρονη Σταυρούλα Μαυρομάτη, η οποία ασχολείται επαγγελματικά με το μόντελινγκ και παράλληλα κάνει πρακτική στην αργυροχρυσοχοΐα. Η ευλυγισία και τα χαρακτηριστικά της εντυπωσίασαν τους κριτές, με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου να την αποκαλεί «κορίτσι λάστιχο». Παρά το «όχι» του Λάκη Γαβαλά, τα τέσσερα θετικά ψήφοι ήταν αρκετά για να συνεχίσει στο παιχνίδι.

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Ιδιαίτερη περίπτωση αποτέλεσε η 28χρονη Μαριέττα από τη Ρόδο, η οποία άφησε για λίγο τη δουλειά της ως δασκάλα για να κυνηγήσει το όνειρό της στο μόντελινγκ. Η εμφάνιση, η σιλουέτα και οι πόζες της κέρδισαν τους κριτές, ενώ η ίδια μίλησε με ειλικρίνεια για την απόφασή της να βάλει ξανά τον εαυτό της στο επίκεντρο.

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Οι auditions συνεχίζονται με νέα πρόσωπα να διεκδικούν το δικό τους εισιτήριο για το Bootcamp.